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Новости Фото ДТП
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В результате лобового столкновения автомобилей в Запорожье погибли оба водителя, одна машина загорелась, - полиция. ФОТОрепортаж

В Запорожье ночью произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, одна из машин после удара загорелась. Водители автомобилей погибли на месте происшествия, а один пассажир травмирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Сегодня, 18 июня, в 00:05 в Днепровский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельном ДТП на улице Хортицкое шоссе в городе Запорожье.

Во время осмотра места происшествия установлено, что водитель автомобиля "Daewoo Sens", местный житель 1995 года рождения, двигаясь по улице Хортицкое шоссе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Geely" под управлением мужчины 1985 года рождения.

В результате лобового столкновения автомобилей в Запорожье погибли оба водителя, одна машина загорелась, - полиция 01

В результате аварии оба водителя от полученных травм погибли на месте происшествия, женщина-пассажир автомобиля "Geely" жительница города Запорожья 1986 года рождения с многочисленными телесными повреждениями доставлена в больницу.

После столкновения транспортных средств произошло возгорание автомобиля "Daewoo Sens".

В результате лобового столкновения автомобилей в Запорожье погибли оба водителя, одна машина загорелась, - полиция 02

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

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Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, у которых есть видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой откликнуться и обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

В результате лобового столкновения автомобилей в Запорожье погибли оба водителя, одна машина загорелась, - полиция 03

ДТП (7677) Запорожье (2666) Нацполиция (16490)


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Топ комментарии
+12
навіщо так ганяти на китайському або зазівському лайні? Ці авто тільки ззовні схожі на транспортні засоби, а по суті це консервні ********
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18.06.2020 15:10
+2
К чему? К системе автоматического пожаротушения?
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18.06.2020 15:13
+2
я
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18.06.2020 15:37
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Жесть .
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18.06.2020 15:04 Ответить
у жили дверь на капот вылезла?
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18.06.2020 16:28 Ответить
і сто відсотків не були пристебнуті ...
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18.06.2020 15:08 Ответить
К чему? К системе автоматического пожаротушения?
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18.06.2020 15:13 Ответить
Доречі, а де висновок судмедекспертизи стосовно водія "Daewoo Sens" ?
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18.06.2020 15:15 Ответить
кто по городу пристёгивается?
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18.06.2020 15:25 Ответить
я
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18.06.2020 15:37 Ответить
Всі
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18.06.2020 15:52 Ответить
я, когда-то, на проспекте победы, кратковременно разогнался, опережая крадущюся тётю и попал под радар, там мент был так удивлён тому, что я пристёгнут, что отпусти с предупреждением
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18.06.2020 16:13 Ответить
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18.06.2020 18:25 Ответить
Ребятки, вы не представляете, насколько глупо и по-дикарски вы выглядите с такими привычками вождения.
Говорю вам, как человек, проживший 36 лет в Украине (в т.ч. 25 в Запорожье) и уже 20 лет живущий в Канаде.
В Киеве, с их новыми камерами слежения, ловят по 30 человек в день, ездящих более 170км/ч по городу, вплоть до 200 км/ч. Уверен, что все они тоже клали на ремни, и дети их сидят сзади между сидениями непристёгнутые, на такой скорости. Самоубийцы.
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18.06.2020 18:44 Ответить
навіщо так ганяти на китайському або зазівському лайні? Ці авто тільки ззовні схожі на транспортні засоби, а по суті це консервні ********
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18.06.2020 15:10 Ответить
Джилли вполне нормальная машина, купил себе в 2012, кроме ходовой особых проблем до 300тыс не было. Правда и мотался в основном по селам и райцентрам, а дорог там небыло от слова совсем.
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18.06.2020 15:47 Ответить
При чем проблемы с ремонтами??? https://youtu.be/wYUP8WnBpMM Краш-тест Geely Otaka . Консервна ******** безпечніша
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19.06.2020 07:06 Ответить
Там сравнивается Geely CK (под таким названием она продавалась в Украине, твой вариант - єто российская сборка). У меня Geely Cross, она намного комфортнее и безопасней. В наличии подушки безопасности и она была сертифицирована для европейского рынка. А Geely CK - это действительно консервная банка, имел возможность вытаскивать такую из кювета после легкой аварии.
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19.06.2020 11:50 Ответить
Аминь
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18.06.2020 15:11 Ответить
идиотам, шо камеры, шо штрафы.....
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18.06.2020 15:17 Ответить
Оба ехали 50
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18.06.2020 15:18 Ответить
"Й банутые , за Зеленского наверно голосовали🙇"
Что же ты на своего соплеменника наезжаешь?
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18.06.2020 19:51 Ответить
Две хлам-машины в хлам. А водитель Jeep Grand Cherokee не получил даже царапины при лобовом ударе в Ладу на полном ходу. Естественно, водитель Лады скончался.
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18.06.2020 15:36 Ответить
в меня на районе ця жопа
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18.06.2020 15:50 Ответить
и тут запорожстальческий автобус втиснулся
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18.06.2020 15:51 Ответить
Иномарки, крепкие, не то что рашаавтопромсрем
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18.06.2020 15:56 Ответить
китай с корейцами столько наштамповал корыт, что слово "наджёная иномарка" давно утратило свой смысл
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18.06.2020 16:17 Ответить
Нужно запретить автомобили , как пережиток .
Вот запретили же скутера японские - и ничего , государственность не пошатнулась .
Зачем тебе автомобиль в самоизоляции ???
Лишнее это , баловство ...
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18.06.2020 16:35 Ответить
 
 