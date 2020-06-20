РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10004 посетителя онлайн
Новости Фото
24 478 62

Облако в форме ядерного "гриба" взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его "наковальней" и призвали успокоиться. ФОТО

Киевляне вчера имели возможность наблюдать огромное облако в форме ядерного взрыва. Данное природное явление является редким и не представляет опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Всем, кто сегодня в Киеве имел возможность увидеть облако в виде "гриба" или "воронки", советуем не паниковать. Зато можем порадоваться, что мы стали свидетелями такого необычного явления и увидели облако, которое называется "наковальня"", - говорится в сообщении.

Облако в форме ядерного гриба взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его наковальней и призвали успокоиться 01

Смотрите также: Пьяная воровка стреляла в воздух на Оболони. ФОТО

По словам спасателей, "наковальня" встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы.

Такие облака ранее уже были замечены на Киевщине, Тернопольщине, Винниччине, добавили в ГСЧС.

Облако в форме ядерного гриба взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его наковальней и призвали успокоиться 02

Киев (25577) природа (245) ГСЧС (4983)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Облако в форме ядерного "гриба" взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его "наковальней" и призвали успокоится - Цензор.НЕТ 1818
показать весь комментарий
20.06.2020 12:21
+16
чего тут паниковать, светового излучения небыло, ударной волны небыло, последнему дебилу должно быть понятно что это туча
показать весь комментарий
20.06.2020 12:07
+13
Их аж 73%, и не до всех дойдет!))
показать весь комментарий
20.06.2020 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чего тут паниковать, светового излучения небыло, ударной волны небыло, последнему дебилу должно быть понятно что это туча
показать весь комментарий
20.06.2020 12:07 Ответить
Нет, это у кого-то взорвался пукан, после неправильной установки туда чипа от Билла Гейтса
показать весь комментарий
20.06.2020 12:10 Ответить
Их аж 73%, и не до всех дойдет!))
показать весь комментарий
20.06.2020 12:11 Ответить
Их в Трускавце этому не обучали.Вот и паникуют.
показать весь комментарий
20.06.2020 14:50 Ответить
А те зебилоиды, которые и были в Трускавце, в росте развития не замечены. Исключительно в росте доходов.
показать весь комментарий
20.06.2020 17:21 Ответить
Бубочку пердозит от передоза
показать весь комментарий
20.06.2020 12:16 Ответить
Не спеши делать выводы! Нужно дождаться мнения Игоря Л
показать весь комментарий
20.06.2020 12:40 Ответить
я не дебил, поэтому мне не понятно
показать весь комментарий
20.06.2020 13:26 Ответить
вот не надо ляля! Это Билл Гейтс сбросил 5G бомбу, чтобы распылить нано-чипы!
показать весь комментарий
20.06.2020 15:57 Ответить
Що то було? Мабуть НЛО.
Ні сіло, ні впало по небу пливло.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:13 Ответить
*****, что ж ты опять творишь? Зачем людей пугаешь, ирод.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:17 Ответить
Облако в форме ядерного "гриба" взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его "наковальней" и призвали успокоится - Цензор.НЕТ 1818
показать весь комментарий
20.06.2020 12:21 Ответить
Облако в форме ядерного "гриба" взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его "наковальней" и призвали успокоится - Цензор.НЕТ 7725
показать весь комментарий
20.06.2020 12:23 Ответить
Знаки з небес скрепній ваті
показать весь комментарий
20.06.2020 12:32 Ответить
мумия пуйла пробудилась ?
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 5164
показать весь комментарий
20.06.2020 12:35 Ответить
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 9513
показать весь комментарий
20.06.2020 12:37 Ответить
Ні, ось : "Пу-усюдесуще сидячи у бункері керує поданими".
показать весь комментарий
20.06.2020 12:37 Ответить
От это дейстивительно дурной знак!
показать весь комментарий
20.06.2020 13:02 Ответить
Хреновое предзнаменование.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:18 Ответить
Ну, Зеля тоже уже получал такое предупреждение: у него президентское удостоверение выпало из рук.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:46 Ответить
Облако в форме ядерного "гриба" взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его "наковальней" и призвали успокоится - Цензор.НЕТ 2098
показать весь комментарий
20.06.2020 12:18 Ответить
😁
показать весь комментарий
20.06.2020 13:55 Ответить
Если по зелику - согласен!
показать весь комментарий
20.06.2020 14:03 Ответить
І як тут не повірити в містику? Це ще не вінок януковича та все ж
показать весь комментарий
20.06.2020 12:26 Ответить
не тянет оно по составу на ядерное. слишком белое и "спокойное".
показать весь комментарий
20.06.2020 12:29 Ответить
Харанта перейшов на гриби..?
ДНСУ немає іншої роботи?
показать весь комментарий
20.06.2020 12:35 Ответить
Оно как раз и опасно...это поднялось все говно с перегретого асфальта (выхлопные газы с тетраэтилсвинцом, канцерогенные смолы и разного типа грязь в виде аэрозоля)...поэтому пожалуйста поменьше деревьев. побольше многоэтажек...
показать весь комментарий
20.06.2020 12:43 Ответить
Тетраэтилсвинец давно не применяют в бензине...А облака есть необычные и в форме дисков, как НЛО.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:03 Ответить
Похожих на той неделе я видел несколько. Такие бывают только в дождливые периоды.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:47 Ответить
это та наковальня , которая пришла за зекомндой? Шею готовьте.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:48 Ответить
Чекаємо, коли з'явиться молот. Тоді лаптєстан залишиться покласти на ковадло й добряче прикластися молотом
показать весь комментарий
20.06.2020 12:48 Ответить
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 1099
показать весь комментарий
20.06.2020 12:54 Ответить
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 9409
показать весь комментарий
20.06.2020 12:48 Ответить
Медуза догори дригом.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:54 Ответить
Е-е-еее... Панікувати? Серйозно? Хтось вважає, що нуклеарний вибух можливий без сейсмічного шоку, ударної хвилі та страшенного гуркоту? Без ЕМІ, що спалить нахій усі гаджети і залишить підлогу області без електрики?

