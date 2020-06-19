"Нацкорпус" принес гроб под офис Партии Шария в Николаеве. ФОТОрепортаж

В Николаеве члены областной организации партии "Национальный Корпус" принесли под офис партии пророссийского блогера Анатолия Шария импровизированный гроб.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что представители "Нацкорпуса" пытались пообщаться с руководством Партии Шария и передать, по их словам, "имущество в виде гроба с красными шариками".







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Между сотрудницей офиса и представителями "Нацкорпуса" время от времени происходили словесные перепалки.

Когда занести гроб в офис не удалось, участники акции оставили его у входа и разошлись.

За акцией следила полиция. Обошлось все мирно, без силового противостояния.