РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7510 посетителей онлайн
Новости Фото
5 843 18

Житель Миргорода из-за земельного конфликта применил гранату против соседа: пострадали 3 человека. ФОТОрепортаж

18 июня от взрыва гранаты во дворе одного из домов частного сектора Миргорода телесные повреждения получили 67-летний владелец и его 37-летний сын.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает Цензор.НЕТ.

По подозрению в уголовном правонарушении в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали 71-летнего жителя одного из соседних домов. Мужчина также обратился за медицинской помощью в центральную районную больницу с рваными ранами спины.

С места происшествия полиция изъяла фрагменты гранаты, а также другие вещественные доказательства. По адресу проживания фигуранта провели неотложный обыск, во время которого обнаружили металлический тубус, похожий на ручной противотанковый гранатомет и две минометные мины неустановленного типа без боевых зарядов. Изъятые предметы направлены на судебную баллистическую экспертизу.

Житель Миргорода из-за земельного конфликта применил гранату против соседа: пострадали 3 человека 01
Житель Миргорода из-за земельного конфликта применил гранату против соседа: пострадали 3 человека 02
Житель Миргорода из-за земельного конфликта применил гранату против соседа: пострадали 3 человека 03

Смотрите также: Мэр Конотопа Семенихин нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат. ВИДЕО

Предварительно установлено, что между соседями существовал давний конфликт по поводу земельного участка.

Полиция устанавливает источник происхождения боеприпасов. Продолжаются следственные действия.

граната (1003) Нацполиция (16492) Полтавская область (1164)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Таке враження що гранати вже ростуть на городах. А шо буде коли почнеться продаж землі?
показать весь комментарий
19.06.2020 12:57
+2
Когда начнётся Третий Майдан всё это добро полетит в антинародную власть и их холуёв мусоров.
показать весь комментарий
19.06.2020 13:07
+1
В России якобы от коронавируса умер экс-глава Чувашии, подавший в суд на ПутинаЖитель Миргорода из-за земельного конфликта применил гранату против соседа: пострадали 3 человека - Цензор.НЕТ 8963Михаил Игнатьев (Скриншот видео: Мир 24/Youtube)18.06.2020, 23:40
показать весь комментарий
19.06.2020 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В России якобы от коронавируса умер экс-глава Чувашии, подавший в суд на ПутинаЖитель Миргорода из-за земельного конфликта применил гранату против соседа: пострадали 3 человека - Цензор.НЕТ 8963Михаил Игнатьев (Скриншот видео: Мир 24/Youtube)18.06.2020, 23:40
показать весь комментарий
19.06.2020 12:52 Ответить
Я за свободу применения оружия.
показать весь комментарий
19.06.2020 12:55 Ответить
Це природний відбір - при наявності зброї виживуть розумніші.
показать весь комментарий
19.06.2020 12:56 Ответить
При наявности оружия выживут спритніші.
показать весь комментарий
19.06.2020 13:13 Ответить
Не боишься?
показать весь комментарий
19.06.2020 13:11 Ответить
Предложи это Меркель... Мы, как-нибудь, без тебя разберёмся...
показать весь комментарий
19.06.2020 13:31 Ответить
Меркель - вечный канцлер в федерации свободных земель.
показать весь комментарий
19.06.2020 14:42 Ответить
Ну, и?... Ты же у нас "немец"? Вот и занимайся Германией... А нас не учи, что нам делать... Тем более, в вопросе с оружием... Купи себе пистолет и "рули", где-нибудь в Мюнхене или Берлине... (Хотя, мне кажется, эти города у тебя - "за Долгопрудным, поворотя налево...".).
показать весь комментарий
19.06.2020 14:51 Ответить
Нда. Степанов, ты там не очень нагнетай с короновирусом. Если рванет, протесты будут мало похожи на Майдан.
показать весь комментарий
19.06.2020 12:57 Ответить
Таке враження що гранати вже ростуть на городах. А шо буде коли почнеться продаж землі?
показать весь комментарий
19.06.2020 12:57 Ответить
Сбор урожая.
показать весь комментарий
19.06.2020 13:13 Ответить
Когда начнётся Третий Майдан всё это добро полетит в антинародную власть и их холуёв мусоров.
показать весь комментарий
19.06.2020 13:07 Ответить
Когда?
показать весь комментарий
19.06.2020 13:10 Ответить
Когда начнётся никто не знает, но начнётся обязательно.
показать весь комментарий
19.06.2020 13:14 Ответить
Миргород - мирный город.
показать весь комментарий
19.06.2020 13:11 Ответить
Там це звичайний день.
показать весь комментарий
15.08.2020 11:18 Ответить
Мода что ли пошла такая, вчера Семенихин вот, сейчас две новости подряд тоже с гранатами...Прямо хоть самому что-то начинать что-то делать))))
показать весь комментарий
19.06.2020 13:13 Ответить
Времена коммунистического беспредела наступили.Попытки внесудебного решения проблем давно прижилось В Украине.Как и насилие над следствием и судом.Придут домой с утюгом.
показать весь комментарий
19.06.2020 13:22 Ответить
 
 