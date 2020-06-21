Полиция разыскивает ранее судимого жителя Житомирщины, который зарезал мужчину и ранил 8 человек. ФОТО

Под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры начато уголовное производство по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия, которые привели к гибели одного человека и ранению 8 человек (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, инцидент произошел 21 июня 2020 в г. Иршанск в ночное время, в местном кафе. По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, после чего нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем он же ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле.

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали.

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Проводятся следственные (розыскные) действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры для установления местонахождения нападавшего, готовится сообщение о подозрении.



