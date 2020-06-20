Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Обидно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новые лица" не очень разбираются в сложных системах, - "слуга народа" Арахамия

Так рабочий день и прошел...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко до 1 июля. ВИДЕО (обновлено)

Перед использованием - надуть

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина. ВИДЕО

Поклонников Шария было не много (обведены красной линией)

П - педагогика

- Владимир Александрович, когда же мы будем делить наши деньги....?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отсиди за Томос": Добкин похвастался, что является инициатором нового производства против Порошенко

Лайфхак

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цыгане назвали сына Януковичем, а дочку назовут Анна-Герман. ФОТОрепортаж

В ЦВК здадут

Кастинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль подал в Раду проект постановления о назначении экс-регионала, ректора ЧНТУ Шкарлета министром образования

Самозванец на горошине

Святыни "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь