Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Сегодня в городе Владимир-Волынский состоялось торжественное прощание со старшим матросом, гранатометчиком 503-го отдельного батальона морской пехоты 24-летним Ильей Струком, который погиб 17 июня в районе поселка Шумы Донецкой области от пулевого ранения, несовместимого с жизнью.

Об этом говорится в материале местного издания "Кордон", сообщает Цензор.НЕТ.

Проститься с погибшим бойцом на площадь Героев пришло около сотни горожан, представители духовенства и власти.



























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После прощания кортеж с телом отправился в церковь в село Летничье. Похоронили Илью Струка на кладбище села Поничев.

Илья Струк родился 1 августа 1995 года. Получил образование во Львовском ВПУ по специальности "каменщик-штукатур". Мечтал стать священником, поступил в духовную семинарию. После подписания контракта с ВМС ВСУ службу проходил в военной части А1275 города Мариуполя.