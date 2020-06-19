Школьник на Ривненщине решил покататься на автомобиле брата и сбил насмерть ребенка. ФОТО
В селе Борбин на Ривненщине несовершеннолетний взял у брата без спроса автомобиль и совершил наезд на малолетнего ребенка, нанеся ему смертельные увечья.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
Как выяснилось, в гости к 15-летнему жителю Борбина приехал старший родной брат. Автомобиль Audi 100 вместе с ключами в замке зажигания он оставил на обочине возле дома. Подросток решил покататься, сел за руль и начал движение. Однако, в это время перед авто находился местный мальчик, которому всего 1 год и 8 месяцев. Избежать на него наезда не удалось. От удара ребенок упал и ударился головой об асфальтовое покрытие.
После этого владелец автомобиля вместе с потерпевшим поехали навстречу скорой, но жизнь ребенка спасти не удалось.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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но брата я бы усадил на 2 года как минимум. я чет всегда ключи забираю с замка. х.з., мне так спокойней.
ясно шо никто этого не хотел, но это так же как ружье оставить на улице и пойти в магазин - вроде и не ты стрелял, но ответственность никто не отменял
Было бы ружье....
Кста, по средам многие ключи оставляют, машины не закрывают.
кто виновен?
да, - если он допустим, чет до 10-лет, то виновны его родители и я, а если старше - то только я.
ясно шо условно можно отделаться, но все же - элементарно - если оставил без надзора механизм, то бывает вот как в новости.
(+ родители погибшего нехило проклянут)
Другое дело, если ночью через забор перелез, сам включил и т.п.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n745 статті 115-117 ), посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n726 статті 112 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2405 348 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2712 379 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2830 400 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3061 443 ), умисне тяжке тілесне ушкодження (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n786 стаття 121 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2386 частина третя статей 345 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2391 346 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2413 350 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2698 377 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2816 398 ), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n792 стаття 122 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2384 частина друга статей 345 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2391 346 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2413 350 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2698 377 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2816 398 ), диверсію (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n729 стаття 113 ), бандитизм (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1704 стаття 257 ), терористичний акт (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1707 стаття 258 ), захоплення заручників (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n934 статті 147 і https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2409 349 ), зґвалтування (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n976 стаття 152 ), сексуальне насильство (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n986 стаття 153 ), крадіжку (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1209 стаття 185 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1774 частина перша статей 262 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2140 308 ), грабіж (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1225 статті 186 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1773 262 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2140 308 ), розбій (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1237 стаття 187 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1778 частина третя статей 262 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2140 308 ), вимагання (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1254 статті 189 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1773 262 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2140 308 ), умисне знищення або пошкодження майна (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1298 частина друга статей 194 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2399 347 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2425 352 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2706 378 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2826 частини друга та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2828 третя статті 399 ), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1905 стаття 277 ), угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1913 стаття 278 ), незаконне заволодіння транспортним засобом (частини https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1981 друга , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1983 третя статті 289), *********** (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2023 стаття 296 ).Відкрить Кримінальний Кодекс і прочитать важко? Розуму вистачає тільки "з розумним виглядом "бульби дуть"?Розберись у кваліфікації, а потім подумай, чи варто зображать з себе "правознавця"... Нічого оболтусу не буде... А брату, власнику автомобіля, лише цивільний позов виставлять...
и находятся десятки млн. ссуществ шо молятся на это усатое чучело полуправославное(((
а гонщика - рочків на 10.
Сам ключі полишив.