Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська. ФОТОрепортаж

В следственных изоляторах Житомира, Винницы и Хмельницкого появились платные камеры.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Житомир. Сегодня открыли платную камеру в местном СИЗО", - написал он.

По данным министра, за 1 сутки стоимость пребывания в камере составляет 610 грн; за неделю - 2070 грн; за месяц - 3940 грн.

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Малюська также опубликовал фотографии из СИЗО.

"На одном из фото этого поста - кирпичная стена. До 1938 года перед ней проводились расстрелы. Следы от пуль, которыми убивали узников, хорошо видно и сейчас. Печальное место", - отметил он.

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По информации министра, расценки в СИЗО Винницы несколько ниже: сутки - 586,00 грн, неделя - 2095,00 грн, месяц - 3123,00 грн.











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В то же время, сообщает Малюська, в Хмельницком СИЗО сутки в платной камере обойдутся в 780,00 грн, неделя - 2720,00 грн, месяц - 4910,00 грн.

"На родной Хмельнитчине сидеть немного дороже, чем в других городах, где мы открыли камеры сегодня", - комментирует министр.

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Напомним, Кабинет Министров Украины постановлением от 22 апреля 2020 года ввел экспериментальный проект платной услуги в следственных изоляторах Украины. Он продлится до 31 декабря 2021 года.