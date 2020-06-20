Наемники РФ использовали неуправляемые ракеты неподалеку от жилых домов в Павлополе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Неподалеку от жилых домов и позиций украинских военнослужащих в окрестностях Павлополя в Донецкой области 20 июня обнаружили две неуправляемые авиационные ракеты С-8.

"Поскольку ракеты неуправляемые, очевиден тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Объединенных сил.

Отмечается, что ракеты не сработали, ударившись о землю, боеголовки отломились. Военнослужащие уничтожили их.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

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