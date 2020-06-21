Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости. ФОТОрепортаж

После появления в Киеве систем автофиксации нарушителей скоростного режима некоторые столичные водители решили ездить без номерных знаков.

Об этом сообщает в фейсбуке командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский, передает Цензор.НЕТ.

"Думали, что спрятались от камеры, а только гарантированно привлекли внимание патрульных", - написал он, опубликовав фото нарушителей.















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При этом Зборовский сообщил, что такое нарушение влечет за собой штраф всего в 170 грн.

"Но ничего, затраченное время на получение постановления и воспитательная беседа с патрульными имеют свой эффект", - добавил патрульный.