Полицейские и сотрудники СБУ изъяли арсенал оружия и боеприпасов в Одесской области. ФОТО

Оружие и боеприпасы хранили в заброшенном доме в Лиманском районе. Сейчас следователи выясняют, кто устроил там схрон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лиманский отдел полиции в Одесской области.

"Среди изъятого - реактивный противотанковый гранатомет и две противотанковые гранаты, дымовые гранаты, унифицированный запал ручной гранаты, корпус от РГД-5, три тротиловые шашки, два электродетонатора, осветительная мина, несколько магазинов к автомату Калашникова и более тысячи патронов", - сказано в сообщении.

Оружие и боеприпасы направили на экспертизу.

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Следователи начали расследование по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.