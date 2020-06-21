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Новости Фото Пьяные за рулем
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Пьяный водитель протаранил остановку с людьми в Киеве: чудом никто не пострадал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Деснянском районе города Киева поздно вечером в субботу, 20 июня, нетрезвый водитель въехал в остановку с людьми.

Об этом со ссылкой на "Вартові Еспресо" сообщает Цензор.НЕТ.

По словам очевидцев, Volkswagen Golf на большой скорости двигался по столичной Троещине. В какой-то момент автомобиль вылетел с дороги и протаранил остановку, опрокинув ее на бок.

Как говорят свидетели, автомобиль выехал на перекресток на запрещающий сигнал и, объезжая пешеходов, которые уже вышли на дорогу, вылетел на тротуар. На остановке в это время стояли мужчина и женщина. Они чудом успели отскочить.

Пьяный водитель протаранил остановку с людьми в Киеве: чудом никто не пострадал 01
Пьяный водитель протаранил остановку с людьми в Киеве: чудом никто не пострадал 02

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Тест на алкоголь показал 2,01 промилле, что превышает допустимую норму в 10 раз.

Медики скорой оказали водителю первую помощь, однако от госпитализации он отказался.

ДТП (7679) Киев (25580)


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Топ комментарии
+33
За вождение в пьяном виде нужно судить как за покушение на убийство, а не штрафовать и лишать прав.
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21.06.2020 09:10
+12
Пожизенное лишение прав на вождение всеми видами транспорта и условное лишение свободы без каких либо смягчающих факторов.Но КТО это будет принимать?
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21.06.2020 09:59
+8
Это столбики чтоб не заезжали на тротуар, от пьяни за рулем лекарств не придумали, разве что презервативы принудительно одевать их родителям...
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21.06.2020 09:53
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За вождение в пьяном виде нужно судить как за покушение на убийство, а не штрафовать и лишать прав.
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21.06.2020 09:10 Ответить
Пожизенное лишение прав на вождение всеми видами транспорта и условное лишение свободы без каких либо смягчающих факторов.Но КТО это будет принимать?
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21.06.2020 09:59 Ответить
И ты его все это время будешь содержать в тюрьме. А такие как он там как правило не работают. Таким только высшую меру.
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21.06.2020 10:02 Ответить
... а за справляние малой нуждьі за пределами клозета- судить за попьітку изнасилования
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21.06.2020 13:55 Ответить
і не лінчували..
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21.06.2020 09:12 Ответить
Видать в вилюр спешил
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21.06.2020 09:15 Ответить
Це пьорст Божій!!! Максимальне сонячне затемнення сьодні буде в точці Індо-Китайського конфлікту
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21.06.2020 09:18 Ответить
Пьяный водитель протаранил остановку с людьми в Киеве: чудом никто не пострадал - Цензор.НЕТ 381
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21.06.2020 09:19 Ответить
94%
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21.06.2020 09:27 Ответить
38 секунд
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21.06.2020 09:28 Ответить
всьо прошло гладко
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21.06.2020 09:50 Ответить
Не зовсім, але все ж таки в тему.
Universe Size Comparison 3D 2020 https://www.youtube.com/watch?v=EgjTTLkx0Oc
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21.06.2020 11:00 Ответить
А нам, як завжди, нічого цікавого та непересічного, крім хіба що таких от неприємностей як оця транспортно-алкогольна.
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21.06.2020 09:43 Ответить
заходь на mamba - там інтірєсно
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21.06.2020 10:52 Ответить
Какой же русский не любит быстрой езды , будучи в дребезг пьяным...
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21.06.2020 09:28 Ответить
-- у міня сізонная работа
-- ???
-- продаю закопчоннийє стьокла во врємя солнєчних затмєній
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21.06.2020 09:29 Ответить
"Пьяный водитель протаранил остановку с людьми..."

І правильно зробив! Якщо народ не може вибрати таку владу, щоб приймала закони на їхній захист і щоб ні одна падла і ге подумала сідати за кермо п'яним, то такий народ заслуговує щоб його давили на зупинках
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21.06.2020 09:30 Ответить
Понаставили всюди зупинок. Проїхати ніде.
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21.06.2020 09:34 Ответить
уявив себе президентом
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21.06.2020 09:40 Ответить
Ми всі президенти. (Зелена сопля)
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21.06.2020 09:43 Ответить
П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 7604П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 5195П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 8351П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 8616
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21.06.2020 09:43 Ответить
Это столбики чтоб не заезжали на тротуар, от пьяни за рулем лекарств не придумали, разве что презервативы принудительно одевать их родителям...
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21.06.2020 09:53 Ответить
лучший и действенный способ-это наклейка на лобовом и заднем стекле.("Пъянь за рулём")на полгода.Ну или менее откровенно.
Повторное попадание-лишение прав или лечение полгода.
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21.06.2020 09:44 Ответить
Скорее всего - это село Троещина.
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21.06.2020 09:49 Ответить
Це Лаврухіна, біля ТЦ Район...
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21.06.2020 09:58 Ответить
На Лаврухина обычно запарковно столько транспорта, что 30 км в час там ездят только самые отчаянные.
Мо, радунская и село справа?
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21.06.2020 10:27 Ответить
П'яне падлО, кончене
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21.06.2020 09:49 Ответить
Наверное не знал про камеры и штрафы...
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21.06.2020 09:51 Ответить
Пока власти не станут забитать у скотов, садящихся за руль бухими, "их средство передвижения, а также средство транспорта"(С), то есть любимый автомобиль, они пьяными ездит не перестанут.
Вы их оштрафуете - а они заплятят штраф (или не заплатят) - и снава будут бухими ездить.
Вы их лишите прав - а они права купят или без прав будут ездить, ездить пьяными.
Вы их посадите - а они отсидят, выйдут - и снова будут ездить пьяными.

