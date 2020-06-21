Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости. ФОТОрепортаж
После появления в Киеве систем автофиксации нарушителей скоростного режима некоторые столичные водители решили ездить без номерных знаков.
Об этом сообщает в фейсбуке командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский, передает Цензор.НЕТ.
"Думали, что спрятались от камеры, а только гарантированно привлекли внимание патрульных", - написал он, опубликовав фото нарушителей.
При этом Зборовский сообщил, что такое нарушение влечет за собой штраф всего в 170 грн.
"Но ничего, затраченное время на получение постановления и воспитательная беседа с патрульными имеют свой эффект", - добавил патрульный.
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P. S. путин- *****!
А вот есть места где и за 10км/ч могут хрюкальник начистить.
Тобто спочатку у тебе вночі знімають номери, а потім тобі треба або за 500 грн викликати евакуатор або під страхом конфіскації авто їхати без номерів до пункту видачі номерів?
Тобі ніколи не знімали держномери на автівці?
Потому шо их квартиры и почки всё равно до 10% от стоимости троллейбуса и трамвая не дотянут.
Та не просто у ценам, а к РЫНОЧНЫМ!
Дядя, а признайтесь тупому сельскому школьнику, вы Стенфорд заканчивали, чи може Оксфорд?
У вас там в Гарварде как рыночные цены определяют?
На авторынок идут, и первое попавшееся авто записывают, или обьявы в интернете складывают, а потом средее арифметическое высчитывают?
Просветите тупую школоту.
Дурака вчити, кажуть, тільки ..... ну то таке.
Сьогодні я добрий, тримай.... googel.com туди пиши усі свої питання й читай відповідь.
Нетноеров? Значит угнал. Документы липа. Нуи тд.
Но метод есть: на штрафпрощадку, потом на экспертизу
(20% ее не пройдут - т.к. были угнаны в ЕС
по сговору с владельцами ради страховых выплат)...
Водителей за нарушение ПДД на проверку знаний (экзамен)
с обновлением медицинских справок и т.д...
В общем нужно сделать так, чтобы выгоднее
было заплатить штраф за превышение...
Волки решают как стеречь овец.
И вы поэтому выбрали партию
- которая до сих пор не существует как партия?
170 грн и воспитательная беседа
(интересно, о каком воспитательном эффекте можно говорить, когда 20+ летний молокосос блеет что-то взрослому мужику на гелике)
Такое могла себе разве шо "Альфа" избушная позволить, и то, если точно знала, шо внутри за братва.
..... выполнением законов. Пока выполнения закона нет, какой закон - не имеет особого значения.
Остальные палитики будут молча обходить затененный на 100% геленваген, который стоит против входной двери в Раду...
Самі пророховані. Многоходовочка
Два самореза там некуда вкрутить?
У нас заокеанский виробник понтовозок для пидаров правила движения определяет уже. Приехали называется.
А если серьезно, то я не одобряю лихачей и соблюдаю сам ПДД. Но это очень простой и действенный способ обойти систему. Они отнюдь не глупые. Ездишь с приведением весь день по Киеву. С номерами можешь собрать два десятка штрафов. А так 170 грн за первое нарушение и 250 за повторное (отсутствие номеров). Кто сущий пустяк. Эти товарищи (которые нам совсем не товарищи) в день на кофе больше тратят. И не факт,что тебя полиция вообще остановит.
У нас как всегда, законы принимаются перед одно место.
тогда их действительно проще снять, чем платить за превыш. скорости...
ну придурки, где же логика в ваших штрафах??
Месячные проездные уже продают?