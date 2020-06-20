Облако в форме ядерного "гриба" взволновало киевлян: в ГСЧС назвали его "наковальней" и призвали успокоиться. ФОТО
Киевляне вчера имели возможность наблюдать огромное облако в форме ядерного взрыва. Данное природное явление является редким и не представляет опасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Всем, кто сегодня в Киеве имел возможность увидеть облако в виде "гриба" или "воронки", советуем не паниковать. Зато можем порадоваться, что мы стали свидетелями такого необычного явления и увидели облако, которое называется "наковальня"", - говорится в сообщении.
По словам спасателей, "наковальня" встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным ни был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы.
Такие облака ранее уже были замечены на Киевщине, Тернопольщине, Винниччине, добавили в ГСЧС.
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По словам очевидцев, огненный шар летел ночным небом более 30 секунд. Кто-то назвал ее метеоритом, кто-то - падающей звездой.
От як, - від одного випадкового погляду на небо змінилася історія цивілізації. Не глянь імператор тоді догори, християнство, можливо, так і залишилося б однією з багаточисельних близькосхідних сект. А європейці до сих пір молилися б Юпітеру, Зевсу, Перуну і Одину. )))
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