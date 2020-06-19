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МАУ установила в "Борисполе" лабораторию для тестирования на COVID-19. ФОТО

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" установила в международном аэропорту "Борисполь" первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, президент авиакомпании Евгений Дыхне на своей странице в Facebook в пятницу уточнил, что пока лаборатория будет использоваться для тестирования экипажей МАУ, однако она также сможет обеспечить и нужды вылетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующей справки будет требовать страна прилета.

"Например, Тунис, с которым скоро будет восстановлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", - добавил он.

Дыхне рассказал, что ПЦР-тест в настоящее время имеет самую высокую специфичность и чувствительность в отличие от экспресс-тестов. Материалом для анализа является мазок с глубокой части горла, а время выполнения анализа – три часа. При этом возможная одновременная загрузка лаборатории – 96 образцов.

МАУ установила в Борисполе лабораторию для тестирования на COVID-19 01
МАУ установила в Борисполе лабораторию для тестирования на COVID-19 02

Кроме того, по его словам, лаборатория также предусматривает опцию срочного ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут и тестирование на антитела к SARS-CoV-2, что позволяет определить перенесенную инфекцию и наличие иммунитета (материал теста – кровь из вены, скорость – 86 тестов в час).

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МАУ установила в Борисполе лабораторию для тестирования на COVID-19 03
МАУ установила в Борисполе лабораторию для тестирования на COVID-19 04

Борисполь (768) карантин (16729) тестирование (496) МАУ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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валюты мало - надо возвращать загробитчан взад
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19.06.2020 11:29 Ответить
Отпуска за границей в этом году не будет . Во всех городах пробки . Все злые и работают .
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19.06.2020 11:30 Ответить
Сколько будет стоить тестирование в аэропорту для пассажиров?
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19.06.2020 11:31 Ответить
сорвали с языка я хотела поставить вопрос по-другому: кто оплачивает банкет и какова сумма ?
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19.06.2020 12:14 Ответить
Судя по аэропортовским ценам на чаёк-кофеек, банкет тестирования будет проводиться пабагатому.
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19.06.2020 12:23 Ответить
А почему нет тестов на триппер, скарлатину, золотуху ?
Надо полное исследование делать, каждому пассажиру !
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19.06.2020 11:36 Ответить
Oсточертели с этим очередным гриппом. Скоро за упоминание "ковида" будут просто давать в морду.
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19.06.2020 11:39 Ответить
ото бумашка і все? який центр робив не буде вказано? бо можна надрукувати самим.
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19.06.2020 13:49 Ответить
 
 