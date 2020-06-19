Школьник на Ривненщине решил покататься на автомобиле брата и сбил насмерть ребенка. ФОТО

В селе Борбин на Ривненщине несовершеннолетний взял у брата без спроса автомобиль и совершил наезд на малолетнего ребенка, нанеся ему смертельные увечья.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, в гости к 15-летнему жителю Борбина приехал старший родной брат. Автомобиль Audi 100 вместе с ключами в замке зажигания он оставил на обочине возле дома. Подросток решил покататься, сел за руль и начал движение. Однако, в это время перед авто находился местный мальчик, которому всего 1 год и 8 месяцев. Избежать на него наезда не удалось. От удара ребенок упал и ударился головой об асфальтовое покрытие.





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После этого владелец автомобиля вместе с потерпевшим поехали навстречу скорой, но жизнь ребенка спасти не удалось.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.