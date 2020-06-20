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Полицейские и сотрудники СБУ изъяли арсенал оружия и боеприпасов в Одесской области. ФОТО

Оружие и боеприпасы хранили в заброшенном доме в Лиманском районе. Сейчас следователи выясняют, кто устроил там схрон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лиманский отдел полиции в Одесской области.

"Среди изъятого - реактивный противотанковый гранатомет и две противотанковые гранаты, дымовые гранаты, унифицированный запал ручной гранаты, корпус от РГД-5, три тротиловые шашки, два электродетонатора, осветительная мина, несколько магазинов к автомату Калашникова и более тысячи патронов", - сказано в сообщении.

Оружие и боеприпасы направили на экспертизу.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейские обнаружили в доме боевика арсенал оружия

Следователи начали расследование по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Полицейские и сотрудники СБУ изъяли арсенал оружия и боеприпасов в Одесской области 01

Автор: 

боеприпасы (2345) Одесская область (3590) оружие (10223) Нацполиция (16496) СБУ (19928)


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20.06.2020 16:13 Ответить
А може це трофеї?
Все не знайдуть, тому і знають, що новий Майдан буде дуже швидким - стрибати на морозі під голос Руслани, при всій моїй повазі до неї, вже не будуть.
Хоча Українці ой як не хочуть на нього виходити, але влада нас туди мало не копняками гонить.
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20.06.2020 17:38 Ответить
Народ зі своїм легальним повиходить. Все нормально. А РПГ.. Шо РПГ?
Ми законослухняні чи як? ))
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20.06.2020 18:15 Ответить
Ну не завжди з бетерами можна пляшками боротись.
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20.06.2020 18:56 Ответить
К борьбе за пляжный сезон готовы.
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20.06.2020 18:24 Ответить
Знову нікчемна 263 стаття КК по якій незаконно притягують до відповідальності. Ст.263 робить тільки ПОСИЛАННЯ на закон, якого в природі немає.
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21.06.2020 09:17 Ответить
 
 