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"Нацкорпус" принес гроб под офис Партии Шария в Николаеве. ФОТОрепортаж

В Николаеве члены областной организации партии "Национальный Корпус" принесли под офис партии пророссийского блогера Анатолия Шария импровизированный гроб.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что представители "Нацкорпуса" пытались пообщаться с руководством Партии Шария и передать, по их словам, "имущество в виде гроба с красными шариками".

Нацкорпус принес гроб под офис Партии Шария в Николаеве 01
Нацкорпус принес гроб под офис Партии Шария в Николаеве 02
Нацкорпус принес гроб под офис Партии Шария в Николаеве 03

Смотрите также: Шарий - нардепу ОПЗЖ Волошину: "Я знаю, как сделать, чтобы власти стало выгодно сажать их, а не нас". ФОТО

Между сотрудницей офиса и представителями "Нацкорпуса" время от времени происходили словесные перепалки.

Когда занести гроб в офис не удалось, участники акции оставили его у входа и разошлись.

За акцией следила полиция. Обошлось все мирно, без силового противостояния.

Николаев (2154) Национальный корпус (393) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+39
Про Шария и шариковцев

Если вы избиратель партии Шария, вы - говноед и дегенерат.

Если вы фанат блогера Шария, вы - говноед.

Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.

Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.

Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.

Если вы не понимаете, что задача Шария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.
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19.06.2020 17:49
+34
Заодно и Мертвечуку привезли бы, чтобы два раза не вставать...
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19.06.2020 17:45
+33
Любишь Толю-педофила, как все *************.
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19.06.2020 17:49
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а так то они тебя раком "принуждали к миру"?
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19.06.2020 18:29 Ответить
Пока что раком они поставили тебя и пол Украины и имеют. Кстати хоть один из них работает? За что живут?
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19.06.2020 18:48 Ответить
Бразильянец,опущенный нацкорпусом ,ты тот самый ,что воевал за членина в лугандоне и попал в плен?
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19.06.2020 19:02 Ответить
Это опущенный теми, которые кричат (Мама зови ментов!), в то время когда их обсцикают? Да и кого они могут опустить, если половина из них педики.
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19.06.2020 20:56 Ответить
про петуШария и петуШариков:
Если вы избиратель партии петуШария, вы - говноед и дегенерат.

Если вы фанат блогера петуШария, вы - говноед.

Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.

Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.

Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.

Если вы не понимаете, что задача петуШария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.
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19.06.2020 18:20 Ответить
Ще одне підтвердження, що від Києва до московії живуть здебільшого перевертні. Спробував би шаріков відкрити подібний офіс ближче до заходу України, труни були б згідно розміру обгорілих останків всіх його мешканців.
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19.06.2020 18:21 Ответить
Спорный вопрос -- один из первых офисов этого дегенерата кацарылого открыли в Львове
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19.06.2020 18:33 Ответить
Потім був Тернопіль(((
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19.06.2020 19:53 Ответить
Хмм ...странно ,а на сайте партии шария ,где показана география расположения представительств его партии нет ни одного офиса на западной Украине
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19.06.2020 20:52 Ответить
і в Рівному якесь чорножопе бидло намагається відкрити
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20.06.2020 07:07 Ответить
Треба було принести труну з шарієм.
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20.06.2020 08:05 Ответить
та козліна десь никається в ненависних йому Європах
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21.06.2020 09:52 Ответить
Тупо пиар
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19.06.2020 18:31 Ответить
Чий і для кого?..Погодьтеся,що разом з труною нацкорпус приніс і якийсь відсоток рейтингу Шарію...Який по повній використає цю подію,а в нас ой як ******* гонимих і ображених...
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19.06.2020 18:37 Ответить
"Нацкорпус" принес гроб под офис Партии Шария в Николаеве - Цензор.НЕТ 640
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19.06.2020 19:49 Ответить
овца с коричневой мордой - педрофил?
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19.06.2020 20:30 Ответить
молодці хлопці, справжні українці 🇺🇦👍
малороси, ****** не воняйте 👎
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19.06.2020 18:34 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1536039986575698 Ублюдки шария выкинули флаг Украиины и избили одного в семером армаатурой..Видео
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19.06.2020 18:49 Ответить
Там есть второе видео, где уже им вломили со спины. не знаю правда, до или после этого.
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19.06.2020 19:41 Ответить
А чего гроб такой красивый? Из неструганных досок нужно.
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19.06.2020 19:26 Ответить
Жаль пустой
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19.06.2020 19:34 Ответить
Грустное зрелище по сути представляет сам Национальный корпус Вроде все правильно а пахнет заказухой То ли партии шария принесли то ли себе родным
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19.06.2020 19:44 Ответить
а чого не красного цвета?
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19.06.2020 20:31 Ответить
Шавки Авакова, который лайкает Петушария решили его попиарить? Лучше бы отп..дили кого-нибудь из того офиса. Им то это легко с рук сойдёт. Аваков своих отмажет.
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19.06.2020 21:29 Ответить
Нужно было принести коктейль молотова. Сожгите для начало гнездо...
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20.06.2020 03:34 Ответить
млять. можно только пожелать, чтобы с адептами партий подобных шарикову и мертведчуку поступали так же, как в их иконе эрэфии. если там несчастного шамана в дурку запрятали, т о что было бы с этими нетрудно представить. когда уже Украина начнет себя защищать не только от "москальских вшей", но и от "украинских гнид".
зы: кавычки от того, что использованы словосочетания из цитаты С.Петлюры
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20.06.2020 07:58 Ответить
100 вiдсоткiв. все так.

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20.06.2020 18:07 Ответить
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