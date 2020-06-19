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В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве открыли мемориальную доску добровольцу 24-го батальона "Айдар" Андрею Аболмасову, погибшему в августе 2014 г. в боях за Луганск.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Андрей Аболмасов родился 6 октября 1969 года в Киеве в семье военнослужащего. В 1989 году окончил Киевское медицинское училище № 2 по специальности "фельдшер". Жил в Дарницком районе Киева. Активный участник Евромайдана. На фронт отправился добровольцем. Старший сержант батальона "Айдар", фельдшер медицинского пункта.

Погиб в боях под Луганском: когда вражеский снаряд попал в здание, где были украинские военные, Аболмасов прикрыл четырех побратимов. Похоронен в Киеве на Лесном кладбище. 

Награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно) и нагрудным знаком "За оборону Луганского аэропорта" (посмертно).

В ноябре 2019 года улица Панельная в Днепровском районе Киева переименована в улицу Андрея Аболмасова.

В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 01
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 02
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 03

Мемориальная доска добровольцу открыта на улице Андрея Аболмасова, дом 4.

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В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 04
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 05
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 06
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 07

В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 08
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 09
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 10
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 11

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В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 12
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 13
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 14
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 15
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 16
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 17
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 18
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 19
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 20
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 21
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 22
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 23

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В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 24
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 25
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 26
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 27
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 28
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 29
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 30

В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 31
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 32
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 33
В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск 34

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25575) мемориальная доска (219) Бутусов Юрий (4367) добровольцы (1172) Айдар (167) Богачук Олег (1462) Аболмасов Андрей (1)


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Тут обелісків ціла рота.
Стрижі над кручею стрижуть.
Високі цвинтарні ворота
високу тишу стережуть.

Звання, і прізвища, і дати.
Печалі бронзове лиття.
Лежать наморені солдати,
а не проживши й півжиття!

Хтось, може, винен перед ними.
Хтось, може, щось колись забув.
Хтось, може, зорями сумними
у снах юнацьких не побув….

Хтось, може, має яку звістку,
якісь несказані слова…
Тут, на одному обеліску
є тільки квітка польова...
Ліна Костенко
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19.06.2020 19:17 Ответить
Слава Герою!
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19.06.2020 19:20 Ответить
Навіки Слава!
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19.06.2020 19:26 Ответить
Погиб в боях под Луганском: когда вражеский снаряд попал в здание, где были украинские военные, Аболмасов прикрыл четырех побратимов. Источник: https://censor.net.ua/p3203192
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Нема більше чого додати.
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19.06.2020 19:37 Ответить
Прости брат! Сейчас Зелёная мразь, пытается похоронить то, за что ты боролся. "Слава герою Украины!"
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19.06.2020 19:45 Ответить
Слава героям!
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19.06.2020 20:41 Ответить
У Києві відкрили меморіальну дошку айдарівцю Аболмасову, загиблому в 2014 році у боях за Луганськ - Цензор.НЕТ 1504
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19.06.2020 20:52 Ответить
Сердце разрывается на части от осознания несправедливости, когда гибнут такие замечательные люди, мужественные бойцы, а швали типа плесени, рабиновичей, допы-гепы, дерьмаков, портновых и прочей наволочи живут припеваючи. Для них нет войны, для них рабSSия- надежный партнер, а не агрессор, а Революция Достоинства- это переворот. Ну а мы- преступная хунта, которую нужно судить, чем строже, тем спокойнее для них- "страдальцев."
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19.06.2020 21:59 Ответить
Дякую тим, хто організував і зробив це можливим.
Так має бути: шанувати і не забувати тих, хто поклав своє життя за Україну і за кожного з нас.

Світла пам'ять Воїну. Хай спочиває його Душа.

Дякую за добірку фото.
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20.06.2020 01:40 Ответить
 
 