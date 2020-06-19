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14 моряков танкера "Рута" вернулись в Украину после 3,5 лет в ливийской тюрьме. ФОТО

В международном аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Это наша задача - возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера "Рута", которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи", - цитирует пресс-служба Зеленского в пятницу.

Глава государства поблагодарил за успешную работу Министерство иностранных дел, Службу безопасности Украины, всех неравнодушных, кто помогал.

14 моряков танкера Рута вернулись в Украину после 3,5 лет в ливийской тюрьме 0114 моряков танкера Рута вернулись в Украину после 3,5 лет в ливийской тюрьме 02

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В апреле 2017 года в Ливии украинских моряков задержали по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Из-за сложной внутриполитической ситуации и ситуации с безопасностью в этой стране рассмотрение дела украинцев ливийскими судебными инстанциями продолжалось в течение длительного периода.

"Благодаря скоординированным действиям соответствующих органов власти Украины удалось достичь результата в переговорах с ливийской стороной и вернуть наших граждан на Родину", - отметили в пресс-службе президента.

Зеленский Владимир (20482) Ливия (680) моряки (1079) Офис Президента (1799)


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Вот и хорошо
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19.06.2020 15:33 Ответить
Хорошо...
Уяви, що ти хтось з них.
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19.06.2020 16:02 Ответить
Это зеленое чмо здесь абсолютно не причем. Уже не знает где пропиариться
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19.06.2020 16:25 Ответить
Ну конечно это заслуга Порошенко.Тарас, перестаньте злобствовать по поводу и без повода.Сейчас запросто можно написать - вот это наше сокровище: 27 процентов,надежда и гордость Украины."Услужливый дурак опаснее врага".
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19.06.2020 17:15 Ответить
Так контрабанда нефти была или нет? Освободили и вернули невиновных или виновных?
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19.06.2020 17:20 Ответить
А что ХОРОШО?
Те, кто занимался контрабасом, отсидели часть срока (или весь срок). При этом были СПРАВЕДЛИВО осуждены в Ливии... то что тут хорошего с их возвращением? У нас таких в тюрьмах полно... так что, если они все будут выходить из тюрем, то им надо Героя Украины давать? Ну а если они были осуждены НЕЗАКОННО то, соответственно, Украина ОБЯЗАНА ДАВНО была поднять кипиш про каналам МИД....
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19.06.2020 17:47 Ответить
Спасибо Пороху! (нет)
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19.06.2020 20:07 Ответить
с пустыни арабской в укру..подорожники щас гигантские выросли в ливии таких нема
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19.06.2020 20:17 Ответить
 
 