Офис Генпрокурора открыл производство по факту слежки за Порошенко. ДОКУМЕНТ
Офис Генпрокурора открыл производство по факту возможной слежки за пятым президентом Украины, народным депутатом и лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко.
Об этом в Facebook сообщил его коллега по партии Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.
Он приложил к посту ответ Офиса Генпрокурора на обращение народных депутатов относительно слежки за Порошенко.
Из текста становится понятно, что сведения в ЕРДР внесены 12 июня, начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).
Досудебное расследование осуществляет следователь Главного следственного управления Государственного бюро расследований.
Напомним, 12 июня во время брифинга сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что за пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко ведется незаконная слежка.
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- «То платні порохобот-провокатори, у змові з Порошенком робили умисно, щоб опорочити високоповажні служби».
Невже брехали?
КанадскойРоссийской границы или нет!
Бо згідно її рекомендаціям, які дані у вищезгаданій монографії, світове демократичне суспільство і примушує наших злодіїв до антикорупційних реформ, в обмін на кредити.
Згідно даного там визначення ми маємо клептократичний державний режим.
Тобто владу злодіїв, останній очільник корупції, державного клептократичного режиму твій пеця.
Ти ж мабуть чув, що зелик божився що не має при ньому корупції у вищих ешелонах влади?
То мабуть знає, що корупція у вищих ешелонах влади та багато хабародавців то і є клептократія, згідно наукового визначення.
Тут і виникає питання моралі, яке стосується і тебе, як подільника злочинців, це вже згідно з оруеллом.
Отож, можеш казати що наука не така чи то що оруелл щось не так збрехав, чи взагалі носа в дупу й продовжувати далі, все ж божа роса, обтерся й пішов.
Ну й та ні, ні пеця ні зелик мені нафіг непотрібні, й нікому молитися не маю потреби, живучи своїм розумом.
Охотно верю вам, мадам, верю, да и сам вам именно об этом и говорил, у вас нарушение элементарного понимания о том https://www.youtube.com/watch?v=fCfvrs8RV4g что такое хорошо что такое плохо .
Петро, а что там со сгоревшим сараем Гонтаревой? 3 миллиона за раскрытие заплатил?
А в то, что сбежал от суда, вислоухие поверят...
Тай на атрибути влади,аби гризти грати.
МУРці твердо-ватою підстелю,-
Їй народ був,як "За Педро!"-урод як "За Зелю!"