Але виглядає велично і зловісно, так...
показать весь комментарий
20.06.2020 12:58 Ответить
Ну так за Голобородька ж голосували.
показать весь комментарий
20.06.2020 13:04 Ответить
Классичне ковадло, і дуже симетричне. Це означає, що буде сильна гроза зі шквальним вітром та, можливо, з градом!
показать весь комментарий
20.06.2020 12:58 Ответить
Логічно. Якщо є ковадло - скоро прийде Тор із Мьєллніром...
показать весь комментарий
20.06.2020 13:00 Ответить
Я зрозумів про що Ви.... Все може трапитись, і шквальний вітер, і гроза, і град.
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 4669
показать весь комментарий
20.06.2020 13:30 Ответить
Не так страшні хмари, як мацквароті гниди - ця нечисть тягне Україну у совок своїм "Путін ввєді"
показать весь комментарий
20.06.2020 13:08 Ответить
Никак где то АЭС ё... (взорвалась)?!
показать весь комментарий
20.06.2020 13:14 Ответить
А если над Москвой шарахнет нормальный заряд - из Киева гриб видно будет ?
показать весь комментарий
20.06.2020 13:20 Ответить
В сети есть видео : " Воздушный термоядерный взрыв над Москвой 5 мгт." МЧС сделало учебный ролик.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:07 Ответить
https://youtu.be/cxJyFbTnj2U
показать весь комментарий
20.06.2020 13:23 Ответить
Только волноваться --уже поздно будет, при виде такого сразу нужно в погреба и подвалы ,а ещё лучше-- на кладбище. Хотя такой величины грибо-наковальню ещё можно наблюдать, если в Кремле произойдёт что-то экстра-неординарное.
показать весь комментарий
20.06.2020 13:29 Ответить
Наковальня? ..во дают! Радуйтесь, это именно то, что охлаждает нашу планету. Без этого уже штабелями лежали подкопченные.
Кстати новость, прислали новую станцию. Не фсье так просто, пульнуть ракеткой возле Сан Пауло.
В понедельник жители Австралии стали свидетелями удивительного света, который излучал неизвестный шар зеленовато-синего цвета. Свидетели необычного события начали об увиденном в социальных сетях.Об этом сообщает Science alert.
По словам очевидцев, огненный шар летел ночным небом более 30 секунд. Кто-то назвал ее метеоритом, кто-то - падающей звездой.
показать весь комментарий
20.06.2020 13:29 Ответить
Тривожне знамення((((
показать весь комментарий
20.06.2020 14:23 Ответить
Імператору Константину Великому перед однією з битв у небі привидівся хрест. Костантин наказав своїм воїнам намалювати на своїх щитах хрести. Після перемоги в цій битві християнство стало фактично державною релігією. Імператор став осипати милостями християн, а язичницькі храми позбавив усіх пожертвувань і привілеїв.
От як, - від одного випадкового погляду на небо змінилася історія цивілізації. Не глянь імператор тоді догори, християнство, можливо, так і залишилося б однією з багаточисельних близькосхідних сект. А європейці до сих пір молилися б Юпітеру, Зевсу, Перуну і Одину. )))
показать весь комментарий
20.06.2020 16:32 Ответить
Це не обов'язково Тотожний знак. Це знак війни.
показать весь комментарий
20.06.2020 14:24 Ответить
А це знак торнадо.

Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 1880
показать весь комментарий
20.06.2020 16:17 Ответить
Зараз на Троєщині квартири здорощають, а на Липках впадуть в ціні
показать весь комментарий
20.06.2020 14:31 Ответить
а я не бачив
показать весь комментарий
20.06.2020 14:45 Ответить
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 6440
показать весь комментарий
20.06.2020 14:49 Ответить
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 3202
показать весь комментарий
20.06.2020 14:50 Ответить
Гриб в зародыше из села Триполье.
показать весь комментарий
20.06.2020 14:51 Ответить
Триполье
*******
О. А в Україні теж є село зі схожою назвою. Називається Трипілля.
показать весь комментарий
20.06.2020 15:42 Ответить
Хмара у формі ядерного "гриба" наполохала киян: у ДСНС назвали її "ковадлом" і закликали заспокоїтися - Цензор.НЕТ 9443
показать весь комментарий
20.06.2020 14:54 Ответить
Ядерний гриб все одно інший.
показать весь комментарий
20.06.2020 15:07 Ответить
Видел такое облако лет десять назад по дороге из Киева на подьезде к Полтаве,но повернул у Решетиловки на Днепр. Все равно попал под сильный ливень и град. Кстати примерно в конце июня.
показать весь комментарий
21.06.2020 00:57 Ответить
 
 