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Представители украинской диаспоры открыли в Черногории реабилитационный центр, в котором будут принимать наших военнослужащих. ФОТО

В черногорском городе Сутоморе открыли реабилитационный центр, на базе которого будет происходить реабилитация украинских военнослужащих.

Об этом сообщил в Фейсбуке консул Посольства Украины в Черногории Михаил Шматов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в городе Сутоморе был торжественно открыт Украинский реабилитационный центр. Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой шаг за шагом, мы с помощью нашей диаспоры идем", — написал Шматов.

Консул опубликовал фото и видео с открытия центра.

"Чтобы показать, что Черногория — это не только пророссийская страна. А что украинцы здесь действительно могут показывать свой патриотизм, свою позицию и делать что-то практическое для того, чтобы помочь Украине", — говорит он на видео.

Также на Цензор.НЕТ: Центр реабилитации участников АТО/ООС и их семей создают на Житомирщине, - Минобороны

Представители украинской диаспоры открыли в Черногории реабилитационный центр, в котором будут принимать наших военнослужащих 01
Представители украинской диаспоры открыли в Черногории реабилитационный центр, в котором будут принимать наших военнослужащих 02
Представители украинской диаспоры открыли в Черногории реабилитационный центр, в котором будут принимать наших военнослужащих 03
Представители украинской диаспоры открыли в Черногории реабилитационный центр, в котором будут принимать наших военнослужащих 04
Представители украинской диаспоры открыли в Черногории реабилитационный центр, в котором будут принимать наших военнослужащих 05
Представители украинской диаспоры открыли в Черногории реабилитационный центр, в котором будут принимать наших военнослужащих 06

Автор: 

украинцы (3865) Черногория (198) военнослужащие (6155) реабилитация (348)


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Топ комментарии
+8
це добре, а сербов сраных, рашистов Балкан и москальских подстилок копняками на сранi-рязанi.))
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21.06.2020 17:07
+3
ниччего мутного. там целебный климат, море и курорт.
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21.06.2020 18:07
+2
однако это не мешает властям,депортировать с Черногории сербских попов..
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21.06.2020 17:35
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це добре, а сербов сраных, рашистов Балкан и москальских подстилок копняками на сранi-рязанi.))
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21.06.2020 17:07 Ответить
не тупи, в Черногории сербы составляют половину населения, а Сутоморе исторически сербский вообще, сербы там в большинстве
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21.06.2020 17:16 Ответить
однако это не мешает властям,депортировать с Черногории сербских попов..
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21.06.2020 17:35 Ответить
никого не депортируют, депортировали аж одного попа, который находился на территории без документов, без ВНЖ и т.п., некоторым только так и нужно объяснять что Черногория уже независимое государство, он кстати приехал уже обратно
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21.06.2020 17:38 Ответить
шо .ужо дали ему ВНЖ?
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21.06.2020 17:42 Ответить
да, почему нет?
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21.06.2020 17:43 Ответить
Вот и будут там сербов реабилитировались, пострадавших в ОРДЛО.
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21.06.2020 17:36 Ответить
"сербы, пострадавшие в ОРДЛО" будут реабилитироваться в сербской тюрьме
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21.06.2020 17:56 Ответить
не тупи сам, речь именно о сербах-рашистах, подстилках кремля, а вовсе не о всех.
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21.06.2020 18:06 Ответить
когда Украина признает Косово?
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21.06.2020 18:55 Ответить
после того, как все в ЕС признают.
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21.06.2020 19:08 Ответить
та да, верим, просто ***** запретило
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22.06.2020 00:35 Ответить
кому? многим странам ЕС? Испании, например...
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22.06.2020 01:11 Ответить
Мутное дело. В Украине нельзя было открыть такой центр?
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21.06.2020 17:34 Ответить
ниччего мутного. там целебный климат, море и курорт.
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21.06.2020 18:07 Ответить
герб как кацапский. Я работаю на украино-словенском предприятии. так в 2014 у нас флаги срывали словенские, потому что на кацапский похоже.
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21.06.2020 18:02 Ответить
Спасибо
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21.06.2020 18:10 Ответить
Черногория полностью заселена ордынцами среднего пошибу.Треба бути обережными.Все побережье.
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21.06.2020 18:14 Ответить
 
 