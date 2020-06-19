У дилерши в Николаеве изъяли около 2,7тыс. закладок с наркотиками и психотропами более чем на 750 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

30-летняя жительница Николаева была "мастером-закладчиком". Она получала запрещенные вещества по почте и делала оптовые закладки по городу не для клиентов, а для мелких закладчиков. В месяц она могла зарабатывать до 100 тыс. гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские пришли с обыском на съемную квартиру, которую дилерша использовала в качестве склада.

"В ходе обыска полицейские изъяли около 2,7тыс. закладок наркотических средств и психотропных веществ. Предварительно, это амфетамин, метамфетамин, A-PVP, ЛСД, MDMA и каннабис, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет почти 750 тыс. грн. Кроме этого, изъяты средства сотовой связи и стартовые пакеты разных мобильных операторов", - говорится в сообщении.

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Все изъятое будет направлено на экспертизу. Когда она подтвердит, что это действительно наркотики, будет решаться решаться вопрос о привлечении дилерши к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.









