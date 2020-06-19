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Жители Русановских садов не пустили технику на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве. ФОТОрепортаж

На Русановских садах в Киеве местные жители протестуют против строительства съезда с Подольско-Воскресенского моста на их центральную улицу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Местные жители боятся, что строительство может уничтожить урочище Горбачиха. Они заблокировали дорогу, чтобы не пропустить строительную технику.

Между участники акции и полицией произошли столкновения.

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Местные жители утверждают, что мэр Киева Виталий Кличко обещал построить мост без съездов, но теперь изменил мнение. В прошлом году они провели общественные слушания жителей Днепровского района, где заслушали ответственных за строительство моста. Тогда решили, что не будут делать съезды на Русановские сады.

Но на прошлой неделе местные жители узнали, что все же планируется строительство съезда на Центральную Садовую и расширение дороги, что приведет к сносу домов.

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17 июня мэр Виталий Кличко на брифинге заявил, что не будет останавливать строительство Подольско-Воскресенского моста по требованию активистов. Тогда он сказал, что жители Русановских садов и заказчик строительства подписали меморандум о сотрудничестве.

Жители Русановских садов не пустили технику на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве 01
Жители Русановских садов не пустили технику на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве 02
Жители Русановских садов не пустили технику на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве 03
Жители Русановских садов не пустили технику на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве 04
Жители Русановских садов не пустили технику на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве 05

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Киев (25575) протест (5858) застройка (711)


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Топ комментарии
+11
Ты в своем уме? Мост и подъездные строит государство. Кто в лице государства даст взятку кличку?
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19.06.2020 17:26
+6
А почему эту толпу орущих уродов не арестовали и не привлекли к админ ответственности ?
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19.06.2020 17:18
+6
Мораль проста.
Кличко получил взятку от очередного застройщика, что помогло ему изменить первоначальное решение
Кроме того, груженую технику пустили по дороге, которую люди построили за свои деньги.
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19.06.2020 17:21
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Правила форума Совет форумчан
А тебя здесь никто и не держит. Только сомневаюсь, что ты где-нибудь нужен
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19.06.2020 17:27 Ответить
А я не держусь, когда 73 проц мразей выбирают мразь президентом, надежд, что все можно поправить, все меньше.
А ждут ли меня и где мне жить - не твое дело.
Уроды и погань сейчас в тренде, причем, во всем мире. Об этом хорошо говорит Апокалипсис.
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19.06.2020 17:42 Ответить
Насчет 73% согласен. Но не будь таким пессимистом. Один великий сказал, что нации формируются войнами. При этом одни нации закаляются, другие-превращаются в рабов. Как историк, отслеживаю украинцев со времен киммерийцев. Всегда нам было тяжело. Но, судя по событиям 21 века, у нас есть надежда и очень неплохая. Сдерживаем агрессора, намного превосходящего нас по вооружению. Но у нас перед ним преимущество - дух УПА, козаков, сарматов, скифов!
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19.06.2020 17:52 Ответить
Знаешь, жди сам. У меня одна жизнь, и хочу чтобы мои дети выросли в нормальном мире, а не среди быдла. Выйди на улицу, спустись в метро, проедь в маршрутке, ты увидишь бескультурье, хамство, про уважение эти люди и не слышали.
Обычно обращаюсь "на вы", но ты, знаток культуры и истории, своим тыканьем только подтвердил: надо ехать. И мои шаги по этому поводу уже сделаны.
Привет киммерийцам.
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19.06.2020 17:56 Ответить
Это хорошо, что ты уедешь. Но слабакам везде плохо. Щасти!
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19.06.2020 18:00 Ответить
Дашовыгрыте, наших украинцев по всему миру, только в Польше почти два миллиона, а сколько уже купили квартиры в Чехии, Венгрии, Испании, Италии, Словении, ведут бизнес. Только в твоей деревне жоповке про это еще не знают.
