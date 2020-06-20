Контрабандисты пытались переправить через границу с РФ почти тонну чищенных кедровых орехов и 441 кг сушеного манго. ФОТОрепортаж
Пограничники отдела Ольховатка Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через госграницу кедровых орехов и сушеного манго с территории России в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, пограничники обнаружили неподалеку от границы автомобили Renault Duster и Volkswagen Т4 без номерных знаков, при этом Renault находился в кювете, а водители - сбежали.
"Во время осмотра транспортных средств правоохранители обнаружили, что они были не пустые, в них находились ящики с продуктами питания, которые были незаконно перемещены из РФ в Украину. Всего в автомобилях было 75 ящиков чищеного кедрового ореха общим весом 900 кг и 21 ящик сушеного манго весом 441 кг", - говорится в сообщении.
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А дуриан принципиально не развожу... хватает говна от зеленьськава
Ну так - на тій же "Книжці" можна купити щось таке, що не продається в наших магазинах, але подивіться переважну більшість товару - те саме, що й в "Єві" чи "Блиск та відро".
Але я вже стикнувся з тим, що десь зо 2 роки тому купив в маленькому магазинчику кондиціонер для білизни, залив повний ковпачок його в машинку, а коли простирадла висохли, і я постелив їх, то не міг заснути, бо занадто сильний аромат був. Потім прочитав інструкцію - виявилось, що повний ковпачок наливається в машинки на 6 кг білизни, а на 5 кг, як в мене, треба меньше лити.
Зараз же купую "Той самий кондіціонер" чи то в Епіцентрі, чи то в Таврії, заливаю повний ковпачок, і запах ледь чутний! Отака різниця між товаром в Європі, і в Україні.
А стосовно польського сала, то там воно просто набагато дешевше, ніж в нас, от люди і привозять його сюди, і на цьому заробляють копійчину. А я м'ясо вже давно сам копчу, причому не тільки горячого копчення, але і холодного роблю, а це взагалі смакота получається неймовірна - в жодному магазині такого не купиш, та й на Привозі лише у декількох продавців таке м'ясо можна купити!
ну и вообще шоб была - хорошей книге всегда место на полке найдется...
А в Україні сало дуже різне - все залежить, чим свиня годована... Якщо дерть кукурудзяна, то сало м"яке, мало з"єднувальної тканини, "топке". Його краще їсти або сиросолоним, або смалець топить... Якщо дерть пшенична, ячмінна чи житня, то сало твердіше, більш підходить для копчення... Копчене теж залежить від виду дров та температури коптіння... Дав одному придурку коптильню гарячого копчення - захотів почеревину закоптить, як у мене. А він, замість тирси з фруктового дерева (яблуні, груші, вишні), насипав соснової. А потім на мене "губи дув", що я його "в чомусь обманув...".
Ну це ж як треба себе не любити, аби потім гірке сало чи м'ясо їсти!
Ну нема фруктової - копти на вільхі, але сосна??? Де він взагалі її взяв? Чи сам настругав?
В мене от була проблема тоненьку тирсу для холодного копчення знайти, але таки знайшов одну спільну з поляками фірму зі Львова - в них купую. Єдине - коптиться довго - в залежності від температури від 12-15 годин і до 30-35.
А сосни у нас "валом" - я ж живу на Поліссі... У нас у кожному селі - пилорама... Та й дровами печі, в основному, сосновими і березовими, розпалюють... Вільхову тирсу чи з фруктових дерев, знайти важче...
Кілограмовий пакет з фруктовою тріскою пару років тому купував щось за 40 гривень, ну хай зараз 50, хай навіть 60 вона зараз коштує, але ж вистачає її десь так на 8-10 разів покоптити, кожен раз десь по 3 кг м'яса - на чому тут економити? І це при тому, що я живу в Одесі, в степовому районі. Ну а в Поліссі же ж повно садів! Геть люди з головою не товаришують.
Може дехто в кабміні і Раді занадто зажрався, поставивиши нереально високі ставки податків і митних зборів?