В результате лобового столкновения автомобилей в Запорожье погибли оба водителя, одна машина загорелась, - полиция. ФОТОрепортаж

В Запорожье ночью произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, одна из машин после удара загорелась. Водители автомобилей погибли на месте происшествия, а один пассажир травмирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Сегодня, 18 июня, в 00:05 в Днепровский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельном ДТП на улице Хортицкое шоссе в городе Запорожье.

Во время осмотра места происшествия установлено, что водитель автомобиля "Daewoo Sens", местный житель 1995 года рождения, двигаясь по улице Хортицкое шоссе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Geely" под управлением мужчины 1985 года рождения.

В результате аварии оба водителя от полученных травм погибли на месте происшествия, женщина-пассажир автомобиля "Geely" жительница города Запорожья 1986 года рождения с многочисленными телесными повреждениями доставлена в больницу.

После столкновения транспортных средств произошло возгорание автомобиля "Daewoo Sens".

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Против прохожих, которые в Одессе били водителя с инсультом, начали уголовное производство со статьей об умышленном убийстве. ВИДЕО

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, у которых есть видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой откликнуться и обратиться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.





