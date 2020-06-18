Шарий - нардепу ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас". ФОТО
Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий и народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Волошин обсуждали, как можно посадить в СИЗО противников Шария, которые накануне подрались со сторонниками Шария.
Их переписку удалось заснять парламентскому корреспонденту издания "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Шария, к нему благосклонно относятся люди, которые находятся за решеткой.
Шарий: Спасибо. Отморозки являются отморозками до камеры. И если они начнут хоть на день попадать в СИЗО, им конец. Потому что тот мир ко мне очень благожелательно настроен и будет перековка. Под видео.
Волошин: В этом не сомневаюсь. В способности власти посадить есть большие сомнения
Шарий: Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас.
Волошин: Очень радует, что ты так быстро разобрался в Зеленском.
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Утром в среду, 17 июня, сторонники партии Шария устроили акцию против президента Владимира Зеленского под стенами ОП.
Параллельно националисты организовали контракцию под названием "Киев не для Шария". Участие в ней принимали представители "Демократической сокиры", "Руха ветеранов Украины" и "дружественных патриотических организаций".
В течение дня между сторонниками и противниками Шария произошли несколько столкновений.
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По данным полиции Киева, на станции метро "возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков", а ее участниками были "двое агрессивно настроенных мужчин и группа лиц".
Во время акции протеста сторонники Шария в оцеплении полиции приходили к дому Президента Владимира Зеленского.
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