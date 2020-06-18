В результате лобового столкновения автомобилей в Запорожье погибли оба водителя, одна машина загорелась, - полиция. ФОТОрепортаж
В Запорожье ночью произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, одна из машин после удара загорелась. Водители автомобилей погибли на месте происшествия, а один пассажир травмирован.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Сегодня, 18 июня, в 00:05 в Днепровский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельном ДТП на улице Хортицкое шоссе в городе Запорожье.
Во время осмотра места происшествия установлено, что водитель автомобиля "Daewoo Sens", местный житель 1995 года рождения, двигаясь по улице Хортицкое шоссе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Geely" под управлением мужчины 1985 года рождения.
В результате аварии оба водителя от полученных травм погибли на месте происшествия, женщина-пассажир автомобиля "Geely" жительница города Запорожья 1986 года рождения с многочисленными телесными повреждениями доставлена в больницу.
После столкновения транспортных средств произошло возгорание автомобиля "Daewoo Sens".
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, у которых есть видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой откликнуться и обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.
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Говорю вам, как человек, проживший 36 лет в Украине (в т.ч. 25 в Запорожье) и уже 20 лет живущий в Канаде.
В Киеве, с их новыми камерами слежения, ловят по 30 человек в день, ездящих более 170км/ч по городу, вплоть до 200 км/ч. Уверен, что все они тоже клали на ремни, и дети их сидят сзади между сидениями непристёгнутые, на такой скорости. Самоубийцы.
Что же ты на своего соплеменника наезжаешь?
Вот запретили же скутера японские - и ничего , государственность не пошатнулась .
Зачем тебе автомобиль в самоизоляции ???
Лишнее это , баловство ...