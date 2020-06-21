Пьяный водитель протаранил остановку с людьми в Киеве: чудом никто не пострадал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Деснянском районе города Киева поздно вечером в субботу, 20 июня, нетрезвый водитель въехал в остановку с людьми.
Об этом со ссылкой на "Вартові Еспресо" сообщает Цензор.НЕТ.
По словам очевидцев, Volkswagen Golf на большой скорости двигался по столичной Троещине. В какой-то момент автомобиль вылетел с дороги и протаранил остановку, опрокинув ее на бок.
Как говорят свидетели, автомобиль выехал на перекресток на запрещающий сигнал и, объезжая пешеходов, которые уже вышли на дорогу, вылетел на тротуар. На остановке в это время стояли мужчина и женщина. Они чудом успели отскочить.
Тест на алкоголь показал 2,01 промилле, что превышает допустимую норму в 10 раз.
Медики скорой оказали водителю первую помощь, однако от госпитализации он отказался.
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-- ???
-- продаю закопчоннийє стьокла во врємя солнєчних затмєній
І правильно зробив! Якщо народ не може вибрати таку владу, щоб приймала закони на їхній захист і щоб ні одна падла і ге подумала сідати за кермо п'яним, то такий народ заслуговує щоб його давили на зупинках
Повторное попадание-лишение прав или лечение полгода.
Мо, радунская и село справа?
Вы их оштрафуете - а они заплятят штраф (или не заплатят) - и снава будут бухими ездить.
Вы их лишите прав - а они права купят или без прав будут ездить, ездить пьяными.
Вы их посадите - а они отсидят, выйдут - и снова будут ездить пьяными.
Единственный вариант - лишить их средства передвижения, изъять автомобиль в пользу государства (хоть битый, на запчасти пойдет)
Тем, кто скаже: "Ай-яй-яй, автомобиль - это же частная собственность, ее трогать нельзя," - отвечу, что еще как можно. У корпораций заводы отнимали в пользу государства (см. как поступил президент США со сталилитейными предприятиями во время войны в Корее), а уж изъять средство транспорта, вождение которого угрожает жизни граждан - это не сталеплавильный завод отжать, это много проще будет.
Иначе будет вариант второй: пьяный скот будет гонять за рулем, пока сам не убьется. Сколько народа он при этом погубит - это вот хороший вопрос.
Забрать Т.С. не решает проблемы пьяного вождения
И это не макароновирус - к пьянству за рулем иммунитет не выработаешь.
Читала комментарии в рассейский прессе, когда "борец с режимом"(С), запойный пьяница актер Ефремов устроил лобовое столоновение в столице ихней родины, городе Москве.
Комментарии вогнали меня в состояние ступора: на Московии бухают бабы!
И не просто бухают, а бухими бабы за руль садятся, потому как благосостояние населения сильно повысилось: хватает и на кредит на автомобиль, и на бухло, и на бензин.
Одна баба пишет: "Я немного выпиваю, потому, когда после выпивки, я въехала в ворота своего гаража-сарая, то очень испугалась и машину продала, я - не Ефремов, я умная."
И другая ей вторит: "И я немного выпиваю, и потому за рукь больше не сажусь".
Если "немного" выпить у них - это расх*рачить ворота своего сарая, то что же они сотворяют, когда выпьют как следует?
И вы полагаете, что вот таким вот созданиям можно штрафами что-то объяснить?
Да они сами прекрасно понимают, что единственная возможность для них не ездить бухим за рулем- это продать автомобиль!
Та тетка - действительно умная, продала машину, потому как поняла: "немного" пить она не перестанет и потому за рулем попадет в беду.
А вы у бухих за рулем автомобили изымайте, в счет уплаты за повреждения собственности (и жизней)..
але, оскільки піпл ці проблеми не хвилюють, то нехай безпантові мусара ще посидять на нашому забезпеченні