К тому же, я не такая рвань, как ты, знаток придуманной тобой реальности. А за меня не беспокойся, я в Украине, которую люблю, но которая не любит своих граждан, УЖЕ живу не больше 200 дней, так что вряд ли увидимся.
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19.06.2020 18:05 Ответить
на "ты" к быдлу нужно обращаться только для одного: чтобы держать дистанцию с оным.
У меня те же причины для эмиграции. Не деньги, не климат - в Украине все это есть. Уважение к людям. Взаимное. В том числе к самим себе. Вот чего нет. И никто над этим не работает...
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19.06.2020 18:03 Ответить
Вы правы, их （быдло） не перевоспитать, да они и не хотят менять что-то или меняться. Это их состояние душм, зона комфорта. И с каждым годом быдла только больше.
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19.06.2020 18:07 Ответить
А нащо ж ти собі лайки ставиш, https://censor.net/user/214736 - невже рейтинг нарощуєш?
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19.06.2020 18:11 Ответить
мне этот рейтинг ни к чему. Случайно, наверное.
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19.06.2020 18:13 Ответить
Буває...
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19.06.2020 18:19 Ответить
навіть до Бога на Ти звертаються - мабуть він також бидло
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19.06.2020 19:51 Ответить
Так ты себя к уродам и погани? И тебя ждут везде? Приколист и самокритикан.....
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20.06.2020 00:20 Ответить
https://censor.net/user/214736...17 июня мэр Виталий Кличко на брифинге заявил, что не будет останавливать строительство Подольско-Воскресенского моста по требованию активистов. Тогда он сказал, что жители Русановских садов и заказчик строительства подписали меморандум о сотрудничестве...Но на прошлой неделе местные жители узнали, что все же планируется строительство съезда на Центральную Садовую и расширение дороги, что приведет к сносу домов.Источник: https://censor.net/p3203155...Шаріовський кацап,мордорською мовою,своєму шефу ,від мене,передай вітання з посиланням,нахутір москва, метеликів запліднювати...!
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19.06.2020 17:41 Ответить
Не приклеивай ярлыки. Два слова написал на украинском, и уже патриот Украины? Ну-ну...
Быдло бывает не только в коклшниках, но и в вышиванках.
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19.06.2020 17:44 Ответить
https://censor.net/user/214736...телепень,скрін з цензора ,будь уважний,все вказано...!
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19.06.2020 17:48 Ответить
У тебя не литературный украинский. Даже не суржик, и хамство быдла или рагуля.
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19.06.2020 17:52 Ответить
Мешканці садів це круто.
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19.06.2020 17:18 Ответить
За Кличка голосовали? Теперь, как он сам сказал, писька.
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19.06.2020 17:18 Ответить
Я, конечно, не знаю о каких там суммах речь...Но сдаётся мне кому-пися, а кому и титя достались)))
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19.06.2020 17:56 Ответить
А почему эту толпу орущих уродов не арестовали и не привлекли к админ ответственности ?
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19.06.2020 17:18 Ответить
Тому що.
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19.06.2020 19:05 Ответить
ты где проживаешь? Там и привлекай кто орет и хулиганит. А мы сами знаем что к чему.
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30.08.2020 15:49 Ответить
все равно заберут
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19.06.2020 17:19 Ответить
нет. Я сегодня из-за жары не поехал, но приму участие.
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30.08.2020 15:51 Ответить
Отрезать свет , заблокировать им дорогу к садам.
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19.06.2020 17:20 Ответить
Мораль проста.
Кличко получил взятку от очередного застройщика, что помогло ему изменить первоначальное решение
Кроме того, груженую технику пустили по дороге, которую люди построили за свои деньги.
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19.06.2020 17:21 Ответить
Ты в своем уме? Мост и подъездные строит государство. Кто в лице государства даст взятку кличку?
