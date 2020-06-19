Волонтер Юсупова отчиталась о сборе средств на лечение украинских воинов. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова рассказала, как потратила деньги, собранные с помощью украинцев на лечение украинских воинов.

Об этом Юсупова написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я собирала деньги на лекарства для онкобольного воина. Отчёт. Перечислила Виктору на лекарство 10 тыс., на лекарство в госпиталь - 8500 тыс. грн, ещё одному воину 11 тыс. грн, купила тактические медрюкзаки и военные рюкзаки, обезболивающее на 41 тыс. грн, все отправила на фронт. Ещё продукты раненым в госпиталь + гражданская одежда.

Трат много, просьб ещё больше. Люди, все видят какая тяжёлая ситуация в стране и сколько раненых на передовой. Помогаем, кто чем может! Нужно ещё купить лекарство, помочь бойцам и много всего. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464, Монобанк, Юсупова", - говорится в посте волонтера.

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