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Полиция разыскивает ранее судимого жителя Житомирщины, который зарезал мужчину и ранил 8 человек. ФОТО

Под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры начато уголовное производство по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия, которые привели к гибели одного человека и ранению 8 человек (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, инцидент произошел 21 июня 2020 в г. Иршанск в ночное время, в местном кафе. По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, после чего нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем он же ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле.

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали.

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Проводятся следственные (розыскные) действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры для установления местонахождения нападавшего, готовится сообщение о подозрении.

Полиция разыскивает ранее судимого жителя Житомирщины, который зарезал мужчину и ранил 8 человек 01
Полиция разыскивает ранее судимого жителя Житомирщины, который зарезал мужчину и ранил 8 человек 02

Нацполиция (16498) розыск (842) убийство (6492) Житомирская область (1397)


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Топ комментарии
+13
Слава Авакову!
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21.06.2020 15:29
+8
"Разгрузили" СИЗО и колонии, ну вот и получайте, куча гопоты с ножами на улицах наших городов, спасайся как можешь
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21.06.2020 15:34
+7
Кстати, почему когда в стране карантин ета рыгаловка принимала посетителей? Вот тебе и прямая вина полицаев.
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21.06.2020 15:51
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Слава Авакову!
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21.06.2020 15:29 Ответить
рюкзАков конечно дерьмо, но тут он причем? молодняк без мозгов, языками шлепает, что попало, а чувак походу духовой оказался, заднюю не включил. протрезвели, схватились за голову.
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21.06.2020 15:34 Ответить
А почему молодняк у нас без мозгов языками шлепает и наверное еще решил руками пошлепать? Наверное потому что в Украине нет права на самозащиту, нет права на ношение оружия и не работает Конституция. И толпа чуствует безнаказанность, потому что думали что мужик как всегда какой то лошок которому напинают и выпендрятся перед своими шалавами малолетними которые всегда тоже подначивают. В США ета толпа решилась бы например в Техасе пошлепать с каким то мужиком и помахать руками?
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21.06.2020 15:49 Ответить
А фото где?
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22.06.2020 03:21 Ответить
Кстати, почему когда в стране карантин ета рыгаловка принимала посетителей? Вот тебе и прямая вина полицаев.
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21.06.2020 15:51 Ответить
когда быдло видит своего быдло-кумира оманского ишака видимо подражает...
Поліція розшукує раніше судимого жителя Житомирщини, який зарізав чоловіка та поранив 8 осіб - Цензор.НЕТ 1790
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21.06.2020 16:04 Ответить
Збс розыск ни фото ни примет
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21.06.2020 15:32 Ответить
"Разгрузили" СИЗО и колонии, ну вот и получайте, куча гопоты с ножами на улицах наших городов, спасайся как можешь
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21.06.2020 15:34 Ответить
Интересная формулировка в заголовке- "бывший заключённый"...
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21.06.2020 15:34 Ответить
Надо было снять на телефон как резал и сказать что это была самооборона. Сразу бы отпустили.
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21.06.2020 15:35 Ответить
Они к нему по очереди подходили утихомиривать?
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21.06.2020 15:40 Ответить
Ситуация *********. 8 мужиков хотели успокоить за углом одного. Догадываюсь как его успокаивали. Так что там черт ногу сломит кто виноват
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21.06.2020 15:44 Ответить
А судимый он был за двоежонство очевидно
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21.06.2020 15:51 Ответить
При затриманні заріже ще двох поліціянтів, які його посадять на задні сидіння в свою машину, і почнуть встановлювати особистість.
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21.06.2020 15:46 Ответить
Не зарежет а залюстрирует или децентрализирует. У нас же диджитализация и децентрализация. Нужно идти в ногу со временем мля
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21.06.2020 15:53 Ответить
Оптимизирует пару ментов при задержании.
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21.06.2020 17:39 Ответить
Видать трезвый был местный житель,ниньзяпля...
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21.06.2020 15:48 Ответить
Аваков ,не Слава ,а Арсен
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21.06.2020 15:49 Ответить
А был бы хотя бы у одного травмат, все бы было иначе.
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21.06.2020 15:55 Ответить
дайош ковбоев в кождом салуне!
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21.06.2020 16:26 Ответить
Вообще в колхозах это , как здрасте , просто не все доходит до официальной статистики , зачем портить показатели ,
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21.06.2020 15:57 Ответить
https://censor.net/user/467065 Травмат , это не город большой ,там все есть ,вопрос зачем нагнетать , помахались и разошлись
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21.06.2020 16:00 Ответить
Ищут пожарные, ищет полиция. А хде фото разыскиваемого? Или фото тоже нужно разыскать?
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21.06.2020 16:06 Ответить
синька.зачем вообще нужны эти гадюшники. в них постоянно происходят подобного рода "инцинденты" позакрывать
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21.06.2020 17:22 Ответить
Пора возвращать смертную казнь.
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21.06.2020 17:37 Ответить
Некуй ночью по рыгаловкам шататься!
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21.06.2020 17:42 Ответить
Чел с мачете был, 8-х ранил и рост 2.20.Окуеть...
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21.06.2020 17:58 Ответить
 
 