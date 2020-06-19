В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве открыли мемориальную доску добровольцу 24-го батальона "Айдар" Андрею Аболмасову, погибшему в августе 2014 г. в боях за Луганск.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Андрей Аболмасов родился 6 октября 1969 года в Киеве в семье военнослужащего. В 1989 году окончил Киевское медицинское училище № 2 по специальности "фельдшер". Жил в Дарницком районе Киева. Активный участник Евромайдана. На фронт отправился добровольцем. Старший сержант батальона "Айдар", фельдшер медицинского пункта.

Погиб в боях под Луганском: когда вражеский снаряд попал в здание, где были украинские военные, Аболмасов прикрыл четырех побратимов. Похоронен в Киеве на Лесном кладбище.

Награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно) и нагрудным знаком "За оборону Луганского аэропорта" (посмертно).

В ноябре 2019 года улица Панельная в Днепровском районе Киева переименована в улицу Андрея Аболмасова.







Мемориальная доска добровольцу открыта на улице Андрея Аболмасова, дом 4.

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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