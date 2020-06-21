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Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости. ФОТОрепортаж

После появления в Киеве систем автофиксации нарушителей скоростного режима некоторые столичные водители решили ездить без номерных знаков.

Об этом сообщает в фейсбуке командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский, передает Цензор.НЕТ.

"Думали, что спрятались от камеры, а только гарантированно привлекли внимание патрульных", - написал он, опубликовав фото нарушителей.

Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости 01
Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости 02
Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости 03
Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости 04
Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости 05
Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости 06
Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости 07

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При этом Зборовский сообщил, что такое нарушение влечет за собой штраф всего в 170 грн.

"Но ничего, затраченное время на получение постановления и воспитательная беседа с патрульными имеют свой эффект", - добавил патрульный.

Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости 08

Киев (25580) скорость (98) камера (73) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+90
Одни сироты-нищеброды на фото...
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21.06.2020 10:14
+39
і ні одного запорожця чи таврії.
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21.06.2020 10:16
+31
Машины без номера нужно отдавать в детдома, как конструкторы "лего"
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21.06.2020 10:15
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Судя по совсем не дешёвым тачкам, их владельцы колхозное жлобье!!!!
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21.06.2020 10:56 Ответить
Заметте какие машины и какой штраф. Водилы етих машин наверное животы дома рвут от смеха. Зато за непристегнутый ремень или отсутствие детского кресла штрафуют по полной
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21.06.2020 11:02 Ответить
НАПЛОДИЛИ СУ...ЧИНУШ...
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21.06.2020 11:02 Ответить
Обрыганые жлобы!!!!
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21.06.2020 11:04 Ответить
Анука порохосрань расскахите, почему ваш Парашенко сделал так что машины без номеров штрафуют на 170грн, а машины на **евробляхах* на 700000грн? Как ето *евробляхеры* не додумались снять номера и ездить как порохоботы
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21.06.2020 11:06 Ответить
порохосрань взагалі проти сплати будь-яких податків, а армія нехай вас від хйла захищає безплатно поки ви свої ніщєбродські дупи возите на металоломі європейських країн
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21.06.2020 21:27 Ответить
Стойло КОЗЛОВ, но попадаются ОБЕЗЬЯНЫ. Нарушил,3 дня на метлу и плюс 3 раза на телевидение Киева или другого города. Но токо реально, для этого надо иметь страну.
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21.06.2020 11:06 Ответить
Что касается дорогих иномарок, так вся богатая бандитская мразь сползлась со всей Украины, теперь живет в Киеве. И номера эти кабаны поснимали, потому что привыкли жить по-бандитски.Такой сейчас Киев - кубло бандитов.
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21.06.2020 11:08 Ответить
😥
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21.06.2020 11:59 Ответить
Этот закон о фиксации скорости неконституционный - все об этом говорят, но он всё равно был состряпан и принят с одной целью - набить карманы мусоров, судей и адвокатов.
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21.06.2020 11:11 Ответить
Правила нужно соблюдать...
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21.06.2020 11:15 Ответить
Не превышайте скорость, делов-то.
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21.06.2020 11:43 Ответить
Це точно. Яб за перевищення швидкості саджав як за спробу вбивства! Ото б було конституційно, бо конституція має захищати людей від ідіотів небезпечних.
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21.06.2020 11:58 Ответить
За алкоголь за кермом - замах на вбивство.
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21.06.2020 12:08 Ответить
Конкретна бидлота.
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21.06.2020 11:11 Ответить
Нельзя эти камеры ночью из рогатки расстрелять и не прятать номера?
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21.06.2020 11:17 Ответить
Тебя собака Шарик зачал?Как раз Преображенский в Киеве оперировал.
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21.06.2020 19:35 Ответить
Интересные у вас люди, своеобразные....Пару дней назад в Риге жду троллейбус, два рабочих в фирменной спецодежде ждут его тоже, курят. Подошел троллейбус, они бросают окурки на чистый, без единой мусоринки тротуар, и садятся вместе со мной, по лицам и разговору понял, что приезжие. Уселись на сидения, подошел к ним и спрашиваю, откуда вы ребята, из Украины отвечают, работаем здесь, пришлось им объяснить, что у нас такое мягко говоря "поросячество" не принято, как долго они находятся здесь, не спросил.
