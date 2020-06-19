РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11736 посетителей онлайн
Новости Фото
4 477 15

У дилерши в Николаеве изъяли около 2,7тыс. закладок с наркотиками и психотропами более чем на 750 тыс. грн, - полиция. ФОТОрепортаж

30-летняя жительница Николаева была "мастером-закладчиком". Она получала запрещенные вещества по почте и делала оптовые закладки по городу не для клиентов, а для мелких закладчиков. В месяц она могла зарабатывать до 100 тыс. гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские пришли с обыском на съемную квартиру, которую дилерша использовала в качестве склада.

"В ходе обыска полицейские изъяли около 2,7тыс. закладок наркотических средств и психотропных веществ. Предварительно, это амфетамин, метамфетамин, A-PVP, ЛСД, MDMA и каннабис, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет почти 750 тыс. грн. Кроме этого, изъяты средства сотовой связи и стартовые пакеты разных мобильных операторов", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Патрульные в Киеве задержали мужчину, прятавшего наркотики в надетой на лицо маске. ФОТО

Все изъятое будет направлено на экспертизу. Когда она подтвердит, что это действительно наркотики, будет решаться решаться вопрос о привлечении дилерши к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

У дилерши в Николаеве изъяли около 2,7тыс. закладок с наркотиками и психотропами более чем на 750 тыс. грн, - полиция 01
У дилерши в Николаеве изъяли около 2,7тыс. закладок с наркотиками и психотропами более чем на 750 тыс. грн, - полиция 02
У дилерши в Николаеве изъяли около 2,7тыс. закладок с наркотиками и психотропами более чем на 750 тыс. грн, - полиция 03
У дилерши в Николаеве изъяли около 2,7тыс. закладок с наркотиками и психотропами более чем на 750 тыс. грн, - полиция 04
У дилерши в Николаеве изъяли около 2,7тыс. закладок с наркотиками и психотропами более чем на 750 тыс. грн, - полиция 05

Автор: 

наркотики (2146) Николаев (2154) Нацполиция (16492)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Теперь будет Мастером-швеёй в тюрьме. Надеюсь в этот раз без загорания на зоновском пляже, как некоторые
показать весь комментарий
19.06.2020 15:59
+3
"Забыла" отстегнуть крыше!
показать весь комментарий
19.06.2020 16:03
+2
Тысячами закладывала закладки, а "дильнычи" полиции и ее руководство "не в кугсе"?! Вопрос риторический... А не риторический - почему "заложили" эту "корову", почему "доиться" перестала?
показать весь комментарий
19.06.2020 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь будет Мастером-швеёй в тюрьме. Надеюсь в этот раз без загорания на зоновском пляже, как некоторые
показать весь комментарий
19.06.2020 15:59 Ответить
заткнись она будет паханшей в элит камере ей еще целку збивать будет вся вертухайщина с зп в 6000 грн...
показать весь комментарий
19.06.2020 20:15 Ответить
"Забыла" отстегнуть крыше!
показать весь комментарий
19.06.2020 16:03 Ответить
Тысячами закладывала закладки, а "дильнычи" полиции и ее руководство "не в кугсе"?! Вопрос риторический... А не риторический - почему "заложили" эту "корову", почему "доиться" перестала?
показать весь комментарий
19.06.2020 16:16 Ответить
Небось ещё без кассового аппарата работала
показать весь комментарий
19.06.2020 16:24 Ответить
скока разных зеленых пакетиков,неспроста это...
показать весь комментарий
19.06.2020 16:04 Ответить
Вот *** не получается? пукни громче. Ничего, сейчас подтянутся.
показать весь комментарий
19.06.2020 16:44 Ответить
она готовилась стать матерью , чтобы в счастливом будущем воспитывать своих детей в стиле "стопнаркотик" и прививать им ЗОЖ
показать весь комментарий
19.06.2020 16:07 Ответить
ойойой...кака трагедия!
показать весь комментарий
19.06.2020 16:12 Ответить
Отпустить! Это для преЗЕдента!
показать весь комментарий
19.06.2020 16:21 Ответить
Тебе с паРаши виднее для кого? А номерная кацапская нулевка. Оно тебе надо? А ну да бабки не пахнут.
показать весь комментарий
19.06.2020 19:14 Ответить
Ромка. Кто бы сомневался.
показать весь комментарий
19.06.2020 17:27 Ответить
100% не является представителем самого полезного народа ромов...
У дилерки в Миколаєві вилучили близько 2,7тис. закладок з наркотиками і психотропами більш ніж на 750 тис. грн, - поліція - Цензор.НЕТ 6768
показать весь комментарий
19.06.2020 19:18 Ответить
Жаль девушку. Мусара мрази.
показать весь комментарий
02.07.2020 20:06 Ответить
Точно, гнилое цыганье.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:59 Ответить
 
 