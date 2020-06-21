Супруги погибли при взрыве неизвестного устройства в частном доме в Станице Луганской, - полиция. ФОТОрепортаж
Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Станице Луганской.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, вечером 20 июня в дежурную часть поступило сообщение, что в жилом доме по ул. Николая Гоголя в Станице Луганской произошел взрыв, есть пострадавшие.
На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехники, руководство ГУНП в Луганской области, отдела полиции и прокуратуры.
Правоохранители установили, что взорвалось неизвестное устройство, в результате полученных травм погибли владельцы дома - мужчина, 1962 года рождения, и женщина, 1968 года рождения.
Данный факт внесен в ЕРДР. На месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия.
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