Жители Русановских садов не пустили технику на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве. ФОТОрепортаж

На Русановских садах в Киеве местные жители протестуют против строительства съезда с Подольско-Воскресенского моста на их центральную улицу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Местные жители боятся, что строительство может уничтожить урочище Горбачиха. Они заблокировали дорогу, чтобы не пропустить строительную технику.

Между участники акции и полицией произошли столкновения.

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Местные жители утверждают, что мэр Киева Виталий Кличко обещал построить мост без съездов, но теперь изменил мнение. В прошлом году они провели общественные слушания жителей Днепровского района, где заслушали ответственных за строительство моста. Тогда решили, что не будут делать съезды на Русановские сады.

Но на прошлой неделе местные жители узнали, что все же планируется строительство съезда на Центральную Садовую и расширение дороги, что приведет к сносу домов.

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17 июня мэр Виталий Кличко на брифинге заявил, что не будет останавливать строительство Подольско-Воскресенского моста по требованию активистов. Тогда он сказал, что жители Русановских садов и заказчик строительства подписали меморандум о сотрудничестве.









