Супруги погибли при взрыве неизвестного устройства в частном доме в Станице Луганской, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Станице Луганской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, вечером 20 июня в дежурную часть поступило сообщение, что в жилом доме по ул. Николая Гоголя в Станице Луганской произошел взрыв, есть пострадавшие.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехники, руководство ГУНП в Луганской области, отдела полиции и прокуратуры.

Правоохранители установили, что взорвалось неизвестное устройство, в результате полученных травм погибли владельцы дома - мужчина, 1962 года рождения, и женщина, 1968 года рождения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейский погиб в Днепре при задержании подозреваемого в разбойном нападении, - Нацполиция. ФОТО

Данный факт внесен в ЕРДР. На месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия.







Также смотрите: На освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок, которая дает показания о пытках террористов, совершено покушение, - глава ВЦОИ Щербаченко. ФОТО (обновлено)