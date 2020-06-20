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Наемники РФ использовали неуправляемые ракеты неподалеку от жилых домов в Павлополе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Неподалеку от жилых домов и позиций украинских военнослужащих в окрестностях Павлополя в Донецкой области 20 июня обнаружили две неуправляемые авиационные ракеты С-8.

"Поскольку ракеты неуправляемые, очевиден тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Объединенных сил.

Отмечается, что ракеты не сработали, ударившись о землю, боеголовки отломились. Военнослужащие уничтожили их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе ранены уже трое украинских защитников, - пресс-центр ОС

Наемники РФ использовали неуправляемые ракеты неподалеку от жилых домов в Павлополе, - пресс-центр ОС 01
Наемники РФ использовали неуправляемые ракеты неподалеку от жилых домов в Павлополе, - пресс-центр ОС 02
Наемники РФ использовали неуправляемые ракеты неподалеку от жилых домов в Павлополе, - пресс-центр ОС 03
Наемники РФ использовали неуправляемые ракеты неподалеку от жилых домов в Павлополе, - пресс-центр ОС 04
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также смотрите: Наемники РФ обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке. ФОТО

Автор: 

ракеты (3576) Донбасс (26956) наемники рф (2087) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Передайте одну ЗЕлапуху-скажіть цо це"символ миру" від *****.
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20.06.2020 22:10
+4
Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3548
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20.06.2020 22:30
+1
Де наша відповідь фашисту?
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20.06.2020 22:13
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Передайте одну ЗЕлапуху-скажіть цо це"символ миру" від *****.
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20.06.2020 22:10 Ответить
Де наша відповідь фашисту?
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20.06.2020 22:13 Ответить
Як де відповідь?! Мі у відповідь свого **** вибрали, чмошне прада... але яке є
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21.06.2020 08:19 Ответить
Выборы нужны, да? Ублюдки не понимают или не хотят понимать, что те территории потеряны и миллиарды денег тоже. Можно было на эти деньги обеспечить жильём украинцев, уроды продажные.
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20.06.2020 22:25 Ответить
В общем оказались не страшнее деревянных
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20.06.2020 22:26 Ответить
Хай падає :" ні за біндер", кормільцям. Те що поблизу наший військоаих - погано. Будьте пильні, бережіть себе.
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20.06.2020 22:26 Ответить
Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3548
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20.06.2020 22:30 Ответить
А тим часом підкацаплені сайти розганяють новину про постраждалу "женьщіну з фото *****" на футболці... Раджу переглянути коментарі "небайдужих" ватників
https://novosti-n.org/news/V-Kyeve-posetytel-Sylpo-oskorblyal-zhenshhynu-za-futbolku-s-Putynim-y-treboval-razdetsya-VYDEO-193788 В Киеве посетитель «Сильпо» оскорблял женщину за футболку с Путиным и требовал раздеться. ВИДЕО
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20.06.2020 22:30 Ответить
что значит пострадавшую?эта мразь нарядила на себя урода убившего десятки тысяч украинцев и анексировшего территории -эту тварь надо привлечь по статье икстримизм и пропаганду терроризма и предательства
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20.06.2020 23:29 Ответить
Україна активно постачає у Бельгію прилади наведення для протитанкових пострілів на мільйони доларів

https://uprom.info/news/vpk/********-aktyvno-postachaye-u-belgiyu-prylady-navedennya-dlya-protytankovyh-postriliv-na-miljony-dolariv/

Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6271
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20.06.2020 22:39 Ответить
Русофашисты все правильно делают. Шмаляют по рузьгоязычному населению Бимбаса чтобы те больше любили рузьгих.
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20.06.2020 22:52 Ответить
Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3839
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20.06.2020 23:22 Ответить
Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1859
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20.06.2020 23:34 Ответить
На границе Индии и Китая настоящее побоище.Погибших с обоих сторон сотня минимум...
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20.06.2020 23:36 Ответить
І ШО?
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21.06.2020 11:34 Ответить
88-89г.г.- ху№ло отгружает ржавчину в даунбас...(((
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21.06.2020 12:24 Ответить
 
 