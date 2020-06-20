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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции. ФОТО

Во время репетиции военного парада 20 июня в оккупированном Симферополе не было предпринято никаких защитных мер против коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.

На проспекте Кирова, на котором проходила репетиция, нет разграничительных отметок для соблюдения безопасной дистанции. От зрителей не требовалось быть в масках, и никто не мешал людям собираться в большие группы.

Сотрудники оккупационный полиции и так называемой "крымской самообороны", патрули которых во время репетиции размещались через каждые двадцать метров, также были без защитных масок.

Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции 01

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Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе все-таки состоится военный парад к 75-летию окончания Второй мировой войны. Хотя за несколько часов до этого объявления он говорил, что мероприятие не будут проводить из-за угрозы коронавируса.

Аксенов обещал, что мероприятие пройдет "при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований".

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За минувшие сутки в Крыму выявили 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по информации оккупантов, зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции, 200 из них — в Севастополе.

Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции 02

Автор: 

карантин (16729) Крым (26411) парад (640) Симферополь (658) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
корона вам в помощь !!!
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20.06.2020 15:42
+25
та прям испереживалась за эту маразматичку на первом плане)))
Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции - Цензор.НЕТ 606
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20.06.2020 15:55
+20
Тот случай, когда вирус - союзник Украины.
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20.06.2020 15:43
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Правила форума Совет форумчан
корона вам в помощь !!!
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20.06.2020 15:42 Ответить
пофик
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20.06.2020 15:43 Ответить
Тот случай, когда вирус - союзник Украины.
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20.06.2020 15:43 Ответить
стане натасканим на вату.
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20.06.2020 15:45 Ответить
Тот случай, когда вирус не знает границ.
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20.06.2020 16:06 Ответить
Може і на красній площаді проведуть - так щоб тисячі москалів ковід підхопили.
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20.06.2020 15:45 Ответить
Тысячи погибнут и десятки тысяч приобретут иммунитет.
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20.06.2020 16:08 Ответить
А у ***** твоего есть уже иммунитет? Чего й то он из бункера не вылезает
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20.06.2020 17:26 Ответить
***** боиться смерти, бо знает что в ад попадет
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20.06.2020 18:11 Ответить
Как-то мелькало в новостях , что зеля хочет открыть границу для ваты .
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20.06.2020 15:48 Ответить
открыл
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20.06.2020 15:53 Ответить
та прям испереживалась за эту маразматичку на первом плане)))
Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции - Цензор.НЕТ 606
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20.06.2020 15:55 Ответить
бабка уже поняла, что от камней с неба уже не спрячешься, а вы про какую-то корону 😂
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20.06.2020 16:10 Ответить
за себя волнуйся)Вернувшихся с "гастролей" из Киева сторонников Шария качественно и добросовестно избили в Запорожье
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20.06.2020 16:49 Ответить
а как называется гетто, в котором тебя ,твоих маму с папой, твоих деток - чечены посадили на бутылки, опущенный?)
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20.06.2020 16:57 Ответить
Перепутали коллективный иммунитет с коллективным победобесием.
Жуков бы одобрил. Зачем задорого и долго лечить если и так выживут сильнейшие.
Марш на минное поле!
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20.06.2020 18:54 Ответить
Хай замість масок, напнуть на харі протигази.
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20.06.2020 15:57 Ответить
Не-не-не, нехай дышут свежим коронавирусным воздухом.
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20.06.2020 17:38 Ответить
таки да! чем больше кацапов загнутся от коронавируса, тем меньше их в Украину приползет, убивать украинцев
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20.06.2020 18:13 Ответить
Ну, что же если кацапов не начнет косить covid-19, то это тогда мировой фэйк, а не пандемия.
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20.06.2020 16:03 Ответить
Баби єщо нарожают.
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20.06.2020 16:07 Ответить
А зеленские решили досрочно открыть пропускные пункты из Крыма на материковую Украину.
Ждем очередных криков преЗедента и его главврача о плохих украинцах, которые разносят корновирус.
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20.06.2020 16:07 Ответить
У поганого керманича - поганий народ
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20.06.2020 16:08 Ответить
А фофка в бункере,в сторонке...
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20.06.2020 16:09 Ответить
Пу - священний генофонд Ватаната.
Пу - фалічний символ рузького народа.
Пу - фюрер-сцикло для адекватних людей
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20.06.2020 16:15 Ответить
Ублюдочному насалению ублюдочное существование!
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20.06.2020 16:19 Ответить
юные пионЭрки: каждому участнику парада побЭды секс вне очереди..
Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции - Цензор.НЕТ 2857
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20.06.2020 16:21 Ответить
После парада - ролевые игры.
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20.06.2020 17:40 Ответить
старая карга совкодрочерская вздрочнуло на неведомый аквафреш
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20.06.2020 16:29 Ответить
Син свині і собаки, а де її нема навколо України? Так, що вкластись і не жити?
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20.06.2020 16:47 Ответить
нічого крім дрочерізма срср...., навіть шкода
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20.06.2020 16:43 Ответить
Диды ОРЗ у немцев не боялись!
Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції - Цензор.НЕТ 6743
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20.06.2020 16:56 Ответить
"Караул устал"© матрос Железняк.
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20.06.2020 17:09 Ответить
Это ж до какой степени надо религию "дидываивале" довести, чтобы додуматься до идиотизма, как на фото... Но додумались!
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20.06.2020 17:26 Ответить
фу гадость!
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20.06.2020 18:18 Ответить
У путина отношение к населению, как к скоту.

Сразу видно, что перед нами сталинский русский мир, со всеми вытекающими последствиями.
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20.06.2020 17:05 Ответить
Почему,,как,,? Население и есть скот
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20.06.2020 17:36 Ответить
Бабушке,с бешенством ватки на переднем плане короны не хватает. Все совкодрочеры-на концерт к кобзону
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20.06.2020 17:38 Ответить
от и гарно.
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20.06.2020 17:43 Ответить
Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції - Цензор.НЕТ 7821
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20.06.2020 18:17 Ответить
Все правильно, кримчане, не бойтеся! Корону придумалСорос против Китая. Ходите и не бойтесь! Можете не мыть и руки!
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20.06.2020 19:35 Ответить
Совет не дельный. А то они до этого руки мыли жрать садясь! И вставая после, или по утрам, то ли на ночь глядя. Пусть на параде протрет Мойдодыра несут---сойдёт всу-***!
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20.06.2020 20:43 Ответить
Отношение "элиты" к народу в ********** не меняется много столетий и я счастлив уже только от того что нам удалось свалить с той дырявой баржи...
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20.06.2020 20:44 Ответить
Нажаль паради в ка цапстані не щодня..... То ж скільки б набоїв зекономили!
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20.06.2020 21:27 Ответить
Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції - Цензор.НЕТ 3652
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20.06.2020 21:32 Ответить
Рай для совкодрочерів і русососів
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20.06.2020 23:13 Ответить
Плоские как фото дидов на палках
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21.06.2020 00:45 Ответить
 
 