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21.06.2020 11:19 Ответить
Такого быдла, которое кидает на остановке окурки, хотя рядом стоит мусорный бак, к сожалению, полно в Украине
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21.06.2020 11:33 Ответить
То к@цUPське лайно було, вони тебе наїб@ли що з України.
P. S. путин- *****!
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21.06.2020 11:56 Ответить
Ну давай говорить правду, Рига - такой себе евробомжатник. Брошенный бычек, там особо не бросается в глаза, как в Швейцарии или Норвегии. Поэтому твой комент ниочем. Кстати, обратил внимание, что в Риге, как и Таллинне, все алкаши, бомжи, наркоманы и прочие люмпены - русскоязычные, хоть весь город говорит на литовском либо эстонском соответственно. И судя по твоему кацпскому имени и фамилии, эта вся алкашня - твои братья по исторической родине.
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21.06.2020 12:02 Ответить
Як би там не було але бидла, що гадить собі (і нам) під ноги дійсно забагато
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21.06.2020 21:12 Ответить
Извиняемся за них.Уж очень много нам в голодомор скота завезли. Да и своих хватает.
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21.06.2020 19:38 Ответить
Быдло с твоей родины ,завозили ,в еще теплые хаты.Умерших от голода,потому ,что ,такое же быдло с твоей родины у них хлеб забрало.
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21.06.2020 19:43 Ответить
Звісно, я не підтримую тих, хто носиться із шаленою швидкістю містом і вважає, що може з легкістю крім свого життя ризикувати іще й чужим. Але ж у всьому має бути міра і здоровий глузд. Вчора спробувала дотримуватися всіх швидкісних обмежень згідно знаків. Складається таке враження, що кілька із них (із обмеженням до 40 км) стовідсотково поставлені виключно для того, щоб виписувати протоколи - ні поворотів, ні ремонту, ні виїзду, ні обмеження видимості або чогось іншого, що потребувало би такого зниження швидкості там немає. Але одразу за таким знаком висить камера. Хочеться не те що номер зняти у цьому випадку, а добряче відгамселити того, хто придумав це обмеження там встановити, бо чітко розумієш, що питання не в безпеці руху а у наповненні бюджету.
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21.06.2020 11:27 Ответить
Откуда берётся ограничение 40 км/ч: это та максимальная скорость при которой немедленный удар по тормозам гарантирует остановку автомобиля. Где это важно: в таких местах где под колёса "внезапно" может кинуться идиот-пешеход.
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21.06.2020 11:45 Ответить
Або де діти поручь - школа, садочок, житлова зона.
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21.06.2020 11:55 Ответить
Идиотичерез забор на скоростную вилезет.
А вот есть места где и за 10км/ч могут хрюкальник начистить.
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21.06.2020 12:05 Ответить
Так именно поэтому и стоит ограничение...ибо сплошная прямая....чтоб не возникло желания притопить.В Европе на таких участках еще и лежачих полицейских полно.
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21.06.2020 12:06 Ответить
наверное все жы..довня )))
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21.06.2020 11:37 Ответить
Безоговорочная конфискация тачки на месте. Только так можно решить эту проблему.
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21.06.2020 11:42 Ответить
На основании какого закона или прочего нормативного акта?
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21.06.2020 19:35 Ответить
Придётся принять такой закон. Других способов остановить этих ушлёпков не существует.
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22.06.2020 00:50 Ответить
Не будет такого закона. Н и к о г д а !
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22.06.2020 17:35 Ответить
серйозно?
Тобто спочатку у тебе вночі знімають номери, а потім тобі треба або за 500 грн викликати евакуатор або під страхом конфіскації авто їхати без номерів до пункту видачі номерів?
Тобі ніколи не знімали держномери на автівці?
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21.06.2020 21:16 Ответить
Дивні ці вчителі і пенсіонери, зарплат і пенсій по 4000 євро вистачило на нові авто, а на штрафи вже ні?
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21.06.2020 11:46 Ответить
За таке УМИСНЕ порушення ПДР - треба позбавляти прав беззаперечно. Безо всякої альтернативи. Без номера не тільки порушують ПДР - можливі, навіть, тяжкі та особливо тяжкі злочини - це УМИСНІ дії до підготування до порушень та злочинів, як підробка документів та печаток!
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21.06.2020 11:52 Ответить
На підставі якого нормативного акту це можливо зробити?
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21.06.2020 19:37 Ответить
Це бидло ніяк не привчити до порядку, тільки жорсткими засобами. Штраф має складати 10-20% від ринкової вартості авто в Україні. За відсутності номерного знаку штраф майданчик, ну мовляв треба перевірити ретельно ваше авто чи не в угоні, чи не було у криміналі задіяно - приїжджай через три дні сплотиш штраф забереш.
