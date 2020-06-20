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Офис Генпрокурора открыл производство по факту слежки за Порошенко. ДОКУМЕНТ

Офис Генпрокурора открыл производство по факту возможной слежки за пятым президентом Украины, народным депутатом и лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил его коллега по партии Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

Он приложил к посту ответ Офиса Генпрокурора на обращение народных депутатов относительно слежки за Порошенко.

Из текста становится понятно, что сведения в ЕРДР внесены 12 июня, начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недавние узники Кремля осудили преследования Порошенко, Стерненко, волонтеров и активистов и призвали власти остановить репрессии

Досудебное расследование осуществляет следователь Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Офис Генпрокурора открыл производство по факту слежки за Порошенко 01

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Офис Генпрокурора открыл производство по факту слежки за Порошенко 02
Офис Генпрокурора открыл производство по факту слежки за Порошенко 03

Напомним, 12 июня во время брифинга сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что за пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко ведется незаконная слежка.

Также читайте: Конгресс украинцев Канады о делах против Порошенко: "Это может подорвать западную поддержку Украины"

Автор: 

Арьев Владимир (660) Порошенко Петр (19606) слежка (190) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+31
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 3270
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20.06.2020 23:23
+24
Зєля на фоні Порошенка виглядає дурачком
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20.06.2020 23:18
+20
у вас, зепилов, смысла отродясь не было Только олигофрен может выбрать в президента клована, а в депутаты урку, который даже не знает сколько депутатов в раде. Не морщи попу - это я про тебя, даунбасовец
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20.06.2020 23:17
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От стопудово залізний варіянт:
- «То платні порохобот-провокатори, у змові з Порошенком робили умисно, щоб опорочити високоповажні служби».
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20.06.2020 23:06 Ответить
Он и так постоянно на виду, смысл за ним следить...
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20.06.2020 23:06 Ответить
А тут казали, що він з 21.04.2019 вже у Ростові.
Невже брехали?
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20.06.2020 23:13 Ответить
у вас, зепилов, смысла отродясь не было Только олигофрен может выбрать в президента клована, а в депутаты урку, который даже не знает сколько депутатов в раде. Не морщи попу - это я про тебя, даунбасовец
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20.06.2020 23:17 Ответить
Спроси у своего параноика недонаполеона.Оно же у нас хворе на всю голову.
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20.06.2020 23:27 Ответить
Скорее уж ты паранойикч раз тебе везде козни Зеленского передаться. И не забудь проверить перед сном под кроватью, вдруг он там спрятался.
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21.06.2020 00:10 Ответить
Мерещатся т.е.
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21.06.2020 00:10 Ответить
Ну да, это же я боюсь живых людей. Или все-таки не я?

Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 8802
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21.06.2020 00:44 Ответить
вы преувеличиваете, это простой праздничный энурез !
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21.06.2020 01:23 Ответить
Фобия и паранойя не одно и то же. PS картинка уныла донельзя.
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21.06.2020 09:26 Ответить
Потім швиденько закриють з формулюванням "факти не підтвердилися"...
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20.06.2020 23:07 Ответить
Наш вариант: зеленым надо чуток подождать, а потом СЯДУТЬ ВСІ!
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20.06.2020 23:07 Ответить
Укуренные клоуны поняли что так можно и до майдана допреследоватся а потом кто его знает успеют они добежать до Канадской Российской границы или нет!
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20.06.2020 23:13 Ответить
они надеются на майдан образца 2014 года с долгим стоянием табором и ожиданием пока беркут стрелять начнет. ну ну
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20.06.2020 23:17 Ответить
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 6975
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21.06.2020 00:26 Ответить
Тут, конечно, тоже виноват Порошенко.
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20.06.2020 23:18 Ответить
Зєля на фоні Порошенка виглядає дурачком
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20.06.2020 23:18 Ответить
Как интересно, не одно так другое. Ниче, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Тримайся Петре, ти кращий!
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20.06.2020 23:19 Ответить
Мадам, а как же моральная сторона вопроса, "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники. - Джордж Оруэлл"?
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21.06.2020 00:35 Ответить
Справді; і як на нього відповідаєте всі ви, 73/43%зебіли?
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21.06.2020 00:42 Ответить
Хлопчику невігласу, та невже ти вже прочитав та зрозумів наукову монографію https://altairbook.com/books/1380647-korrupciya-i-gosudarstvo-prichiny-sledstviya-reformy Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы, Сьюзан Роуз-Аккерман "профессор юриспруденции (Право и политология) и содиректор Центра по вопросам прав, экономикb и общественной политики на юридическом факультете Йельского университета . Она является экспертом в области политической коррупции и развития, административного права, права и регуляторной политики", певно вона точно зебіл?
Бо згідно її рекомендаціям, які дані у вищезгаданій монографії, світове демократичне суспільство і примушує наших злодіїв до антикорупційних реформ, в обмін на кредити.
Згідно даного там визначення ми маємо клептократичний державний режим.
Тобто владу злодіїв, останній очільник корупції, державного клептократичного режиму твій пеця.

Ти ж мабуть чув, що зелик божився що не має при ньому корупції у вищих ешелонах влади?
То мабуть знає, що корупція у вищих ешелонах влади та багато хабародавців то і є клептократія, згідно наукового визначення.

