Житель Миргорода из-за земельного конфликта применил гранату против соседа: пострадали 3 человека. ФОТОрепортаж
18 июня от взрыва гранаты во дворе одного из домов частного сектора Миргорода телесные повреждения получили 67-летний владелец и его 37-летний сын.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает Цензор.НЕТ.
По подозрению в уголовном правонарушении в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали 71-летнего жителя одного из соседних домов. Мужчина также обратился за медицинской помощью в центральную районную больницу с рваными ранами спины.
С места происшествия полиция изъяла фрагменты гранаты, а также другие вещественные доказательства. По адресу проживания фигуранта провели неотложный обыск, во время которого обнаружили металлический тубус, похожий на ручной противотанковый гранатомет и две минометные мины неустановленного типа без боевых зарядов. Изъятые предметы направлены на судебную баллистическую экспертизу.
Предварительно установлено, что между соседями существовал давний конфликт по поводу земельного участка.
Полиция устанавливает источник происхождения боеприпасов. Продолжаются следственные действия.
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