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Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Святыни русского мира, рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Обидно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новые лица" не очень разбираются в сложных системах, - "слуга народа" Арахамия

Святыни русского мира, рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Так рабочий день и прошел...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко до 1 июля. ВИДЕО (обновлено)

Святыни русского мира, рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Перед использованием - надуть

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина. ВИДЕО

Святыни русского мира, рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Поклонников Шария было не много (обведены красной линией)

Святыни русского мира, рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

П - педагогика

Святыни русского мира, рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

- Владимир Александрович, когда же мы будем делить наши деньги....?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отсиди за Томос": Добкин похвастался, что является инициатором нового производства против Порошенко

Святыни русского мира, рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Лайфхак

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цыгане назвали сына Януковичем, а дочку назовут Анна-Герман. ФОТОрепортаж

Святыни русского мира, рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

В ЦВК здадут

Святыни русского мира, рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Кастинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль подал в Раду проект постановления о назначении экс-регионала, ректора ЧНТУ Шкарлета министром образования

Святыни русского мира, рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Самозванец на горошине

Святыни русского мира, рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Святыни "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) политика (7001) путин владимир (31321) фотожаба (14421) Шойгу Сергей (714) Шарий Анатолий (227) Слуга народа (2632)


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Топ комментарии
+57
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 906
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20.06.2020 13:35
+54
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9875
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20.06.2020 13:31
+50
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3387
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20.06.2020 13:30
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Правила форума Совет форумчан
Супер вся подборка! И что-бы ЗЕбилы не скавчали есть и про Порошенко!
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20.06.2020 12:59 Ответить
Да?
Где?
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20.06.2020 13:06 Ответить
ВОТ! КацапенышЪ смотри!

Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 693
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20.06.2020 13:09 Ответить
Да уж... Про Порошенко.
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20.06.2020 13:20 Ответить
Тебя чо и из МКру уже прогнали? =)
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22.06.2020 12:20 Ответить
А ты я вижу специалист по мухам и их предпочтениям? Чего тебя клоуны министром экологии не взяли?! Такой талант пропадает!
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20.06.2020 13:41 Ответить
Не обращай внимания,это зебуин из отряда зебилов,они все такие грамотные,особенно по мухам и говну на которое мухи садятся.
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20.06.2020 16:47 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2208
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21.06.2020 10:43 Ответить
Ты уже отхватил по голве 8 раз за политические притеснения не выходя из дома?
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21.06.2020 10:54 Ответить
Президента с ЗЕленою неавозною мухою плутають тільки зебілоголові, та мордорські троляки накшталт тебе.
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22.06.2020 14:17 Ответить
У тебе у штанішках, бо він туди какнув
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20.06.2020 15:26 Ответить
Я понимаю что Укурок хочет стать диктатором по типу Пиночета или *****. Но увы у него ничего не выйдет. Из бультерьера можно сделать болонку но из болонки бультерьера никогда!
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20.06.2020 13:05 Ответить
Если у маДуры вышло, то и у зеДуры тоже выйдет!!!
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22.06.2020 12:23 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4011
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20.06.2020 13:43 Ответить
Очi не терпнуть,кривляєця личеко, Боже ще довго тягти, З раннього ранку ,до ******** нiченькi,ручкой нервово трясти
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20.06.2020 16:27 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9418
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20.06.2020 17:32 Ответить
+++++++++
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21.06.2020 02:12 Ответить
КЛАСС!!!
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22.06.2020 12:26 Ответить
Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6951
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20.06.2020 13:04 Ответить
Не гоните на Славика. Первый раз когда он пошел в депутаты его брали за красивый голос. Второй раз он подумал если он будет лидером партии что сможет. Увы не смог и честно покинул свой пост! Вот с кого пример Зеленскому надо брать!
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20.06.2020 13:08 Ответить
Пиши побольше. Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4659
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20.06.2020 13:10 Ответить
а чем это тебе Бубочка по темечку стучит, что ты так прикольно скачешь?
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20.06.2020 14:14 Ответить
По ходу тем самым,чем и на рояле играет без рук))
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20.06.2020 16:52 Ответить
Обогнал при наборе!
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20.06.2020 16:55 Ответить
Да тем - же,чем по роялю!
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20.06.2020 16:53 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5803
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20.06.2020 17:27 Ответить
Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2923
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20.06.2020 13:12 Ответить
Це Герус схуд)(
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20.06.2020 13:48 Ответить
Павло Грабовський
"Швачка".
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20.06.2020 13:22 Ответить
Коли Зеленський виросте,мусить вставити мамі зуби.Бажано золоті.
Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2454
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20.06.2020 13:09 Ответить
Бедный ребенок как его будут бить и издеваться лет через 10!
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20.06.2020 13:11 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9858
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20.06.2020 13:31 Ответить
У 2012-му цигани назвали сина "Янукович"...
У 2014-му Янукович утік у Ростов...
У 2020 цигани назвали сина "Зеленський"...
.........................................................................
(Цигани щось знають...).
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20.06.2020 13:48 Ответить
...стопудово!
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3401
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20.06.2020 14:14 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3842
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21.06.2020 10:47 Ответить
Назвали 17.12.2009.
Такищось знали.
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20.06.2020 16:57 Ответить
- Куме, а ви чули, що на Закарпатті дитину назвали на честь президента !? - Як, дебілом ? - Ні, Зеленським ...
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20.06.2020 22:01 Ответить
Відміно!!!!! +++++
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21.06.2020 09:36 Ответить
То нам ще два роки терпіти? ...
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21.06.2020 18:33 Ответить
Ні... Янукович чого так довго тягнув? У нього "турборежиму" не було... А у "Членограя" - є...
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21.06.2020 18:36 Ответить
через 10 уже и не вспомнят кто такой этот Зеленский
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20.06.2020 13:33 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 906
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20.06.2020 13:35 Ответить
"Приходят к блогеру "бакановские":
- Вы задержаны по обвинению в клевете нанесении оскорбления лицу, представляющему наше государство на международной арене!...
- А в чём состоят оскорбления? И когда это было?
-А, вот: "Наш "Блазень" стал настоящим посмешищем для всего мира! Куда ни поедет, там народ ухохатываться начинает"..."
- Постойте! Но я ведь о "Блазне" написал! А вы на кого подумали?
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20.06.2020 13:49 Ответить
😁
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20.06.2020 13:49 Ответить
Вспомнят! Свержение диктаторов,царей,президентов - обычное дело!
А вот свержение клоуна - единственное в истории.
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20.06.2020 17:01 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8393
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20.06.2020 14:39 Ответить
Девушка, конечно, красавица, хоть и без зубов.
Никакой зеленский не устоит.
Но зачем больную Ленку расстраивать?
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20.06.2020 14:52 Ответить
вот и породнились........ не так уж сложно оказалось
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21.06.2020 11:09 Ответить
А звучит-Зеленський Допьйош.
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20.06.2020 13:21 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3387
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20.06.2020 13:30 Ответить
Мама Рімма ще не повісилася від такої образи?
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22.06.2020 08:44 Ответить
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22.06.2020 12:46 Ответить
А чи витримає Україна двох Зеленських?
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20.06.2020 13:34 Ответить
Залежить від того, де їх тримати!
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20.06.2020 17:03 Ответить
Славик попробовал не стравился и честно ушел! Респект и уважуха!
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20.06.2020 13:10 Ответить
не согласен . мог бы и до выборов догадаться что не справится
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20.06.2020 13:36 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9875
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20.06.2020 13:31 Ответить
Щури
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20.06.2020 13:45 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4685
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20.06.2020 13:35 Ответить
Лицо ЗЕ, когда доложили, чем обернется посадка Пороха.
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6325
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20.06.2020 14:01 Ответить
Чё он лоб постоянно морщит? Тугодум?
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20.06.2020 19:31 Ответить
Пробує зобразить "мозкові звивини", за відсутності їх усередині черепної коробки...
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22.06.2020 08:46 Ответить
В нього в цьому місці в сценарії написано "потужні роздуми державного діяча за долю народу та держави". Але у потерпілого напрягається, як завжди, тільки пряма кишка.
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22.06.2020 14:26 Ответить
Щось не бачу на тему танців на батькових кістках від мальдівської путани....
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20.06.2020 14:04 Ответить
А мальдивскую путано зовут ЗЕленка или ЗЕЮлька?
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20.06.2020 14:12 Ответить
ты это имеешь в виду, зесрань?
От Офиса ЗЕприпіздента привезли венок через несколько часов после окончания похорон

Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4024
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20.06.2020 14:12 Ответить
или может это?
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3539
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20.06.2020 14:14 Ответить
Потерпевший пробивает очередное дно
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20.06.2020 14:17 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2
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20.06.2020 14:19 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 206Дети лейтенанта Шмиддта готовы теперь пилить бюджеты двух столиц
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20.06.2020 14:20 Ответить
Зєлю геть. Дострокові
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20.06.2020 14:49 Ответить
Зачем выбрал во власть,идиот?
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20.06.2020 17:25 Ответить
Я за російського шпигуна Порошенка не голосував. НІКОЛИ. Це нехай пан питається у тих, хто в політиці гроші заробляє, а для мене політика не є бізнесом.
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20.06.2020 18:44 Ответить
я не можу!!! Ти як рот відкриваєш, то відразу готовий виступ для кварталу! Як ЗЕлена влада провтиикала таку креатуру в своїх рядах?
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22.06.2020 14:30 Ответить
Пастор,виявляється,й книжки пописує.Як то кажуть,"всі збіги випадкові,і персонажі-вигадані"
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7760

Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5350
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20.06.2020 15:05 Ответить
Хутінци
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5716
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20.06.2020 15:09 Ответить
ах тому він тепер гумовий нацюцюрник
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21.06.2020 03:25 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4065
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20.06.2020 15:12 Ответить
как захарил этот шапито **********
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20.06.2020 16:31 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2778
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20.06.2020 17:33 Ответить
тре більше малюнків, ще два малюнки, цей третій, і Зе 4-й. і на всі він каже Порошенко.
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21.06.2020 03:26 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7638
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20.06.2020 19:55 Ответить
Святині "русского мира", робочий день Президента, кулька Шарія. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 71
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23.06.2020 04:32 Ответить
 
 