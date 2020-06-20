Наемники РФ использовали неуправляемые ракеты неподалеку от жилых домов в Павлополе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж
Неподалеку от жилых домов и позиций украинских военнослужащих в окрестностях Павлополя в Донецкой области 20 июня обнаружили две неуправляемые авиационные ракеты С-8.
"Поскольку ракеты неуправляемые, очевиден тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Объединенных сил.
Отмечается, что ракеты не сработали, ударившись о землю, боеголовки отломились. Военнослужащие уничтожили их.
Топ комментарии
+12 Sav UA
показать весь комментарий20.06.2020 22:10
+4 Advokat Vasil Savchuk
показать весь комментарий20.06.2020 22:30
+1 Виктор Ли #292636
показать весь комментарий20.06.2020 22:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://novosti-n.org/news/V-Kyeve-posetytel-Sylpo-oskorblyal-zhenshhynu-za-futbolku-s-Putynim-y-treboval-razdetsya-VYDEO-193788 В Киеве посетитель «Сильпо» оскорблял женщину за футболку с Путиным и требовал раздеться. ВИДЕО
https://uprom.info/news/vpk/********-aktyvno-postachaye-u-belgiyu-prylady-navedennya-dlya-protytankovyh-postriliv-na-miljony-dolariv/