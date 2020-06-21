Неизвестные подорвали банкомат в сельмаге, но не смогли достать деньги. ФОТО

Злоумышленники взорвали банкомат, расположенный в магазине села Натальино на Харьковщине. Они не смогли достать деньги, но полиция все равно расследует дело о краже.

Сообщение о взрыве банкомата поступило в полицию около 4:40 утра. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что деньги из банкомата не похищены, магазин значительных повреждений не получил", — сказано в сообщении.

Сейчас следователи разыскивают тех, кто мог взорвать банкомат.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет", — сообщили в полиции.

Свидетелей просят связаться с полицейскими по тел. (05744) 7-82-91 или 102.

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