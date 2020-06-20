Святыни "русского мира", рабочий день Президента, шарик Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Обидно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новые лица" не очень разбираются в сложных системах, - "слуга народа" Арахамия
Так рабочий день и прошел...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Печерским судом в Киеве состоялась акция в поддержку Порошенко. ФОТОрепортаж
Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко до 1 июля. ВИДЕО (обновлено)
Перед использованием - надуть
Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина. ВИДЕО
Поклонников Шария было не много (обведены красной линией)
П - педагогика
- Владимир Александрович, когда же мы будем делить наши деньги....?
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Лайфхак
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский
Читайте на "Цензор.НЕТ": Цыгане назвали сына Януковичем, а дочку назовут Анна-Герман. ФОТОрепортаж
В ЦВК здадут
Кастинг
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль подал в Раду проект постановления о назначении экс-регионала, ректора ЧНТУ Шкарлета министром образования
Самозванец на горошине
Святыни "русского мира"
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Где?
"Швачка".
У 2014-му Янукович утік у Ростов...
У 2020 цигани назвали сина "Зеленський"...
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(Цигани щось знають...).
Такищось знали.
- Вы задержаны по обвинению в клевете нанесении оскорбления лицу, представляющему наше государство на международной арене!...
- А в чём состоят оскорбления? И когда это было?
-А, вот: "Наш "Блазень" стал настоящим посмешищем для всего мира! Куда ни поедет, там народ ухохатываться начинает"..."
- Постойте! Но я ведь о "Блазне" написал! А вы на кого подумали?
А вот свержение клоуна - единственное в истории.
Никакой зеленский не устоит.
Но зачем больную Ленку расстраивать?
От Офиса ЗЕприпіздента привезли венок через несколько часов после окончания похорон