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Патрульные в Киеве задержали мужчину, прятавшего наркотики в надетой на лицо маске. ФОТО

Сегодня ночью столичные патрульные выявили наркотики в маске одного из мужчин в Голосеевском районе.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Около 5 часов утра патрульные заметили двух мужчин, которые прогуливались по проспекту Академика Глушкова. Когда пешеходы увидели автопатруль, они пытались скрыться из поля зрения стражей порядка, после чего были остановлены для поверхностной проверки.

"Подозрительных предметов полицейские сначала не выявили, но инспекторы обратили внимание на маску одного из мужчин. Находчивый гражданин не только пытался уберечься от вирусов, но и использовал ее для ношения маленького пакетика с порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

Патрульные в Киеве задержали мужчину, прятавшего наркотики в надетой на лицо маске 01

Автопатруль вызвал на место следственно-оперативную группу Голосеевского района для извлечения вещества и предоставления правовой квалификации действий гражданина.

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Патрульные в Киеве задержали мужчину, прятавшего наркотики в надетой на лицо маске 02

Киев (25575) маска (166) наркотики (2146)


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Топ комментарии
+8
раньше наркоту в носках носили.. однако, инновация, диджитализация, зебилизация..
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19.06.2020 13:54
+7
Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці - Цензор.НЕТ 3677

Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці - Цензор.НЕТ 9512
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19.06.2020 13:59
+4
Когда пешеходы увидели автопатруль, они пытались скрыться из поля зрения стражей порядка, после чего были остановлены для поверхностной проверки. Источник: https://censor.net/p3203077\\\\\\\\\\\\\\\

я всегда так делаю - когда вижу мента, тут же даю газ и на кеды. это всегда работает, иногда еще вскакиваю на чужой мотоцикл и включаю песню "Мотоцикл"(кстати, щас найду и послушаю)

Моя Падлиция меня бережет - как среагирует, а я убежал(хокку давайте ка посочиняем? )
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19.06.2020 13:56
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менты продали, они же и сдали....
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19.06.2020 13:52 Ответить
раньше наркоту в носках носили.. однако, инновация, диджитализация, зебилизация..
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19.06.2020 13:54 Ответить
Хитро, не каждый догадается маску проверить.
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19.06.2020 13:55 Ответить
А если в респиратор засунуть? Больше же влезет?
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19.06.2020 13:59 Ответить
Надо было в ж... спрятать,там не найдут !
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19.06.2020 13:56 Ответить
Когда пешеходы увидели автопатруль, они пытались скрыться из поля зрения стражей порядка, после чего были остановлены для поверхностной проверки. Источник: https://censor.net/p3203077\\\\\\\\\\\\\\\

я всегда так делаю - когда вижу мента, тут же даю газ и на кеды. это всегда работает, иногда еще вскакиваю на чужой мотоцикл и включаю песню "Мотоцикл"(кстати, щас найду и послушаю)

Моя Падлиция меня бережет - как среагирует, а я убежал(хокку давайте ка посочиняем? )
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19.06.2020 13:56 Ответить
а еще можно забежать в маске в магазин - и "заработать" на ту самую дурь!
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19.06.2020 14:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2xmzCs0N0Uw https://www.youtube.com/watch?v=2xmzCs0N0Uw

и раздался сзади свист
и мент оказался не на стуле
а на бутылке....
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19.06.2020 13:59 Ответить
Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці - Цензор.НЕТ 3677

Патрульні в Києві затримали чоловіка, який ховав наркотики в одягнутій на обличчя масці - Цензор.НЕТ 9512
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19.06.2020 13:59 Ответить
Все витирає прес-брехунець патрульної поліції це правда на 5%..ця деградована аваківська установа у вигляді ********** полюції це зграя хабарників, вбивць, шахраїв, садистів, подонків..Не факт що мусора самі підкинули, знайшли терпилу і попіарились..МУСОРА НЕ ЛЮДИ..
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19.06.2020 14:00 Ответить
Креативно .
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19.06.2020 14:15 Ответить
В начале 90-хх наш препод по теормеху съездил на симпозиум в уже не социалистическую Польшу. После поездки он сказал нам такую фразу "В Польше больше некому заниматься штурмовщиной и очковтирательством."
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19.06.2020 14:37 Ответить
Это ж как нервничать нужно было что бы копов примагнитить? мда.
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19.06.2020 14:39 Ответить
 
 