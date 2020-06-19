В двух ресторанах Киева зафиксировали нарушения карантинных мер: обслуживали внутри помещения и разрешали курить кальян на летней площадке. ФОТОрепортаж

Совместные группы в составе работников ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве совместно с КП "Муниципальная охрана" провели проверку и контроль за соблюдением карантинных мер в заведениях общественного питания на улице Крещатик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Во время рейда проверили 9 заведений (ресторанов и кафе), нарушения карантинных мер обнаружили в двух из них. Выявленные нарушения - обслуживание клиентов внутри помещения и курение кальянов на летних площадках.

На основании выявленных нарушений на должностных лиц двух ресторанов было составлено два протокола по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а заведение оштрафуют на сумму от 34 тыс. до 170 000 тыс. грн.

В КГГА напомнили, что городская власть усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований.

Также читайте: На взятке 15 тыс. долл. задержан мужчина, обещавший решить земельный вопрос через КГГА и Киевсовет, - СБУ. ФОТО