Единственный вариант - лишить их средства передвижения, изъять автомобиль в пользу государства (хоть битый, на запчасти пойдет)
Тем, кто скаже: "Ай-яй-яй, автомобиль - это же частная собственность, ее трогать нельзя," - отвечу, что еще как можно. У корпораций заводы отнимали в пользу государства (см. как поступил президент США со сталилитейными предприятиями во время войны в Корее), а уж изъять средство транспорта, вождение которого угрожает жизни граждан - это не сталеплавильный завод отжать, это много проще будет.

Иначе будет вариант второй: пьяный скот будет гонять за рулем, пока сам не убьется. Сколько народа он при этом погубит - это вот хороший вопрос.
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21.06.2020 09:54 Ответить
Ніяке посилення каральних мір не дасть ефекту без невідворотності покарання)
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21.06.2020 10:25 Ответить
Ну заберут, он возьмёт в аренду, у папы, у брата-сестры, купит новое...
Забрать Т.С. не решает проблемы пьяного вождения
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21.06.2020 11:48 Ответить
Нову машину купить.як і все інше.Хіба що до в"язниці.
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21.06.2020 12:55 Ответить
И новую заберут, ведь стиль вождения не изменится.
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21.06.2020 14:12 Ответить
Це курва вже стає національним спортом ??
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21.06.2020 09:55 Ответить
главное чтобы были хорошие дороги и можно было разогнаться до 170.....если б на месте каждого погибшего пешехода делали лежачего полицейского-такие вещи прекратились бы через пол года
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21.06.2020 10:00 Ответить
А что камеры не помогли,наверно дешевые камеры,нужно подороже купить.
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21.06.2020 10:02 Ответить
Пьянство за рулем на постсоветском пространстве достигло эпидемических масштабов.
И это не макароновирус - к пьянству за рулем иммунитет не выработаешь.
Читала комментарии в рассейский прессе, когда "борец с режимом"(С), запойный пьяница актер Ефремов устроил лобовое столоновение в столице ихней родины, городе Москве.
Комментарии вогнали меня в состояние ступора: на Московии бухают бабы!
И не просто бухают, а бухими бабы за руль садятся, потому как благосостояние населения сильно повысилось: хватает и на кредит на автомобиль, и на бухло, и на бензин.
Одна баба пишет: "Я немного выпиваю, потому, когда после выпивки, я въехала в ворота своего гаража-сарая, то очень испугалась и машину продала, я - не Ефремов, я умная."
И другая ей вторит: "И я немного выпиваю, и потому за рукь больше не сажусь".

Если "немного" выпить у них - это расх*рачить ворота своего сарая, то что же они сотворяют, когда выпьют как следует?
И вы полагаете, что вот таким вот созданиям можно штрафами что-то объяснить?
Да они сами прекрасно понимают, что единственная возможность для них не ездить бухим за рулем- это продать автомобиль!
Та тетка - действительно умная, продала машину, потому как поняла: "немного" пить она не перестанет и потому за рулем попадет в беду.
А вы у бухих за рулем автомобили изымайте, в счет уплаты за повреждения собственности (и жизней)..
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21.06.2020 10:06 Ответить
Сплошная болтавня 30 лет, особенно сейчас выглядит смешно на фоне полного дилетантства в верхних эшелонах власти начиная с клоуна
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21.06.2020 10:25 Ответить
У Північній Кореї суцільне благолєпіє на дорогах. Бо там приватним автотранспортом громадянам взагалі заборонено володіти.

П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 4865
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21.06.2020 12:50 Ответить
Кисты дали до приезда полиции?
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21.06.2020 10:52 Ответить
То яка гнида скаже що проти таких покидьків не потрібен самосуд, раз пси авакова бездіють??
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21.06.2020 12:50 Ответить
проти авакова потрібен самосуд в першу чергу,

але, оскільки піпл ці проблеми не хвилюють, то нехай безпантові мусара ще посидять на нашому забезпеченні
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21.06.2020 14:04 Ответить
Був би джип- пішоходики б не сачканули
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21.06.2020 13:59 Ответить
 
 