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19.06.2020 17:26 Ответить
Государства не строят дороги и мосты, за исключением каких-нить Северных Корей. В обычных странах государство нанимает строительные фирмы, причём фирмы выбираются частенько за взятки и сосут с бюджета втридорога.
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19.06.2020 17:32 Ответить
Подрядчик-Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киева", заказчик-КГГА.. Обе структуры-государственные. Знаток иззапаребрика-ПНХ
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19.06.2020 17:42 Ответить
Иди в задницу!
Идёт речь об отклонении от проекта.
По проекту - дорога проходит транзитом на опорах без всяких сездов.
Пысы, если ты из глухого села и не в курсе о чем вообще речь - молчи себе в тряпочку!
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19.06.2020 17:45 Ответить
"если ты из глухого села"
В 2003 году на 10-й садовой я продал дачу дедушки-фронтовика супруги. Добавил денег и купил 2-х комнатную для дочери. А так, да, я из села, только родился на Десятинной,5
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19.06.2020 17:57 Ответить
неплохое место для рождения)) ваши предки имели домик с видом на замок на Замковой горе в 15 веке и с видом на дворец Рюрика - в 10-м))
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19.06.2020 18:05 Ответить
И шо всім в основному великоязичним село як поперек сраки.Ну а хліб з маслом з села гарадские кушают без культурного пафоса.Уявим зникло село ,кушать будете підручники по рос.мові.
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19.06.2020 18:40 Ответить
Я могу даже сказать, что застройщик - сын Черновецкого, а не государство.
И дорогу товарищество строило за свои деньги.
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19.06.2020 17:35 Ответить
Сын черновецкого застройщик чего??? Моста???
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19.06.2020 17:44 Ответить
Жилмассива и сезда к нему!
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19.06.2020 17:46 Ответить
"сезда", правильно-"съезда"
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19.06.2020 17:58 Ответить
якого жилмасива?
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19.06.2020 20:41 Ответить
Насправді там міст ще за овоча і кучми планували. За таку землю треба давати належну компенсацію. Ну всі знають де ми живем..
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19.06.2020 17:25 Ответить
там спочатку треба щоб у забудовників дозвільні документи були на їх халупи...
Там вся земля давно заброньована була під будівництво мосту
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19.06.2020 20:42 Ответить
Пилиция на стороне народа или ?
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19.06.2020 17:26 Ответить
не драматизируйте события...
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19.06.2020 17:27 Ответить
Разогнать!!!
Пара зебильных идиотов не должна мешать строительству моста!!!
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19.06.2020 17:37 Ответить
Я поверю в "государственную необходимость" (и в целом в государство), когда для съезда, развязки, расширения дороги снесут хоть одну элитную виллу. Или хоть один незаконно построенную высотку, ТЦ, БЦ и пр.
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19.06.2020 17:38 Ответить
Одну такую (недостроенную) снесли в 2012-м возле центрального стадиона.
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19.06.2020 19:12 Ответить
Одну?! В 2012?! Да у нас 90% всего коммерческого строительства со всеми мыслимыми и не мыслимыми нарушениями закона! Причем, если мы говорим о градостроительных нормах и правилах, то это архаизм 2012 года!, который является почти полной калькой СССРовского убожества 1992 года! Даже эти "вечновчерашние" нормы нарушаются повсеместно.
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22.06.2020 11:30 Ответить
Совершенно согласен. Но снесли одну (я знаю про одну), и то из-за того, что эта стройка угрожала Евро-2012 (могли забрать у Киева).
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22.06.2020 11:35 Ответить
Думаю, если поресечить, то найдется еще парочка сносов. Но это исключения, которые потверждают правило: В стране - полный правовой беспредел. Меняются меры, президенты, революции всякие ... а правового государства как не было, так и нет.
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22.06.2020 12:09 Ответить
Голосуем за коммунистов (не этих, что Ленина не читали, а идейных, если появятся)? В СССР строили аккуратно, новые массивы продумывались до мелочей - транспорт, школа, детсад, гастроном, даже парикмахерская.
