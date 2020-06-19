Воин 54-й ОМБр Богдан Коваленко погиб 18 июня в зоне ООС от пули снайпера наемников РФ. ФОТО
Вчера, 18 июня, в зоне проведения операции Объединенных Сил, от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ погиб Богдан Сергеевич Коваленко, 1998 года рождения, житель села Новая Водолага Харьковской области, старший солдат, наводчик-оператор разведывательного подразделения 54-й отдельной механизированной бригады.
Об этом говорится на сайте "Суспільного" со ссылкой на Нововодолагского поселкового голову и областного военного комиссара Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.
"Житель поселка Новая Водолага на Харьковщине Богдан Коваленко погиб в зоне проведения ООС от пули снайпера, сообщил Нововодолагский поселковый голова Александр Есин.
По его словам, старший солдат погиб вечером 18 июня.
"Сегодня его только доставят в морг в Константиновку, а завтра, может, только привезут сюда. Он всю жизнь жил в Новой Водолаге. Есть у него отец. Мать в прошлом году умерла. И есть бабушка", - сказал Есин.
Как рассказал военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин, на военную службу Коваленко призвали по контракту в 2017 году.
"Сначала проходил подготовку в учебном центре "Десна". Затем предварительно в него было письменное согласие с 54-й отдельной механизированной бригадой. Выполнял примерно свои профессиональные обязанности. Он наводчик-оператор разведывательного подразделения 54-й отдельной механизированной бригады", - сказал Калгушкин.
По словам Есина, поселковый совет поможет семье с расходами на погребение, часть - покроет Минобороны Украины. Он также добавил, что за средства местного бюджета планируют установить памятный знак и мемориальную доску.
По информации представителя Минобороны в Харьковской области Виталия Саранцева, похороны погибшего состоятся в Новой Водолаге в воскресенье, 21 июня, в 11:00", - отмечается в сообщении.
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