Полицейские и сотрудники СБУ изъяли арсенал оружия и боеприпасов в Одесской области. ФОТО
Оружие и боеприпасы хранили в заброшенном доме в Лиманском районе. Сейчас следователи выясняют, кто устроил там схрон.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лиманский отдел полиции в Одесской области.
"Среди изъятого - реактивный противотанковый гранатомет и две противотанковые гранаты, дымовые гранаты, унифицированный запал ручной гранаты, корпус от РГД-5, три тротиловые шашки, два электродетонатора, осветительная мина, несколько магазинов к автомату Калашникова и более тысячи патронов", - сказано в сообщении.
Оружие и боеприпасы направили на экспертизу.
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Следователи начали расследование по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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Все не знайдуть, тому і знають, що новий Майдан буде дуже швидким - стрибати на морозі під голос Руслани, при всій моїй повазі до неї, вже не будуть.
Хоча Українці ой як не хочуть на нього виходити, але влада нас туди мало не копняками гонить.
Ми законослухняні чи як? ))