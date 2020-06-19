"Нацкорпус" принес гроб под офис Партии Шария в Николаеве. ФОТОрепортаж
В Николаеве члены областной организации партии "Национальный Корпус" принесли под офис партии пророссийского блогера Анатолия Шария импровизированный гроб.
Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что представители "Нацкорпуса" пытались пообщаться с руководством Партии Шария и передать, по их словам, "имущество в виде гроба с красными шариками".
Между сотрудницей офиса и представителями "Нацкорпуса" время от времени происходили словесные перепалки.
Когда занести гроб в офис не удалось, участники акции оставили его у входа и разошлись.
За акцией следила полиция. Обошлось все мирно, без силового противостояния.
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малороси, ****** не воняйте 👎
зы: кавычки от того, что использованы словосочетания из цитаты С.Петлюры