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22.06.2020 13:08 Ответить
Голосуем за людей дела. Те, кто не лозунгами общается, а конкретикой. Те, для кого слова "стратегия и тактика" не самопиар, а обязательное условие с таблицами, цифрами и диаграммами. Короче, за профессионалов. Это если мы говорим о работе. Гражданская позиция (и партийность - как ее разновидность) - это совершенно другая история.
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22.06.2020 13:34 Ответить
Отрицательная селекция полностью уничтожила в госуправлении "людей дела". Кто поприличней и поморальней, ушли в бизнес и там работают на себя. Остались одни подонки и придурки с рукожопами. Клоуны, опять таки, как же без клоунов.
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20.08.2020 13:22 Ответить
А что такое "идейный коммунист"? Если даже отцы-основатели этого самого коммунизма любые самые жуткие преступления оправдывали "текущей необходимостью"? В чем тогда состоит "идейность" для полностью утопического учения, если даже адепты этого учения не считают для себя необходимым следовать этому учению (но готовы расстреливать всех других, кто несогласен)?
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20.08.2020 13:20 Ответить
Идейный адепт учения (коммунизма, баптизма, буддизма - нужное подчеркнуть) в моем понимании - тот, кто разделяет основы учения (идею) и готов им следовать и воплощать. Утопичность самого учения тут не принципиальна - важна готовность адепта принять на себя все, что оно от него требует.
PS В 1987-88 годах я искренне хотел вступить в компартию и не без основания полагал, что могу быть реально полезен. Здесь не место, чтобы все подробно рассказывать, скажу коротко: не взяли, причем я до сих пор не понимаю истинной причины. Уверен, что крах компартии (а в конечном счете и СССР) во многом обусловлен тем, что туда принимали карьеристов, а таких как я - нет.
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27.08.2020 18:26 Ответить
Утопичность коммунизма в данном случае как раз очень важна - коммунизм принципиально реализуем только при условии, что ВСЁ, АБСОЛЮТНО ВСЁ ОБЩЕСТВО сознательно придерживается законов и норм морали. Строить коммунизм и при этом совершать гнусные преступления одновременно - просто невозможно исходя из принципов этого самого коммунизма. Так что настоящий "идейный коммунист" просто обязан публично откреститься от коммунистического наследия, вот в чем парадокс. Но что-то таковых не видать и не слыхать...
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28.08.2020 02:26 Ответить
Не уверен, что нынешние коммунисты в Украине (после середины 1990-х) вообще Ленина читали. Да и в СССР полноценного социализма, ИМХО, не было, ибо социализм предполагает общенародную собственность на средства производства, а директоров в СССР назначали "сверху". То, что реализовать настоящий социализм, а особенно прийти к коммунизму, возможно лишь при соблюдении обществом норм закона и морали - согласен (и плюсую); может быть, с небольшой поправкой: если внутри морально зрелого общества появится отдельно преступник или просто жлоб, такое общество способно его перевоспитать или изолировать, как неизлечимого психически больного.
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28.08.2020 09:57 Ответить
"если внутри морально зрелого общества появится отдельно преступник или просто жлоб, такое общество способно его перевоспитать или изолировать, как неизлечимого психически больного." - и вот тут ты мыслишь, как классический французский утопист образца середины 18-го века. Которые верили, что люди - это такие эльфы и принцессы, которые какают бабочками, но вот тяжелая жизнь их толкает на преступления. На деле нет, как ложка дерьма превращают бочку меда в бочку дерьма, так и один преступник ("сознательный" преступник, а не кого-то случайно машиной задавил) в состоянии отравить моральные принципы гигантского числа людей. Что, собственно, и происходит в украинском госуправлении. В чиновники далеко не все идут для того, чтобы воровать и брать взятки. Но достаточно одного примера рядом по работе, когда это происходит, как человек начинает думать "а я чем хуже". И тоже начинает воровать. В эту сторону воспитание как раз работает отлично, а вот перевоспитывать преступников - это только в фантастике и сказках встречается, а в реальной жизни - нет. Именно поэтому все эти эксперименты с социализмом/коммунизмом в масштабах страны обречены на провал. Кибуцу или коммуну можно так построить, а страну - нет.
