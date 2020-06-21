Nissan врезался в фуру под Днепром: погибли двое мужчин и ребенок. ФОТО

Вечером в субботу, 20 июня, на автодороге Днепр – Запорожье в результате дорожно-транспортного происшествия погибло двое взрослых и ребенок, еще двое взрослых и двое детей с травмами госпитализированы.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира Nissan Maxima. Еще четверо пассажиров легкового автомобиля госпитализированы в больницу. Среди них годовалый и семилетний ребенок", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, ДТП произошло 20 июня около 22.00 в 30 км от г. Днепр на автодороге Днепр - Запорожье. Предварительно установлено, что автомобиль Nissan Maxima под управлением 30-летнего жителя Солонянского района на большой скорости столкнулся с прицепом автомобиля DAF. В результате столкновения легковой автомобиль получил значительные механические повреждения и наполовину оказался под прицепом грузовика.

Смотрите также: Пьяный водитель протаранил остановку с людьми в Киеве: чудом никто не пострадал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.