14 моряков танкера "Рута" вернулись в Украину после 3,5 лет в ливийской тюрьме. ФОТО
В международном аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился специальный рейс с 14 гражданами Украины - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после более трех лет заключения в Ливии.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.
"Это наша задача - возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера "Рута", которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи", - цитирует пресс-служба Зеленского в пятницу.
Глава государства поблагодарил за успешную работу Министерство иностранных дел, Службу безопасности Украины, всех неравнодушных, кто помогал.
В апреле 2017 года в Ливии украинских моряков задержали по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Из-за сложной внутриполитической ситуации и ситуации с безопасностью в этой стране рассмотрение дела украинцев ливийскими судебными инстанциями продолжалось в течение длительного периода.
"Благодаря скоординированным действиям соответствующих органов власти Украины удалось достичь результата в переговорах с ливийской стороной и вернуть наших граждан на Родину", - отметили в пресс-службе президента.
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Уяви, що ти хтось з них.
Те, кто занимался контрабасом, отсидели часть срока (или весь срок). При этом были СПРАВЕДЛИВО осуждены в Ливии... то что тут хорошего с их возвращением? У нас таких в тюрьмах полно... так что, если они все будут выходить из тюрем, то им надо Героя Украины давать? Ну а если они были осуждены НЕЗАКОННО то, соответственно, Украина ОБЯЗАНА ДАВНО была поднять кипиш про каналам МИД....