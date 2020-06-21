Малюська показал "недорогое" СИЗО в историческом здании в центре Черновцов. ФОТОрепортаж

Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил платный следственный изолятор в Черновцах.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Посидеть в историческом памятнике в центре города и недорого: сутки - 346,00 грн, неделя - 1170,00 грн, месяц - 2508,00 грн", - написал он в комментарии к снимкам.

















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