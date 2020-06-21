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Новости Фото Будни полиции
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Неизвестные подорвали банкомат в сельмаге, но не смогли достать деньги. ФОТО

Злоумышленники взорвали банкомат, расположенный в магазине села Натальино на Харьковщине. Они не смогли достать деньги, но полиция все равно расследует дело о краже.

Сообщение о взрыве банкомата поступило в полицию около 4:40 утра. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что деньги из банкомата не похищены, магазин значительных повреждений не получил", — сказано в сообщении.

Сейчас следователи разыскивают тех, кто мог взорвать банкомат.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет", — сообщили в полиции.

Свидетелей просят связаться с полицейскими по тел. (05744) 7-82-91 или 102.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. грн на Черкасщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные подорвали банкомат в сельмаге, но не смогли достать деньги 01
Неизвестные подорвали банкомат в сельмаге, но не смогли достать деньги 02
Неизвестные подорвали банкомат в сельмаге, но не смогли достать деньги 03

Автор: 

взрыв (6772) Нацполиция (16498) Харьковщина (5577) банкомат (119)


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Топ комментарии
+13
угадал слово, но не смог назвать буквы..
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21.06.2020 16:16
+11
Судячи з написів - магаз в скрєпостані.
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21.06.2020 16:24
+9
Не ділєтанти а "новиє ліца".
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21.06.2020 16:27
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Мозгов хватило только на подорвать...
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21.06.2020 16:13 Ответить
Схема заскладна для нових ліц
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21.06.2020 18:04 Ответить
угадал слово, но не смог назвать буквы..
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21.06.2020 16:16 Ответить
Угадал все буквы,не смог прочесть слово
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21.06.2020 17:08 Ответить
от же дебилы
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21.06.2020 16:17 Ответить
Лохобани, одне слово: нефартові пацани!
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21.06.2020 16:50 Ответить
Приватбанк зачем замазывать название?)
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21.06.2020 16:19 Ответить
Суд поки що не визнав ПриватБанк злочинним угруповуванням , але все до того йде ?
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21.06.2020 16:24 Ответить
жалко, зря старались
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21.06.2020 16:22 Ответить
Дилетанты...
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21.06.2020 16:23 Ответить
Не ділєтанти а "новиє ліца".
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21.06.2020 16:27 Ответить
Судячи з написів - магаз в скрєпостані.
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21.06.2020 16:24 Ответить
А жлобиха Юлия могла би розкошелитися на 3000 грн і придбати дешевий комплект відеоспостереження.
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21.06.2020 16:37 Ответить
Наталино,засновано в 1780 г. графом Чертковым,и названо в честь жены-Натальи Дмитреевны.Хотя я видел одно село на харьковщине где на знаке села написано-основано в 1725г.
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21.06.2020 18:58 Ответить
Они что пульт с кнопками взорвали?
Полудурки, то место из которого деньги вылезают и взрывать будем?
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21.06.2020 16:26 Ответить
Новиє ліца не дуже в схемах розбираються
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21.06.2020 18:08 Ответить
ППЦ. Знову чекати поки новиє ліца чогось навчаться?
Як це вже набридло...
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22.06.2020 02:29 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Взагалі це дуже круто, коли вся країна не може поїхати до моря через карантин, а
особа, підозрювана у організації вбивства Сармата, їде на оздоровлення.
Яка гуманність!
І це в той час, коли десятки людей просили взяти Рифа та Лису на
поруки, але суд не відпустив.
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21.06.2020 16:27 Ответить
Суд відпустив обвинуваченого в організації вбивства ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" на відпочинок до моря на п'ять днів.
Про це повідомляє https://hromadske.ua/posts/sud-vidpustiv-obvinuvachenogo-v-organizaciyi-vbivstva-sarmata-na-ozdorovlennya-do-morya-dokument hromadske з посиланням на відповідну ухвалу.Зазначено, що суддя Бердянського міськрайонного суду Олена Вірченко відпустила Бродського на так зване "оздоровлення" на 5 днів - до 22 червня включно.
У документі зазначається, що до суду з відповідним клопотанням звернувся адвокат обвинуваченого Євгена Бродського, який знаходиться під домашнім арештом, наголосивши на тому, що йому з дітьми нібито необхідно пройти оздоровлення у місті Бердянськ. За адресою, яку вказав захисник, перебуває база відпочинку Sun resort.
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21.06.2020 16:28 Ответить
ашотакое?
зебобикам не хватало на "лекарство". выходные. понимать надо
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21.06.2020 16:28 Ответить
Скорее всего порохоботы остались без канхфеток, и решили пойти на преступление!
Скоро вас всех ждет такая судьба
Пэтрык все деньги уже потратил на лобистов по травле его как политического шныря
На вас просто грошей не залышилось
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21.06.2020 16:36 Ответить
ты это про "скоро...." уже два года говоришь. а все никак. мало того, учитывая что основная масса проголосовавших за пороха нормальные успешные люди - ты будешь говорить еще долго

а вы нищеброды и неучи. потому как ты даже не понял что написал
"лобистов по травле его"
ты хоть знаешь кто такие лоббисты? по твоему Порох оплатил услуги специалистов по продвижению травли..... Пороха?
ты больной?
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21.06.2020 16:44 Ответить
Всё ты прекрасно понимаешь...
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21.06.2020 16:46 Ответить
Невідомі підірвали банкомат у сільмазі, але не змогли дістати гроші - Цензор.НЕТ 6696
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21.06.2020 16:33 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Выпускники школ освобождены от аттестации в связи с коронавирусом.
Об этом и. о. министра образования Любомира Мандзий сказала в интервью РБК-Украина.
"Закон подписан президентом", - сообщила она.
Принятый Верховной радой закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-otmenili-obyazatelnuyu-gosudarstvennuyu-1592474081.html освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса .
"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в тексте закона.
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21.06.2020 16:34 Ответить
Его указ к банкомату каким боком?
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21.06.2020 16:39 Ответить
слава! слава!
наконец то зеленский отменил это проклятое обязательное тестирование для выпускников! слава! слава!
ты идиот?
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21.06.2020 16:46 Ответить
Такие дела профессионалы должны раскрывать на раз-два.. Либо местные, либо из соседних сел
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21.06.2020 16:38 Ответить
Что то многовато подрывов за одни сутки. Результат рехворм и работы Сабакова.
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21.06.2020 16:57 Ответить
Я мав купу бабок, я мав купу справ,
Але мій складний характер мені все зіпсував,
Бомбонув на Пасху не робочий банкомат,
Пробач мені, мамо, твій син - неадекват...(с)
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21.06.2020 17:32 Ответить
Невідомі підірвали банкомат у сільмазі, але не змогли дістати гроші - Цензор.НЕТ 8693
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21.06.2020 18:10 Ответить
Стаття 28. Державна мова у сфері інформації для загального ознайомлення
1. Інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб'єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування) подається державною мовою, якщо інше не встановлено цим Законом.
2. Інформація для загального ознайомлення може дублюватися іншими мовами відповідно до закону.
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21.06.2020 18:45 Ответить
жаль приват банду святое грабить
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21.06.2020 19:19 Ответить
Прямо новый тренд!
На каждый хитрый банкомат, найдется 400 грамм тринитротолуола!
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21.06.2020 21:33 Ответить
 
 