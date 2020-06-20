Контрабандисты пытались переправить через границу с РФ почти тонну чищенных кедровых орехов и 441 кг сушеного манго. ФОТОрепортаж

Пограничники отдела Ольховатка Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через госграницу кедровых орехов и сушеного манго с территории России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пограничники обнаружили неподалеку от границы автомобили Renault Duster и Volkswagen Т4 без номерных знаков, при этом Renault находился в кювете, а водители - сбежали.

"Во время осмотра транспортных средств правоохранители обнаружили, что они были не пустые, в них находились ящики с продуктами питания, которые были незаконно перемещены из РФ в Украину. Всего в автомобилях было 75 ящиков чищеного кедрового ореха общим весом 900 кг и 21 ящик сушеного манго весом 441 кг", - говорится в сообщении.

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