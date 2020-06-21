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Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська. ФОТОрепортаж

В следственных изоляторах Житомира, Винницы и Хмельницкого появились платные камеры.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Житомир. Сегодня открыли платную камеру в местном СИЗО", - написал он.

По данным министра, за 1 сутки стоимость пребывания в камере составляет 610 грн; за неделю - 2070 грн; за месяц - 3940 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За счет платных камер в СИЗО начат ремонт бесплатных, - Малюська

Малюська также опубликовал фотографии из СИЗО.

"На одном из фото этого поста - кирпичная стена. До 1938 года перед ней проводились расстрелы. Следы от пуль, которыми убивали узников, хорошо видно и сейчас. Печальное место", - отметил он.

Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 01

Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 02

Также читайте: Эксперимент по предоставлению услуги "платная камера" уже принес более 115 тысяч гривен дополнительных средств, - Малюська

Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 03
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 04
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 05
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 06

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Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 07
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 08
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 09
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 10

Читайте: Глава Минюста Малюська заявил, что не планирует увольняться: Реформы нужно довести до конца

По информации министра, расценки в СИЗО Винницы несколько ниже: сутки - 586,00 грн, неделя - 2095,00 грн, месяц - 3123,00 грн.

Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 11
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 12
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 13
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 14
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 15

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Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 16
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 17

В то же время, сообщает Малюська, в Хмельницком СИЗО сутки в платной камере обойдутся в 780,00 грн, неделя - 2720,00 грн, месяц - 4910,00 грн.

"На родной Хмельнитчине сидеть немного дороже, чем в других городах, где мы открыли камеры сегодня", - комментирует министр.

Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 18

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська

Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 19
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 20
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 21
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 22

Также читайте: Те, кто сидел в СИЗО, и затем был признан невиновным, получат компенсацию, - Малюська

Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 23
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 24
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 25
Платные камеры открыли в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого, - глава Минюста Малюська 26

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Напомним, Кабинет Министров Украины постановлением от 22 апреля 2020 года ввел экспериментальный проект платной услуги в следственных изоляторах Украины. Он продлится до 31 декабря 2021 года.

Автор: 