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21.06.2020 11:53 Ответить
Має через суд довести,що це його авто і воно зарєєстроване.
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21.06.2020 12:01 Ответить
Тогда водителей трамваев и троллейбусов придётся отправлять на пожизненную каторгу.
Потому шо их квартиры и почки всё равно до 10% от стоимости троллейбуса и трамвая не дотянут.
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22.06.2020 10:06 Ответить
Вчися краще, навіть вдома як що школи закрили вчися. Тоді почнешь розуміти про що дорослі говорять.
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22.06.2020 11:50 Ответить
Опа, та на цензоре появился взрослый дядя, та ещё и такой экономист мирового уровня, шо аж штрафы к ценам на машины ровняет.
Та не просто у ценам, а к РЫНОЧНЫМ!
Дядя, а признайтесь тупому сельскому школьнику, вы Стенфорд заканчивали, чи може Оксфорд?
У вас там в Гарварде как рыночные цены определяют?
На авторынок идут, и первое попавшееся авто записывают, или обьявы в интернете складывают, а потом средее арифметическое высчитывают?
Просветите тупую школоту.
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22.06.2020 12:01 Ответить
Опа тіпа залиш для своїх однокласників.
Дурака вчити, кажуть, тільки ..... ну то таке.
Сьогодні я добрий, тримай.... googel.com туди пиши усі свої питання й читай відповідь.
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22.06.2020 14:19 Ответить
Сразу забирать на штрафплощадку и пусть через суд доказывают принадлежность и регистрацию. А водиоу - в обезьянник для выяснения.
Нетноеров? Значит угнал. Документы липа. Нуи тд.
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21.06.2020 11:59 Ответить
Именно так.
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21.06.2020 12:19 Ответить
Песец! В 90-е такого не было... Сомали какое то...(
Но метод есть: на штрафпрощадку, потом на экспертизу
(20% ее не пройдут - т.к. были угнаны в ЕС
по сговору с владельцами ради страховых выплат)...
Водителей за нарушение ПДД на проверку знаний (экзамен)
с обновлением медицинских справок и т.д...
В общем нужно сделать так, чтобы выгоднее
было заплатить штраф за превышение...
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21.06.2020 12:18 Ответить
И кто такие законы примет? Они же или их друзья-знакомые эти законы принимают,украв мешок картошки получишь 10 лет,а за воровство миллионов - мандат депутата.
Волки решают как стеречь овец.
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21.06.2020 12:34 Ответить
Ну вы же там выбрали таких что работают в турборежиме?
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21.06.2020 12:41 Ответить
Если вы не в курсе как тут проходят выборы - во время компании каждая партия старается в медиа светить только более менее адекватных членов своей партии, а вот когда выборы пройдут тогда и диву даёшься за кого же мы голосовали.
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21.06.2020 13:06 Ответить
Ха-ха-ха...
И вы поэтому выбрали партию
- которая до сих пор не существует как партия?
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21.06.2020 17:08 Ответить
Я не поддерживал нынешний режим это во первых, а во вторых это сугубо моё мнение в Украине нет партий а есть представители которые лоббируют интересы кого то из олигархов.
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21.06.2020 17:36 Ответить
Не не не не не.. Это же не наш метод!
170 грн и воспитательная беседа
(интересно, о каком воспитательном эффекте можно говорить, когда 20+ летний молокосос блеет что-то взрослому мужику на гелике)
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21.06.2020 12:42 Ответить
В 90-е ни одному мусору не пришло бы в голову останавливать джип Чероки с тонированными стёклами, или семёрку БМВ.
Такое могла себе разве шо "Альфа" избушная позволить, и то, если точно знала, шо внутри за братва.
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22.06.2020 10:09 Ответить
пусть все гоняют сколько хотят, а мусорам наливать водку водителям, через 2 недели карантина все успокоится
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21.06.2020 12:40 Ответить
90% проблем на дорогах можно решить одним элементарным законом: изъятия прав, не взирая на социальный статус. Первый раз - на год, второй - на пять, третий - пожизненно. За пьянку - первый раз - год, второй - пожизненно. Сел за руль при изъятых правах - 10 лет строгача. А они хотят мудака на Брабусе штрафом напугать.
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21.06.2020 12:48 Ответить
90% проблем на дорогах можно решить одним элементарным законом:
..... выполнением законов. Пока выполнения закона нет, какой закон - не имеет особого значения.
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21.06.2020 14:35 Ответить
Все правильно говоришь, вот только Гитлера оживить у врачей все никак не получается...
Остальные палитики будут молча обходить затененный на 100% геленваген, который стоит против входной двери в Раду...
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22.06.2020 07:44 Ответить