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28.08.2020 17:17 Ответить
Не работал в госуправлении, но подозреваю, что воровать и брать взятки там хотят существенно больше половины, причем они не "воспитались" в структуре, а такими пришли. Увы, но 70% (условно) жуликов потянут за собой большую часть остальных (кто не захочет, того система выкинет). Но если бы честных было 90%, плюс желание искоренить коррупцию, остальные 10% просто не смогли бы воровать и брать взятки, даже если бы захотели; правда, насчет убежденности не уверен, над этим пусть работают психологи далекого светлого будущего.
PS Дополнительное условие - желание искоренить коррупцию - является обязательным, иначе "погоду" будут делать те самые 10%, поелику останутся безнаказанными.
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28.08.2020 18:09 Ответить
Дополнительное условие "желание искоренить коррупцию" неосуществимо, поскольку никак не укладывается в пирамиду потребностей Маслоу. Ну не встает с утра человек с мыслью "как бы мне искоренить коррупцию". У него обычно совсем другие мысли в это время. Поэтому в целом обществу никогда не будет присуща фиксация на столь сложных смыслах. Ну, по крайней мере, человеческому обществу, вот забабахают когда-нибудь у нас искусственный разум, вот ему и можно будет прививать столь сложные поведенческие конструкции. Правда, я не верю в осуществимость подобной затеи, природа не зря остановилась на потребности избежать смерти, пожрать и размножиться.
Да и вообще, тема коррупции в Украине сильно подогревается СМИ, но при этом малоинтересна подавляющему большинству её населения. Не сильно идеализирую это самое наше общество, но совершенно уверен, что не будет меняться столетиями как минимум. Нужно не с коррупцией бороться, а минимизировать ущерб, который она наносит. Но это уже совсем другой вопрос...
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29.08.2020 13:12 Ответить
Ну не уверен, что желание избавиться от воров, взяточников и пр. в принципе не присуще людям. Многие (если не большинство) как раз хотят этого (по утрам или ближе к вечеру ), но не желают прикладывать усилия. Забавно, что желание бороться с коррупцией больше проявляется в Западной Европе и США - там, где социализма в принципе не было. Видимо, та эпоха, которую принято называть развитым социализмом, в каком-то смысле деморализовало гражданское общество, и теперь мы должны пройти тот путь, который Европа и США прошли (грубо говоря) за 200-300 лет.
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29.08.2020 22:23 Ответить
То, что нам ещё предстоит пройти путь в 200-300 лет, который мы не прошли из-за отсталости Российской империи и коммунистических экспериментов, не вызывает сомнения. А вот желание избавиться от воров и взяточников, как мне кажется, сильно преувеличено. Не, как-бы никто не против, чтобы они как-то взяли и улетучились сами собой, и ритуальные проклятия в их адрес говорят если не все, то через одного. Но прикладывать к этому усилия - да, никому это неинтересно. В этом отношении интересен опыт Европы и США, где с коррупцией особо не борются. Там создают институции и протоколы. Развивают и поощряют внутригосударственную межведомственную конкуренцию. Холят и лелеют общественный контроль и независимость СМИ. Т.е. нельзя сказать, что это чисто борьба с коррупцией, это методы повысить эффективность государственного управления, но и на коррупцию это влияет тоже.
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30.08.2020 15:32 Ответить
Таки да. Ключевая фраза: "Никто не против, чтобы они как-то взяли и улетучились".. Плюсую.
