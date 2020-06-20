Бывший военнослужащий готовил взрывы в Северодонецке и Рубежном, - Офис генпрокурора. ФОТО
Мужчина заложил взрывчатку рядом с военным госпиталем в Северодонецке и на путях железнодорожной станции Рубежное. Его задержали, взрывчатку изъяли.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, мужчина в 2018-2019 гг. служил в зоне ООС. Теперь он собирался перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационную администрацию РФ в Луганской области.
"Он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники", — сказано в сообщении.
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Мужчину задержали, взрывчатку нашли, обезвредили и изъяли.
Дело расследуют по ч.3 ст.15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 258 (теракт) УК Украины. Бывшему военнослужащему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.
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ну надо же...
Всё же я не пойму - каким образом, Вы увидели в моих постах математику и возможность проверки правильности каких-то цифр обратным уравнением...?
Сегодня сколачивает частную армию для медведчука.
ПреЗедент как раз собрался легализировать частные армии.
"ОПЗЖ создает своё силовое крыло для противостояния радикалам и отвоевывания улицы у националистов.
За этот процесс взялся Илья Кива,который набирает в организацию бывших АТОшников.
Проект лично финансирует Медведчук в организацию должны войти 500 человек".
А то, что Медведчук спонсирует некоторых руководителей националистических сил говорили умные люди еще год назад.
Но все равно, мне трудно представить, как настоящий АТО-шник в угоду Медведчука будет бить своего побратима, с которым вместе воевали, сидели под огнем и спасали друг друга.
Ну це дуже елегантна ідея, сумніваюсь що вона реальна
https://mobile.twitter.com/hatifnatowie/status/1274232446628900864
Пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" презентовала в Киеве гражданское движение "Патриоты за жизнь".
Главой движения стал скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.
ВИДЕО https://apostrophe.ua/news/politics/2020-06-20/gotovit-titushek-seti-razgnevala-prezentatsiya-kivoy-novogo-dvijeniya/200920 https://apostrophe.ua/news/politics/2020-06-20/gotovit-titushek-seti-razgnevala-prezentatsiya-kivoy-novogo-dvijeniya/200920
Готовятся нас добивать и делать Малороссийский федеральный округ. А украинские силы сейчас разобщены
Принудительно его не могли отправлять в зону боевых действий.
Одного командира погибшего разпиарили-герой,своей жизнью спас солдат и т. д.. Потом журнадисты выяснили шо его свои укокошили.
Наверно был какоц-то Гондурас.
у бубы там шо в мозге курлычит....