В Киеве открыли мемориальную доску айдаровцу Аболмасову, погибшему в 2014 г. в боях за Луганск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве открыли мемориальную доску добровольцу 24-го батальона "Айдар" Андрею Аболмасову, погибшему в августе 2014 г. в боях за Луганск.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Андрей Аболмасов родился 6 октября 1969 года в Киеве в семье военнослужащего. В 1989 году окончил Киевское медицинское училище № 2 по специальности "фельдшер". Жил в Дарницком районе Киева. Активный участник Евромайдана. На фронт отправился добровольцем. Старший сержант батальона "Айдар", фельдшер медицинского пункта.
Погиб в боях под Луганском: когда вражеский снаряд попал в здание, где были украинские военные, Аболмасов прикрыл четырех побратимов. Похоронен в Киеве на Лесном кладбище.
Награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно) и нагрудным знаком "За оборону Луганского аэропорта" (посмертно).
В ноябре 2019 года улица Панельная в Днепровском районе Киева переименована в улицу Андрея Аболмасова.
Мемориальная доска добровольцу открыта на улице Андрея Аболмасова, дом 4.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Тут обелісків ціла рота.
Стрижі над кручею стрижуть.
Високі цвинтарні ворота
високу тишу стережуть.
Звання, і прізвища, і дати.
Печалі бронзове лиття.
Лежать наморені солдати,
а не проживши й півжиття!
Хтось, може, винен перед ними.
Хтось, може, щось колись забув.
Хтось, може, зорями сумними
у снах юнацьких не побув….
Хтось, може, має яку звістку,
якісь несказані слова…
Тут, на одному обеліску
є тільки квітка польова...
Ліна Костенко
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Нема більше чого додати.
Так має бути: шанувати і не забувати тих, хто поклав своє життя за Україну і за кожного з нас.
Світла пам'ять Воїну. Хай спочиває його Душа.
Дякую за добірку фото.