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30.08.2020 17:01 Ответить
Так может собраться жителям Киева и объяснить этой кучке уродцев что они не весь город?
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19.06.2020 17:38 Ответить
про какую кучку, уточни.
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30.08.2020 15:55 Ответить
А нафига там вообще съезд?Если местным он не нужен,то остальным и подавно,это всегда был тупиковый район.Народ боится,что мимо них будут пробки объезжать?...я прикинул,там тупо некуда.Этот съезд удобен только тем,кто там живет,не хотят-не надо,дешевле будет.
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19.06.2020 17:51 Ответить
Ещё раз поясняю - сезд для строительства какого то там тауна фирмой сына Черновецкого.
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19.06.2020 17:56 Ответить
местным нужен. Не нужен тем 10-15 домам которые снесут. А так съезд именно для местных и делается.
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19.06.2020 18:06 Ответить
каких местных? Чушь пишешь. Отдай свою жилплощать местным.
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30.08.2020 15:56 Ответить
Шкурный интерес дачников превыше всего, на все остальное им плевать.
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19.06.2020 17:54 Ответить
свое отдай, широкая душа.
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30.08.2020 15:56 Ответить
В Кийові гірше за будівництво мостів може бути лише їх вічний ремонт(((
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19.06.2020 17:55 Ответить
В других городах вообще нихера не строят и все похер
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19.06.2020 17:58 Ответить
Ну там уже давно государство предлагало деньги местным жителям за их земельные участки. Просто хитросделанные хотели получить за свои сараи миллионы баксов, но тут получился облом. Так что пускай жрут. А Виталька молодец - наводит в городе порядок и достраивает недоделки папередников
.
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19.06.2020 17:57 Ответить
неправда. Ты путаешь строящееся пересечение на сваях и трассу по Центральной.
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30.08.2020 15:57 Ответить
О, нашел - тов будівельний міжгалузевий альянс (Черновецький, никонов, столар), под шумок пытаются оттяпать 30 гектаров земли в этом месте для строительства.
Кличко они уже занесли.
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19.06.2020 18:05 Ответить
я не великий градобудівник,- але знаю що є проєкт мосту, з усіма погоджений ще 20 років тому, дійсно за цей час дуже все змінилося, але робити з'їзд для" воронячої слободки" коли за километр буде з'їзд на бульвар Перова може і нема потреби,- заощадити кілька сотен мільонів гривасів платникив податків ,а може і мільярд
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19.06.2020 18:47 Ответить
Эээ. А шо нас ожидает,когда таки начнут строить большую обьездную вокруг Киева? Там по трассе под 1000 капитальных самостроев. И так в любом деле в Украине. И шо интересно,шо самостроил и закрывал на все глаза не какой нибудь КучмаЮщенкоЯнуковичПорошенкоЗеленский,а самый шо ни на есть посконный,зубажилый "маленький" и очень трудолюбывый украинец... С лозунгом-"моя хата с краю" в широкой душе.
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19.06.2020 18:53 Ответить
Мост нужен как воздух! Почему целый город должен страдать из-за нескольких жлобов, которые не хотят расстаться с такими сладкими и удобненькими дачами (уже домами) в центре Киева? Когда там давали участки, то и речи не могло быть о какой-то приватизации. Эти хозяйчики прекрасно знают, что эта земля отведена под стратегический объект. Их мнение учитываться не должно, а приватизация была проведена незаконно. Если суд отменит приватизацию, то в данном случае будет совершенно прав.
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19.06.2020 18:56 Ответить
ладно б ще вони були юридичними власниками.... а то самі самозахвати
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19.06.2020 20:45 Ответить
опять 25. Никто против моста не протестует. Прочти тему.
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30.08.2020 15:59 Ответить
Жителі Русанівських садів не пустили техніку на будівництво Подільсько-Воскресенського моста в Києві - Цензор.НЕТ 1757
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19.06.2020 23:09 Ответить
 
 