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Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Сегодня в городе Владимир-Волынский состоялось торжественное прощание со старшим матросом, гранатометчиком 503-го отдельного батальона морской пехоты 24-летним Ильей Струком, который погиб 17 июня в районе поселка Шумы Донецкой области от пулевого ранения, несовместимого с жизнью.

Об этом говорится в материале местного издания "Кордон", сообщает Цензор.НЕТ.

Проститься с погибшим бойцом на площадь Героев пришло около сотни горожан, представители духовенства и власти.

Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 01
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 02
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 03
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 04
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 05
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 06
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 07
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 08
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 09
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 10
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 11
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 12
Волынь простилась со старшим матросом Ильей Струком, погибшим от пули российских оккупантов на Донбассе 13

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После прощания кортеж с телом отправился в церковь в село Летничье. Похоронили Илью Струка на кладбище села Поничев.

Илья Струк родился 1 августа 1995 года. Получил образование во Львовском ВПУ по специальности "каменщик-штукатур". Мечтал стать священником, поступил в духовную семинарию. После подписания контракта с ВМС ВСУ службу проходил в военной части А1275 города Мариуполя.

похороны (1534) Ян Осока (1501) 503-й ОБМП (33) Волынская область (996)


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Царство небесне
Вічна пам'ять.
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20.06.2020 14:44
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Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6188ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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20.06.2020 14:51
+11
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 144Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9108
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20.06.2020 15:06
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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20.06.2020 14:39 Ответить
Царство небесне
Вічна пам'ять.
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20.06.2020 14:44 Ответить
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6188ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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20.06.2020 14:51 Ответить
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 144Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9108
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20.06.2020 15:06 Ответить
Вічна пам'ять та вічна слава загиблому воїну!

Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 4341
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20.06.2020 15:29 Ответить
Царство Небесне земляче!!! Земля пухом. Горіть у пеклі мокші, разом зі своїм 150 сантиметровим кремлівським окурком.
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20.06.2020 17:26 Ответить
Царство небесное герою Украины, соболезнование родным и близким, спи спокойно герой!
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20.06.2020 17:59 Ответить
Герої не вмирають
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20.06.2020 21:17 Ответить
Спочивай з миром, Ілля
Волинь попрощалася зі старшим матросом Іллею Струком, який загинув від кулі російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 7980
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21.06.2020 10:58 Ответить
 
 