Самі пророховані. Многоходовочка
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21.06.2020 12:52 Ответить
Значит скоро начнут аэрозоли преломляющие брызгать на номера, и все будет как раньше. В конце концов поймут что, нужно ставить ментов с палочками.
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21.06.2020 13:03 Ответить
Цих хитромудрих треба загнати штафами і репресіями в правове поле. Кожен вечір у них гонки по горизонталі при абсолютно бездіяльній поліції . Мажорні вироки хочуть соціальної революції і анархістів безмотивників? Вони її отримають .
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21.06.2020 13:10 Ответить
У Тесли спереду і не повинно бути номерного знака, не передбачено виробником
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21.06.2020 13:24 Ответить
И что теперь?
Два самореза там некуда вкрутить?
У нас заокеанский виробник понтовозок для пидаров правила движения определяет уже. Приехали называется.
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21.06.2020 15:15 Ответить
тоді їх не можна випускати на наші вулиці
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21.06.2020 21:18 Ответить
Какие глупые люди ездят у нас на дорогих машинах
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21.06.2020 13:30 Ответить
Странно, а почему умные ездят на дешевых?
А если серьезно, то я не одобряю лихачей и соблюдаю сам ПДД. Но это очень простой и действенный способ обойти систему. Они отнюдь не глупые. Ездишь с приведением весь день по Киеву. С номерами можешь собрать два десятка штрафов. А так 170 грн за первое нарушение и 250 за повторное (отсутствие номеров). Кто сущий пустяк. Эти товарищи (которые нам совсем не товарищи) в день на кофе больше тратят. И не факт,что тебя полиция вообще остановит.
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21.06.2020 19:33 Ответить
не знаю какая у тебя машина- неважно,но ты тоже глупый ,а еще лживый и жадный
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21.06.2020 21:45 Ответить
Поразительное умозаключение! Браво! Это какая-то своя,особенная логика?
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22.06.2020 17:34 Ответить
гандоны
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21.06.2020 13:52 Ответить
фак,ездит на кубике,а заплатить штраф в 121 гривну за превишение западло,жлобы есть жлобы.
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21.06.2020 13:52 Ответить
В том то и смысл, что за день, летая по проспектам в Киеве, можно получить с два десятка штрафов. А так номера снял и уже "профит". Не факт, что тебя полиция остановит вообще.
У нас как всегда, законы принимаются перед одно место.
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21.06.2020 19:27 Ответить
То все американские непереригистрированние авто. Никто там номера не снимал
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21.06.2020 14:09 Ответить
да...170 грн за снятые номера
тогда их действительно проще снять, чем платить за превыш. скорости...
ну придурки, где же логика в ваших штрафах??
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21.06.2020 17:01 Ответить
170 грн ? Штраф по цене 2-х пачек сигарет.
Месячные проездные уже продают?
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21.06.2020 17:52 Ответить
как раз на такие машины штрафы и не выписывают...
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21.06.2020 18:34 Ответить
In Estonia ju get 400€ if u drive witout driving plate. Its same like a 11952,18 ukrainian hryvnia.
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21.06.2020 20:48 Ответить
Нищеброды какие-то. Отдали последнее бабло на машину, живут в съемных квартирах, на штраф денег нет. Позор!
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21.06.2020 21:45 Ответить
А мне вот интересно, шо будут делать власти, если вся страна снимет номера со своих машин? Хотя бы на один день...
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22.06.2020 07:47 Ответить
Якщо бізнесмен їде заробити мільйон то йому не проблема сплатити пару тисяч штраф.Таких злісних порушників стримуватиме лише арешт.Бо час-гроші.Відсидить такий діловий 15діб з щоденною примусовою працею у морзі може й стане свідомим водієм.
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22.06.2020 08:59 Ответить
прав лишать на полгода минимум...
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22.06.2020 10:00 Ответить
забирати назовсім .
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22.06.2020 10:06 Ответить
Детить ось така бидлота без номерів і розмірковує, у якій же він хєровій країні живе, які ж тут несправедливі Закони, чому ж казли не зроблять його життя таким, як у цивілізованих країнах... а правда у тому, що він тупий скот, якому не місце у цивілізованій країні..
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22.06.2020 10:27 Ответить
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