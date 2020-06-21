Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська. ФОТОрепортаж
В следственных изоляторах Житомира, Винницы и Хмельницкого появились платные камеры.
Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.
"Житомир. Сегодня открыли платную камеру в местном СИЗО", - написал он.
По данным министра, за 1 сутки стоимость пребывания в камере составляет 610 грн; за неделю - 2070 грн; за месяц - 3940 грн.
Малюська также опубликовал фотографии из СИЗО.
"На одном из фото этого поста - кирпичная стена. До 1938 года перед ней проводились расстрелы. Следы от пуль, которыми убивали узников, хорошо видно и сейчас. Печальное место", - отметил он.
По информации министра, расценки в СИЗО Винницы несколько ниже: сутки - 586,00 грн, неделя - 2095,00 грн, месяц - 3123,00 грн.
В то же время, сообщает Малюська, в Хмельницком СИЗО сутки в платной камере обойдутся в 780,00 грн, неделя - 2720,00 грн, месяц - 4910,00 грн.
"На родной Хмельнитчине сидеть немного дороже, чем в других городах, где мы открыли камеры сегодня", - комментирует министр.
Напомним, Кабинет Министров Украины постановлением от 22 апреля 2020 года ввел экспериментальный проект платной услуги в следственных изоляторах Украины. Он продлится до 31 декабря 2021 года.
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Будут проводить по кассе, пару дней на месяц, а по факту, там будут жить на постоянной основе авторитеты, разница в карман руководству. Проконтролировать это невозможно
Но если честно, то вы конечно правы, однако если пойти еще дальше в таких умозаключениях, то и условия содержания в разных тюрьмах должны тоже быть абсолютно одинаковые, а не так, что один сидит в средневековой камере и кормит крыс, а другой загорает...
Как говорил очень известный реформатор цадик нахман, почти 200 лет назад
человек и деньги не могут быть всегда вместе. или человек уходит от денег или деньги уходят от человека. а в случае с мыролюбцемто его нареформированные деньги уйдут на оплату этих апартаментов.
Человек совершл преступление и независимо от своего имущественного и финансового положения длжен сидеть в общей камере. Считаете,что камеры надо ремонтировать? Воруйте меньше на местах и будут лучше условия ,но для всех!!!
Мне эта власть начинает напоминать шестилетнего врага гинеколога, у которого вдруг в одну ночь сбылась детская мечта - сколько всего нового обрушилось на неокрепшую голову бывшего детсадовского свадебного фотографа...
эта тема поднималась,а здесь раз и в миг. Барыги и страна барыг.
Так доступно, Ванятка?