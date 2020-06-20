Офис Генпрокурора открыл производство по факту слежки за Порошенко. ДОКУМЕНТ

Офис Генпрокурора открыл производство по факту возможной слежки за пятым президентом Украины, народным депутатом и лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил его коллега по партии Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

Он приложил к посту ответ Офиса Генпрокурора на обращение народных депутатов относительно слежки за Порошенко.

Из текста становится понятно, что сведения в ЕРДР внесены 12 июня, начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

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Досудебное расследование осуществляет следователь Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

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Напомним, 12 июня во время брифинга сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что за пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко ведется незаконная слежка.

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