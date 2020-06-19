Сенцов пришел к побратимам убитого добровольца Олешко (Сармата), голодающим под ОП 11-й день. ФОТО
Украинский режисер, экс-узник Кремля Олег Сенцов пришел поддержать побратимов убитого добровольца Виталия Олешко (Сармата), которые 11 дней назад объявили голодовку. Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест, а также привлечь к ответственности судей, вынесший такое решение.
Об этом сообщил один из участников голодовки Вадим Саввон, передает Цензор.НЕТ.
"А сегодня у нас Олег Сенцов! Как писатель, сценарист, режиссер - заполнил арт-пространство Сармат. Как революционер и политзаключенный - подробно ознакомился с нашим делом и дал советы по голоданию. Это приятно и интересно. Спасибо!" - написал друг убитого Олешко.
Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.
В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.
Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.
Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.
В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.
Двое судей заявили о самоотводе.
В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.
29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.
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Патриотам смерть да тюрьма
Такие деяния власти Зебила - врага
Помагай вам Господь, Люди добрі
Не списывайте нас в небытиё!
Мы боремся! Мы все ещё живые!
Хотя, друзья, нас всех похоронили!
И жизнь солдата стала ни по чём!
Не списывайте нас в небытиё!
Нас... призраков, для вас войны далёкой!
И пусть судьба бывает к нам жестока!
Врагу своих позиций не сдаём!
Не списывайте нас в небытиё!
Не рушат «грады» окна в вашем доме!
И детки в колыбели спят спокойно!
За это свои жизни отдаём!
Не списывайте нас в небытиё!
Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
И в день Победы нашей соберёмся вместе!
И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.
Автор: Олег Федоров
Хлопці, Ваші сили ще потрібні Україні, бережіть себе.
У Києві колишні політв'язні Кремля закликали владу припинити переслідування активістів та політиків та зосередитись на побудові незалежної судової системи
Про це повідомляє https://www.radiosvoboda.org/a/news-politvyazni-zaklykaly-prypynyty-tysk-na-aktyvistiv/30680336.html Радіо Свобода .
У Києві в парку Шевченка колишні політв'язні Кремля провели пресконференцію, де закликали владу припинити переслідування активістів та політиків.
У пресконференції взяли участь Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Володимир Балух, Євген Панов, Володимир Перлів, Ігор Козловський, Микола Карпюк та Олександр Кольченко.
"Мені б дуже хотілося, щоб наша влада зосередилася нема на переслідування активістів або політиків, а на побудову незалежної судової системи. У нас там дуже великі проблеми, вона майже нереформована. На реформу прокуратури. Вона повинна бути незалежною, але зараз ці процеси зупинилися. На реформу поліції. За шість років змінилася назва, але по суті реформи немає", - наголосив колишній політв'язень Сенцов.
Активісти також принесли банери з закликом звільнити фігурантів справи Шеремета.