Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции. ФОТО

Во время репетиции военного парада 20 июня в оккупированном Симферополе не было предпринято никаких защитных мер против коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Крым.Реалии.

На проспекте Кирова, на котором проходила репетиция, нет разграничительных отметок для соблюдения безопасной дистанции. От зрителей не требовалось быть в масках, и никто не мешал людям собираться в большие группы.

Сотрудники оккупационный полиции и так называемой "крымской самообороны", патрули которых во время репетиции размещались через каждые двадцать метров, также были без защитных масок.

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Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе все-таки состоится военный парад к 75-летию окончания Второй мировой войны. Хотя за несколько часов до этого объявления он говорил, что мероприятие не будут проводить из-за угрозы коронавируса.

Аксенов обещал, что мероприятие пройдет "при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований".

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За минувшие сутки в Крыму выявили 5 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по информации оккупантов, зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции, 200 из них — в Севастополе.