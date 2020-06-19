Житель Миргорода из-за земельного конфликта применил гранату против соседа: пострадали 3 человека. ФОТОрепортаж

18 июня от взрыва гранаты во дворе одного из домов частного сектора Миргорода телесные повреждения получили 67-летний владелец и его 37-летний сын.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, передает Цензор.НЕТ.

По подозрению в уголовном правонарушении в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали 71-летнего жителя одного из соседних домов. Мужчина также обратился за медицинской помощью в центральную районную больницу с рваными ранами спины.

С места происшествия полиция изъяла фрагменты гранаты, а также другие вещественные доказательства. По адресу проживания фигуранта провели неотложный обыск, во время которого обнаружили металлический тубус, похожий на ручной противотанковый гранатомет и две минометные мины неустановленного типа без боевых зарядов. Изъятые предметы направлены на судебную баллистическую экспертизу.







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Предварительно установлено, что между соседями существовал давний конфликт по поводу земельного участка.

Полиция устанавливает источник происхождения боеприпасов. Продолжаются следственные действия.