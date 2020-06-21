Представители украинской диаспоры открыли в Черногории реабилитационный центр, в котором будут принимать наших военнослужащих. ФОТО

В черногорском городе Сутоморе открыли реабилитационный центр, на базе которого будет происходить реабилитация украинских военнослужащих.

Об этом сообщил в Фейсбуке консул Посольства Украины в Черногории Михаил Шматов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в городе Сутоморе был торжественно открыт Украинский реабилитационный центр. Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой шаг за шагом, мы с помощью нашей диаспоры идем", — написал Шматов.

Консул опубликовал фото и видео с открытия центра.

"Чтобы показать, что Черногория — это не только пророссийская страна. А что украинцы здесь действительно могут показывать свой патриотизм, свою позицию и делать что-то практическое для того, чтобы помочь Украине", — говорит он на видео.

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