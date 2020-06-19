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СБУ заблокировала масштабную контрабанду психотропов за границу: изъято 250 кг химвещества, из них 30 кг - "Мефедрон" стоимостью более 15 млн грн. ФОТО

Служба безопасности Украины прекратила деятельность наркогруппировки, которая планировала переправить за границу масштабную партию психотропных веществ.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, наркотрафик организовали жители Черкасской и Сумской областей. Они собирались перевозить "товар" наркокурьерами на частном автотранспорте через государственную границу вне пункта пропуска.

Правоохранители "перехватили" партию наркотиков вблизи российской границы. При осмотре автомобиля было обнаружено более 250 килограммов химического вещества, расфасованного в 12 мешках. Эксперты подтвердили, что почти 30 кг груза - это готовое психотропное вещество "Мефедрон". По предварительной оценке, его стоимость составляет более 15 млн гривен по ценам черного рынка. Остальные химические вещества находятся на экспертизе.

СБУ заблокировала масштабную контрабанду психотропов за границу: изъято 250 кг химвещества, из них 30 кг - Мефедрон стоимостью более 15 млн грн 01

Таже сообщается, что в ходе обысков следователи и оперативники спецслужбы обнаружили склад, расположенный на территории одного из гаражных кооперативов в пограничной с РФ области. Правоохранители обнаружили в нем более 360 литров химических компонентов. По месту временного проживания контрабандистов также изъяты записи с контактами заказчиков, которые добавлены к материалам дела.

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СБУ заблокировала масштабную контрабанду психотропов за границу: изъято 250 кг химвещества, из них 30 кг - Мефедрон стоимостью более 15 млн грн 02

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины следователями СБУ решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

СБУ заблокировала масштабную контрабанду психотропов за границу: изъято 250 кг химвещества, из них 30 кг - Мефедрон стоимостью более 15 млн грн 03

Блокировка наркотрафика осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области.

СБУ заблокировала масштабную контрабанду психотропов за границу: изъято 250 кг химвещества, из них 30 кг - Мефедрон стоимостью более 15 млн грн 04
СБУ заблокировала масштабную контрабанду психотропов за границу: изъято 250 кг химвещества, из них 30 кг - Мефедрон стоимостью более 15 млн грн 05
Фото: сайт СБУ

контрабанда (2409) наркотики (2146) СБУ (19924)


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Лейтенант Бакланов заботится о здоровье скрепных братьев лаптеногих
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19.06.2020 11:19 Ответить
Знову кацапів від кракаділа врятували?
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19.06.2020 11:25 Ответить
Хлопцы экспортировали, увеличивали положительный торговый баланс и даже не требовали возмещения НДС. Нехорошо.
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19.06.2020 11:34 Ответить
Быстрее бы те кто это производит сам здох от своей херни
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19.06.2020 13:34 Ответить
 
 