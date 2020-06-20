Бывший военнослужащий готовил взрывы в Северодонецке и Рубежном, - Офис генпрокурора. ФОТО

Мужчина заложил взрывчатку рядом с военным госпиталем в Северодонецке и на путях железнодорожной станции Рубежное. Его задержали, взрывчатку изъяли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина в 2018-2019 гг. служил в зоне ООС. Теперь он собирался перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационную администрацию РФ в Луганской области.

"Он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники", — сказано в сообщении.

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Мужчину задержали, взрывчатку нашли, обезвредили и изъяли.

Дело расследуют по ч.3 ст.15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 258 (теракт) УК Украины. Бывшему военнослужащему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.