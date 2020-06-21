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Супруги погибли при взрыве неизвестного устройства в частном доме в Станице Луганской, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Станице Луганской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, вечером 20 июня в дежурную часть поступило сообщение, что в жилом доме по ул. Николая Гоголя в Станице Луганской произошел взрыв, есть пострадавшие.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехники, руководство ГУНП в Луганской области, отдела полиции и прокуратуры.

Правоохранители установили, что взорвалось неизвестное устройство, в результате полученных травм погибли владельцы дома - мужчина, 1962 года рождения, и женщина, 1968 года рождения.

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Данный факт внесен в ЕРДР. На месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия.

Супруги погибли при взрыве неизвестного устройства в частном доме в Станице Луганской, - полиция 01
Супруги погибли при взрыве неизвестного устройства в частном доме в Станице Луганской, - полиция 02
Супруги погибли при взрыве неизвестного устройства в частном доме в Станице Луганской, - полиция 03

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Автор: 

взрыв (6771) Нацполиция (16498) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9230) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+4
Путен учит рузькому языгу дамбасян.
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21.06.2020 00:32
+4
Результат разведения?
Орки шастают уже, как у себя дома!
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21.06.2020 00:35
+4
Это программа примирения о сивухи и ерьмака.
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21.06.2020 07:25
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Второй взрыв за день
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21.06.2020 00:15 Ответить
Путен учит рузькому языгу дамбасян.
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21.06.2020 00:32 Ответить
Результат разведения?
Орки шастают уже, как у себя дома!
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21.06.2020 00:35 Ответить
ФСБ взрывает всю росию, теперь и Донбасс.
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21.06.2020 00:40 Ответить
Взрыв в доме, окна целые. ???
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21.06.2020 01:09 Ответить
там же не атомна бомба вибухнула а мабуть граната
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21.06.2020 09:55 Ответить
тим більше скоріш за все у дворі, а не всередині будинку
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21.06.2020 09:55 Ответить
Это программа примирения о сивухи и ерьмака.
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21.06.2020 07:25 Ответить
Тоже проукраински настроенние граждане Донбаса?
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21.06.2020 09:39 Ответить
Дом не бедный...
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21.06.2020 11:00 Ответить
..так того и взрыв...((
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21.06.2020 12:34 Ответить
 
 