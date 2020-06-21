Пьяный водитель протаранил остановку с людьми в Киеве: чудом никто не пострадал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Деснянском районе города Киева поздно вечером в субботу, 20 июня, нетрезвый водитель въехал в остановку с людьми.

Об этом со ссылкой на "Вартові Еспресо" сообщает Цензор.НЕТ.

По словам очевидцев, Volkswagen Golf на большой скорости двигался по столичной Троещине. В какой-то момент автомобиль вылетел с дороги и протаранил остановку, опрокинув ее на бок.

Как говорят свидетели, автомобиль выехал на перекресток на запрещающий сигнал и, объезжая пешеходов, которые уже вышли на дорогу, вылетел на тротуар. На остановке в это время стояли мужчина и женщина. Они чудом успели отскочить.





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Тест на алкоголь показал 2,01 промилле, что превышает допустимую норму в 10 раз.

Медики скорой оказали водителю первую помощь, однако от госпитализации он отказался.