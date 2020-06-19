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В двух ресторанах Киева зафиксировали нарушения карантинных мер: обслуживали внутри помещения и разрешали курить кальян на летней площадке. ФОТОрепортаж

Совместные группы в составе работников ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве совместно с КП "Муниципальная охрана" провели проверку и контроль за соблюдением карантинных мер в заведениях общественного питания на улице Крещатик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Во время рейда проверили 9 заведений (ресторанов и кафе), нарушения карантинных мер обнаружили в двух из них. Выявленные нарушения - обслуживание клиентов внутри помещения и курение кальянов на летних площадках.

На основании выявленных нарушений на должностных лиц двух ресторанов было составлено два протокола по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а заведение оштрафуют на сумму от 34 тыс. до 170 000 тыс. грн.

В КГГА напомнили, что городская власть усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований.

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В двух ресторанах Киева зафиксировали нарушения карантинных мер: обслуживали внутри помещения и разрешали курить кальян на летней площадке 01
В двух ресторанах Киева зафиксировали нарушения карантинных мер: обслуживали внутри помещения и разрешали курить кальян на летней площадке 02
В двух ресторанах Киева зафиксировали нарушения карантинных мер: обслуживали внутри помещения и разрешали курить кальян на летней площадке 03
В двух ресторанах Киева зафиксировали нарушения карантинных мер: обслуживали внутри помещения и разрешали курить кальян на летней площадке 04
В двух ресторанах Киева зафиксировали нарушения карантинных мер: обслуживали внутри помещения и разрешали курить кальян на летней площадке 05

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2984) Киев (25575) проверка (819) рестораны (279) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Царю можно . Почему другим нельзя ? У них тоже иммунитет .
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19.06.2020 11:47
+2
бубочке можно а этим нельзя? они сидели внутри, вплотную, без масок, пили кофе и норм
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19.06.2020 11:47
+1
ну если на оф. уровне у нас православие, то на месте владельца забегаловки я бы вна суде сказал - я вот провел молебен и поп обрызгал столики, а в тарелки наложил мощей, так шо "вирус нипрайдьот"

и что? суд запретит ресторан, где побывал "бух Святой"?
тогда в ЕСПЧ мона пожаловаться(или в Спортлото)
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19.06.2020 11:47
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ну если на оф. уровне у нас православие, то на месте владельца забегаловки я бы вна суде сказал - я вот провел молебен и поп обрызгал столики, а в тарелки наложил мощей, так шо "вирус нипрайдьот"

и что? суд запретит ресторан, где побывал "бух Святой"?
тогда в ЕСПЧ мона пожаловаться(или в Спортлото)
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19.06.2020 11:47 Ответить
дядька, похоже у вас на почве религии кукуха немного того...
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19.06.2020 11:54 Ответить
никак нет, просто смешно было весной читать новости о попах.
это реально веселит. может вы не следил за ужимками и кривляньями этих "мужиков" в платьях, но я следил и немало лулзов схавал.
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19.06.2020 12:03 Ответить
ну дело ж не в попах, оскорблять постоянно чувства верующих, где здесь мудрость? глупость одна..
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19.06.2020 12:07 Ответить
мне слушать калатание в звоны и видеть шабаши - это меня не оскорбл*ет?
мне видеть проклены и "поучения" веропитеков типо "гореть вечно" и "Бок с тобой" - ниче так?
ты в курсе шо есть поговорка про бревно в глазу?
ну то ось, мені не треба навіть сперечатись, просто пара аргументів.
чо, брешу?
та ну?
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19.06.2020 12:13 Ответить
даже в теме про рестораны всунуть эту собственную кашу из головы это по меньшей мере странно...
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19.06.2020 12:19 Ответить
"бух Святой"! Супер, дякую! Беру на озброєння!
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19.06.2020 12:00 Ответить
Царю можно . Почему другим нельзя ? У них тоже иммунитет .
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19.06.2020 11:47 Ответить
бубочке можно а этим нельзя? они сидели внутри, вплотную, без масок, пили кофе и норм
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19.06.2020 11:47 Ответить
Рестораны надо закрыть и немедленно. Помню, как в марте итальяшки сидели везде в ресторанах и ухмылялись. Ну в итоге и получили к чему стремились. Нужен жёсткий карантин и немедленно.
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19.06.2020 11:48 Ответить
нужен - пиши петицию в свой ган.. кантон
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19.06.2020 11:50 Ответить
Причём тут Италия?
В Италии в рестораны ходит 75% взрослого населения, в Украине - 2%.
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19.06.2020 11:58 Ответить
Всім порушникам по 34000грн а власнику 340000 і нехай порушують щодня.
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19.06.2020 11:49 Ответить
А якщо порушник "недоторканий"?
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19.06.2020 11:54 Ответить
Кальян таки мона приравнять к защитному средству...
🤗
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19.06.2020 11:49 Ответить
Відганяє мух і віруса теж.
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19.06.2020 11:53 Ответить
Когда на Менделеева «наехали» поборники здорового образа жизни, убежденные, что курить вредно, ученый провел эксперимент. Он посмотрел через микроскоп на марлечку. Она кишела микробами. Потом Менделеев покурил через эту марлечку и снова поместил ее под микроском. Оказалось, что большинство микробов сдохли. - Брешут доктора, что от курения один вред.
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19.06.2020 11:58 Ответить
Шота я подзабыл. А с Велюром чем дело закончилось?
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19.06.2020 11:52 Ответить
Оштрафовали вродебто кого-то (теоретически - должны были администратора).
Но за 17 килогривен штрафа можно и толкового адвоката прихватить, который в суде протоколы, написаные тупорылыми мусорами, в пух и прах разобъёт.
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19.06.2020 12:02 Ответить
Об'єднати ці справи зі справою ЗЕ! І доки він не заплате штраф, то й цих людей не чіпать. ЗЕ! сам же сказав, що тепер усі преЗЕденти!
Що там у Вєнєдіктової з "кастою недоторканих"? Вже нема, як корупції і олігархів? Чи може там таке ж саме, як у найвеличнішого з закінченням війни?
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19.06.2020 11:58 Ответить
Их гораздо гораздо больше, каждый день проходу мимо так называемых летних площадок) одна застеклена и с крышей, а вторая полностью затянута тентом, как палатка только вход широкий)
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19.06.2020 14:01 Ответить
 
 