Тут і виникає питання моралі, яке стосується і тебе, як подільника злочинців, це вже згідно з оруеллом.

Отож, можеш казати що наука не така чи то що оруелл щось не так збрехав, чи взагалі носа в дупу й продовжувати далі, все ж божа роса, обтерся й пішов.

Ну й та ні, ні пеця ні зелик мені нафіг непотрібні, й нікому молитися не маю потреби, живучи своїм розумом.
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21.06.2020 02:41 Ответить
Опять ты... их оправдывает отсутствие причинно-следственной связи в мозгу. А моральность, это лишь субъективное видение ситуации согласно каких то личных убеждений.
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21.06.2020 02:13 Ответить
Так что, мадам, вы намекаете на то что в вашем мозгу отсутствуют причинно - следственные связи?
Охотно верю вам, мадам, верю, да и сам вам именно об этом и говорил, у вас нарушение элементарного понимания о том https://www.youtube.com/watch?v=fCfvrs8RV4g что такое хорошо что такое плохо .
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21.06.2020 02:55 Ответить
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 3270
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20.06.2020 23:23 Ответить
Вони всі хочуть дати пів-шостому ще трохи часу! Ні? Правда-правда
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20.06.2020 23:35 Ответить
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 7122
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20.06.2020 23:32 Ответить
У Петі чергова паранойя, а ОГПУ ведуться як лохи.
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20.06.2020 23:36 Ответить
Великому Гетьману - великий термiн увязнення.
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20.06.2020 23:37 Ответить
Малому гетьману великі каблуки...😉
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20.06.2020 23:42 Ответить
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21.06.2020 01:25 Ответить
гейман воно, а не гетьман.
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21.06.2020 09:30 Ответить
можешь надеть портки - круги на луже разошлись
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20.06.2020 23:44 Ответить
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20.06.2020 23:41 Ответить
У Петра уже появилась не только мания величия, но мания преследования!
Петро, а что там со сгоревшим сараем Гонтаревой? 3 миллиона за раскрытие заплатил?
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20.06.2020 23:42 Ответить
хочешь настучать на своих зеленых хозяев?
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20.06.2020 23:46 Ответить
Ты же прекрасно знаешь - кто платит, тот и музыку заказывает!
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20.06.2020 23:50 Ответить
и кто тебя заказывает? Десятицентовая шлюха не многим по карману
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20.06.2020 23:52 Ответить
я хочу настоящее расследование - я заплачу за это деньги! это наконец стало очевидно даже парнокопытным зебуинам?
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20.06.2020 23:52 Ответить
И как расследование?
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20.06.2020 23:55 Ответить
хочешь настучать на своих зелёных хозяев?
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20.06.2020 23:57 Ответить
у зебилов диарея началась
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20.06.2020 23:47 Ответить
Так как всё развивается по сценарию в Беларуси, то, возможно, готовят похищение, т.к. посадить никак не удаётся...
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20.06.2020 23:48 Ответить
тьфу-тьфу-тьфу.
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20.06.2020 23:51 Ответить
Та ну, це треба закінченим йолопом бути, щоб викрасти Порошенка. Ви уявляєте який поросячий вереск лунатиме з мішка, в який запхнуть гетьмана?
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21.06.2020 00:03 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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21.06.2020 00:14 Ответить
Твоя клавіша сьогодні добре відіграла. Хозяін тобой доволєн)))
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21.06.2020 00:15 Ответить
Да никто даже не вспомнит о твоем голобородьке. Даже если оно из мешка хрипеть будет
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21.06.2020 00:23 Ответить
В такому випадку влада ґавтоматично стає терористичним режимом і втрачає легітимність.
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21.06.2020 03:58 Ответить
Ещё необходимо доказать, что похищен, а не сбежал от суда...
А в то, что сбежал от суда, вислоухие поверят...
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21.06.2020 12:07 Ответить
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 658
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21.06.2020 00:09 Ответить
и как тебе там?
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21.06.2020 00:59 Ответить
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 6172
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21.06.2020 00:19 Ответить
все будет хуже - ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС
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21.06.2020 05:20 Ответить
Придурки .Як жеж можна слідкувати за Порошенком у жалібних поїздках-жалобах до ЕНП-партії Туска та Орбана друзів пуйла в такий важкий для нього час втрати батька.Це ж гидко,аби слідкувати за людиною в траурі,розїзджаючою по наперед запланованим ним тисячним мітингам,важким конференціям,та пресрелізам піару на переносі похорон неможливістю перенести виклик до ГБР.Це абсолютно цинічно,аби шпіонити за спасителем української нації "Мінськими домовленностями".Зелені,ви такі зелені!
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21.06.2020 06:44 Ответить
Ну фсьо, понеслась п.... по кочкам! Следующим шагом будет "покушение", но главный герой конечно же не пострадает, или получит легкую царапину. Зато свинячьего визгу будет.......
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21.06.2020 09:35 Ответить
А Маруську Звэробий опять "взломало ФСБ"...Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 1013
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21.06.2020 11:38 Ответить
Ща усцуся,сказала Марюся,
Тай на атрибути влади,аби гризти грати.
МУРці твердо-ватою підстелю,-
Їй народ був,як "За Педро!"-урод як "За Зелю!"
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21.06.2020 16:26 Ответить
 
 