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Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова рассказала, как потратила деньги, собранные с помощью украинцев на лечение украинских воинов.

Об этом Юсупова написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я собирала деньги на лекарства для онкобольного воина. Отчёт. Перечислила Виктору на лекарство 10 тыс., на лекарство в госпиталь - 8500 тыс. грн, ещё одному воину 11 тыс. грн, купила тактические медрюкзаки и военные рюкзаки, обезболивающее на 41 тыс. грн, все отправила на фронт. Ещё продукты раненым в госпиталь + гражданская одежда.

Трат много, просьб ещё больше. Люди, все видят какая тяжёлая ситуация в стране и сколько раненых на передовой. Помогаем, кто чем может! Нужно ещё купить лекарство, помочь бойцам и много всего. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464, Монобанк, Юсупова", - говорится в посте волонтера.

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Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов 01
Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов 02
Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов 03
Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов 04
Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов 05
Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов 06

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Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов 07
Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов 08
Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов 09
Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов 10

Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов 11

помощь (7820) волонтеры (2636) Юсупова Наталья (185)


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Велика подяка Вам, пані Наталія
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19.06.2020 14:35 Ответить
Юсупова на відміну від деяких інших волонтерів, завжди звіти надає.
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19.06.2020 14:48 Ответить
Дякую вам
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19.06.2020 14:49 Ответить
Она делает это регулярно и постоянно приглашает желающих прийти в госпиталь, чтобы увидеть собственными глазами чем она занимается там КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
И поблагодарить самых достойных мужчин страны за их жертву своим здоровьем, жизнями ради миллионов других, живущих в мире и покое.
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19.06.2020 14:49 Ответить
Бл..тский позорище на 7-м году войны!!!! Дай Бог волонтерам и неравнодушным здоровья и удачи.Позорище проклятым мародерам !!!!
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19.06.2020 15:11 Ответить
Вместо того чтоб проклятия слать неизвестно кому, перечислил бы грн. 200. Больше пользы.
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19.06.2020 15:25 Ответить
А где статья доходов на карту?
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19.06.2020 16:15 Ответить
 
 