Житомир (684) СИЗО (1363) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+11
Офіційна корупція. Дебілюська.
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21.06.2020 01:32
+9
Можно спокойно спустить Конституцию в унитаз, ибо она провозглашает равенство всех перед законом.
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21.06.2020 02:13
+5
МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ!!! 😏🙄
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21.06.2020 02:15
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Офіційна корупція. Дебілюська.
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21.06.2020 01:32 Ответить
Почему официальная?! Все деньги будут идти мимо кассы.
Будут проводить по кассе, пару дней на месяц, а по факту, там будут жить на постоянной основе авторитеты, разница в карман руководству. Проконтролировать это невозможно
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21.06.2020 07:48 Ответить
грьбобане мудюска
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21.06.2020 10:28 Ответить
лучше сразу в Хилтон поселяйте урок за деньги)
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21.06.2020 01:34 Ответить
Кто в теме, сколько сейчас стоит аренда однокомнатной квартиры, интересно сравнить? А ведь с СИЗО за эту цену еще и "процедуры" предлагают (навязчиво).
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21.06.2020 01:36 Ответить
и охрана бесплатная...
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21.06.2020 11:24 Ответить
Вы так печетесь как будто будующее знаете или предвидите,не дай бог. Сделайте все такие,что бы в стране где по Конституции запрещена дискриминация( в том числе и по имущественным признакам) ВСЕ были в равных условиях. Посадите человек пятьдесят тех кто Вам помогут быстрее отстроится. А без них в государстве может и не надо будет?
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21.06.2020 01:47 Ответить
Можно спокойно спустить Конституцию в унитаз, ибо она провозглашает равенство всех перед законом.
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21.06.2020 02:13 Ответить
На заключенных не распространяются все права и свободы прописанные к Конституции...
Но если честно, то вы конечно правы, однако если пойти еще дальше в таких умозаключениях, то и условия содержания в разных тюрьмах должны тоже быть абсолютно одинаковые, а не так, что один сидит в средневековой камере и кормит крыс, а другой загорает...
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21.06.2020 07:52 Ответить
Димирий а нчего что речь идет о СИЗО, там нет заключенных, там все подозреваемые и имеют все теже права по Конституции, а?
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21.06.2020 08:00 Ответить
Да ну?! А ка насчет свободы передвижения? Ото ж!
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21.06.2020 08:13 Ответить
Вы написали "На заключенных не распространяются все права и свободы прописанные к Конституции" Я Вам ответил, что в СИЗО нет заключенных, до решения суда все подозреваемые имеют все права гражданина Украины, кроме свободы перемещения. Кстати заключенные не лишаются Всех прав гражданина, а только некоторых, называется "лишение свободы". Заключенные голосуют на выборах, знаете? Имеют право на мед обсуживание и т д, запрещены пытки и та же дискриминация, ст 24 Конституции Ото ж!
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21.06.2020 08:27 Ответить
МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ!!! 😏🙄
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21.06.2020 02:15 Ответить
Винница ждет своего мыролюбца в этой платной камере.
Как говорил очень известный реформатор цадик нахман, почти 200 лет назад
человек и деньги не могут быть всегда вместе. или человек уходит от денег или деньги уходят от человека. а в случае с мыролюбцемто его нареформированные деньги уйдут на оплату этих апартаментов.
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21.06.2020 02:21 Ответить
Покращення умов СІЗО - звичайно, це добра справа. Але у нашій країні менти тепер на офіційній підставі займатимуться шантажем і здирством. Тобто: або родичі та близькі платять бабло, і підозрюваний до суду сидить у нормальних умовах... Або закинуть фактично до прес-хати, де можуть скалічити, вбити, перетворити на пасивного ********* лише тому, що людина не належить до гопоти.
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21.06.2020 03:33 Ответить
Жду.... когда для богатеньких сидельцев откроют платные санатории,где они будут, периодически, поправлять подорванное сидением в ВИП палатах здоровье.
Человек совершл преступление и независимо от своего имущественного и финансового положения длжен сидеть в общей камере. Считаете,что камеры надо ремонтировать? Воруйте меньше на местах и будут лучше условия ,но для всех!!!
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21.06.2020 04:16 Ответить
для коррупционеров это должно стоить 1000Ѕ в сутки,как минимум. Они же в таких отелях отыхают.
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21.06.2020 04:42 Ответить
А в стоимость камеры включена шелковая веревка и мыло "Шик"?
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21.06.2020 05:44 Ответить
Малюсик, на фига был этот концерт с камерами. Для ремонта всех тюрем достаточно было того, шоб вертухаи согласились 5% своих доходов пожертвовать на ремонт собственного предприятия. А так блин Малючику кинут штуку гривен с камеры на туалетную бумагу, а с клиентва жирного штуки две-три снимут за продвижение в очереди на ВИП-камеру им. Блаженного Малюсика...
Мне эта власть начинает напоминать шестилетнего врага гинеколога, у которого вдруг в одну ночь сбылась детская мечта - сколько всего нового обрушилось на неокрепшую голову бывшего детсадовского свадебного фотографа...
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21.06.2020 07:55 Ответить
Как быстро они ремонт навели. Столько лет
эта тема поднималась,а здесь раз и в миг. Барыги и страна барыг.
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21.06.2020 08:07 Ответить
По логике зебилов,- следующим платными услугами станут- туалеты и еда и счёт за присоединение сетей камеры к сетям турьмы.
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21.06.2020 08:07 Ответить
Эти ****** вообще обнаглели, теперь воровать можно у государства по крупному. Нужен закон линча вводить.
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21.06.2020 08:28 Ответить
Украл 2000грн - вот тебе серая камера с двухярусными кроватями на которых еще "куркулей" и "врагов народа" содержали. Украл миллион - "Чиво изволите откушать?" в платной камере.
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21.06.2020 08:43 Ответить
Дальновидный Дебилюська готовит более комфортное будущее для зеленой погани.... Более важного дела в Минюсте нет!!!)))
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21.06.2020 08:40 Ответить
Лично сфотографировал свои никчёмный "достижения"(((. Так грустно, что такие дебилы находясь у власти попросту "изничтожают" наше с вами время...
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21.06.2020 08:45 Ответить
бачили очі шо обирали? жріть хоч повилазьте...Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 2151
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21.06.2020 08:55 Ответить
Зайчиха харьковская номер заказала уж ?? ... хотя судя по фоткам она и там не бедствует ..... сначала ввели залог по которому можно откупиться , теперь люкс номера ...*******
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21.06.2020 09:24 Ответить
Масюська,ты кассовый аппарат купил,ЕСВ заплатил,арестуйте его за незаконное предпринимательство,а эго минюст оштрафуйте на сто миллионов за неуплату налогов.
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21.06.2020 09:37 Ответить
Ну какие же в стране еще проблемы у Министра юстиции, можно еще отдельно туалеты платные в СИЗО открывать.
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21.06.2020 09:46 Ответить
Тепер переможемо злочинність
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21.06.2020 09:57 Ответить
Дава-давай,малюська! Дуже скоро ці камери ой як у пригоді вам стануть.
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21.06.2020 10:04 Ответить
Пускай преступники участвуют в собственном содержании!
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21.06.2020 10:50 Ответить
А ниччо что в СИЗО не ни одного ПРЕСТУПНИКА а только ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ?
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21.06.2020 12:30 Ответить
У нас просто так не подозревают!
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21.06.2020 12:43 Ответить
О а я думал что вам больше 7 лет...))
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21.06.2020 13:35 Ответить
Глупо, Ваня! Погугли - сколько лет этой фразе.
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21.06.2020 14:10 Ответить
Вот и не пиши глупостей, Вася))
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21.06.2020 14:15 Ответить
Ты дурак? Тогда подробней - как может тот, кому 7 лет знать фразу, которой 70 лет?
Так доступно, Ванятка?
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21.06.2020 19:20 Ответить
Повторяю для персонажа с ником амфаш - Вы написали "Пускай преступники участвуют в собственном содержании" это есть признак глубокого невежества если это не сарказм)) Общаться в стиле сам дурак на Цензоре считаю бессмысленной тратой времени. Честь имею))
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21.06.2020 19:28 Ответить
О, а я думал что вам больше 7 лет...
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21.06.2020 20:03 Ответить
Від коммунізму до соціального расизму! Колись житло будували для робітників тепер будують тюрми для злодів в "законі".
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21.06.2020 11:36 Ответить
Коротше, громадяни можна спокійно грабували багатіїв, повезе будеш жити на Канарах, неповезе будеш спокійно гріти себе на сонечку за парканом.
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21.06.2020 11:43 Ответить
Всё на продажу :от земли и заводов до тюрем и условий содержания в СИЗО.Время мародёров Коломойского.
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21.06.2020 12:01 Ответить
 
 