В двух ресторанах Киева зафиксировали нарушения карантинных мер: обслуживали внутри помещения и разрешали курить кальян на летней площадке. ФОТОрепортаж
Совместные группы в составе работников ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве совместно с КП "Муниципальная охрана" провели проверку и контроль за соблюдением карантинных мер в заведениях общественного питания на улице Крещатик.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Во время рейда проверили 9 заведений (ресторанов и кафе), нарушения карантинных мер обнаружили в двух из них. Выявленные нарушения - обслуживание клиентов внутри помещения и курение кальянов на летних площадках.
На основании выявленных нарушений на должностных лиц двух ресторанов было составлено два протокола по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а заведение оштрафуют на сумму от 34 тыс. до 170 000 тыс. грн.
В КГГА напомнили, что городская власть усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований.
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и что? суд запретит ресторан, где побывал "бух Святой"?
тогда в ЕСПЧ мона пожаловаться(или в Спортлото)
это реально веселит. может вы не следил за ужимками и кривляньями этих "мужиков" в платьях, но я следил и немало лулзов схавал.
мне видеть проклены и "поучения" веропитеков типо "гореть вечно" и "Бок с тобой" - ниче так?
ты в курсе шо есть поговорка про бревно в глазу?
ну то ось, мені не треба навіть сперечатись, просто пара аргументів.
чо, брешу?
та ну?
В Италии в рестораны ходит 75% взрослого населения, в Украине - 2%.
🤗
Но за 17 килогривен штрафа можно и толкового адвоката прихватить, который в суде протоколы, написаные тупорылыми мусорами, в пух и прах разобъёт.
Що там у Вєнєдіктової з "кастою недоторканих"? Вже нема, як корупції і олігархів? Чи може там таке ж саме, як у найвеличнішого з закінченням війни?