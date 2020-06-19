Патрульные в Киеве задержали мужчину, прятавшего наркотики в надетой на лицо маске. ФОТО

Сегодня ночью столичные патрульные выявили наркотики в маске одного из мужчин в Голосеевском районе.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Около 5 часов утра патрульные заметили двух мужчин, которые прогуливались по проспекту Академика Глушкова. Когда пешеходы увидели автопатруль, они пытались скрыться из поля зрения стражей порядка, после чего были остановлены для поверхностной проверки.

"Подозрительных предметов полицейские сначала не выявили, но инспекторы обратили внимание на маску одного из мужчин. Находчивый гражданин не только пытался уберечься от вирусов, но и использовал ее для ношения маленького пакетика с порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

Автопатруль вызвал на место следственно-оперативную группу Голосеевского района для извлечения вещества и предоставления правовой квалификации действий гражданина.

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