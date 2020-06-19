Жители Русановских садов не пустили технику на строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве. ФОТОрепортаж
На Русановских садах в Киеве местные жители протестуют против строительства съезда с Подольско-Воскресенского моста на их центральную улицу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Местные жители боятся, что строительство может уничтожить урочище Горбачиха. Они заблокировали дорогу, чтобы не пропустить строительную технику.
Между участники акции и полицией произошли столкновения.
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Местные жители утверждают, что мэр Киева Виталий Кличко обещал построить мост без съездов, но теперь изменил мнение. В прошлом году они провели общественные слушания жителей Днепровского района, где заслушали ответственных за строительство моста. Тогда решили, что не будут делать съезды на Русановские сады.
Но на прошлой неделе местные жители узнали, что все же планируется строительство съезда на Центральную Садовую и расширение дороги, что приведет к сносу домов.
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17 июня мэр Виталий Кличко на брифинге заявил, что не будет останавливать строительство Подольско-Воскресенского моста по требованию активистов. Тогда он сказал, что жители Русановских садов и заказчик строительства подписали меморандум о сотрудничестве.
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А ждут ли меня и где мне жить - не твое дело.
Уроды и погань сейчас в тренде, причем, во всем мире. Об этом хорошо говорит Апокалипсис.
Обычно обращаюсь "на вы", но ты, знаток культуры и истории, своим тыканьем только подтвердил: надо ехать. И мои шаги по этому поводу уже сделаны.
Привет киммерийцам.
К тому же, я не такая рвань, как ты, знаток придуманной тобой реальности. А за меня не беспокойся, я в Украине, которую люблю, но которая не любит своих граждан, УЖЕ живу не больше 200 дней, так что вряд ли увидимся.
У меня те же причины для эмиграции. Не деньги, не климат - в Украине все это есть. Уважение к людям. Взаимное. В том числе к самим себе. Вот чего нет. И никто над этим не работает...
Быдло бывает не только в коклшниках, но и в вышиванках.
Кличко получил взятку от очередного застройщика, что помогло ему изменить первоначальное решение
Кроме того, груженую технику пустили по дороге, которую люди построили за свои деньги.
Идёт речь об отклонении от проекта.
По проекту - дорога проходит транзитом на опорах без всяких сездов.
Пысы, если ты из глухого села и не в курсе о чем вообще речь - молчи себе в тряпочку!
В 2003 году на 10-й садовой я продал дачу дедушки-фронтовика супруги. Добавил денег и купил 2-х комнатную для дочери. А так, да, я из села, только родился на Десятинной,5
И дорогу товарищество строило за свои деньги.
Там вся земля давно заброньована була під будівництво мосту
Пара зебильных идиотов не должна мешать строительству моста!!!
PS В 1987-88 годах я искренне хотел вступить в компартию и не без основания полагал, что могу быть реально полезен. Здесь не место, чтобы все подробно рассказывать, скажу коротко: не взяли, причем я до сих пор не понимаю истинной причины. Уверен, что крах компартии (а в конечном счете и СССР) во многом обусловлен тем, что туда принимали карьеристов, а таких как я - нет.
PS Дополнительное условие - желание искоренить коррупцию - является обязательным, иначе "погоду" будут делать те самые 10%, поелику останутся безнаказанными.
Да и вообще, тема коррупции в Украине сильно подогревается СМИ, но при этом малоинтересна подавляющему большинству её населения. Не сильно идеализирую это самое наше общество, но совершенно уверен, что не будет меняться столетиями как минимум. Нужно не с коррупцией бороться, а минимизировать ущерб, который она наносит. Но это уже совсем другой вопрос...
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Кличко они уже занесли.