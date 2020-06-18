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Шарий - нардепу ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас". ФОТО

Шарий - нардепу ОПЗЖ Волошину:

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий и народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Волошин обсуждали, как можно посадить в СИЗО противников Шария, которые накануне подрались со сторонниками Шария.

Их переписку удалось заснять парламентскому корреспонденту издания "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шария, к нему благосклонно относятся люди, которые находятся за решеткой.

Шарий: Спасибо. Отморозки являются отморозками до камеры. И если они начнут хоть на день попадать в СИЗО, им конец. Потому что тот мир ко мне очень благожелательно настроен и будет перековка. Под видео.

Волошин: В этом не сомневаюсь. В способности власти посадить есть большие сомнения

Шарий: Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас.

Волошин: Очень радует, что ты так быстро разобрался в Зеленском.

Шарий - нардепу ОПЗЖ Волошину: Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас 01Шарий - нардепу ОПЗЖ Волошину: Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас 02

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Утром в среду, 17 июня, сторонники партии Шария устроили акцию против президента Владимира Зеленского под стенами ОП.

Параллельно националисты организовали контракцию под названием "Киев не для Шария". Участие в ней принимали представители "Демократической сокиры", "Руха ветеранов Украины" и "дружественных патриотических организаций".

В течение дня между сторонниками и противниками Шария произошли несколько столкновений.

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По данным полиции Киева, на станции метро "возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков", а ее участниками были "двое агрессивно настроенных мужчин и группа лиц".

Во время акции протеста сторонники Шария в оцеплении полиции приходили к дому Президента Владимира Зеленского.

Автор: 

Шарий Анатолий (227) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Волошин Олег ОПЗЖ (31)


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Топ комментарии
+106
довбаний смердючий педофіл
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18.06.2020 15:55
+84
Шарий - нардепу ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас" - Цензор.НЕТ 1578
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18.06.2020 15:56
+55
вот шария этого кремль и использует для раскачки в Украине
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18.06.2020 15:56
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Шариков ты наш. Со времен Булгакова прошла добрая сотня лет, а дело Шарикова живет и процветает. Вся беда в том, что люди не хотят думать и учиться даже на своих ошибках. Ну и кормите проходимца!
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22.06.2020 09:56 Ответить
за такую ухмылочку надо бить сразу в морду
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22.06.2020 12:54 Ответить
Шарій базарить, шо на зоні його підтримують... Педофіла Шарія півні підтримують на зоні, а блатні педофіла Шарія опустять, а то і вб"ють !
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22.06.2020 23:18 Ответить
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