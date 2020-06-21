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В Украине в прошлом году чаще всего становились отцами мужчины 30-39 лет, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

В Украине мужчины чаще всего становятся родителями в возрасте 30-39 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госстата.

В 2019 году у мужчин этого возраста родились 135 167 детей. Еще 108 080 детей родилось у мужчин в возрасте 20-29 лет. На третьем месте идет возрастная категория "40-49 лет" (26 999 детей).

Почти 2800 детей родились у мужчин в возрасте старше 50 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала карантина в Киеве увеличилось количество обращений о психологической поддержке от мужчин с суицидальными настроениями, - КГГА

В Украине в прошлом году чаще всего становились отцами мужчины 30-39 лет, - Госстат 01

В 2020 году в Украине во второй раз официально празднуют День отца. Это международный праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

Автор: 

дети (6522) мужчины (132) Госстат (220)


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Топ комментарии
+7
Уважаемые мужчины Цензора! Поздравляю вас с Днём отца! Кто ещё не стал отцом, спешите , ещё все впереди!
Будьте здоровы и благополучны, жизнерадостны и богаты, чтобы ваши дети могли гордиться вами и говорить - Это мой папа, самый лучший папа на Земле!
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21.06.2020 19:42
+6
зміщується у бік віку за 30 як на Заході, спочатку кар'єра потім сім'я
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21.06.2020 19:45
+5
https://m.youtube.com/watch?v=ErKmMqJR3eY
Она готовится стать матерью! А я готовлюсь стать отцом! "Операция Ы" 1965 г. - YouTube
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21.06.2020 19:28
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https://m.youtube.com/watch?v=ErKmMqJR3eY
Она готовится стать матерью! А я готовлюсь стать отцом! "Операция Ы" 1965 г. - YouTube
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21.06.2020 19:28 Ответить
Всі діти поїхали у Китаї за бабло.
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21.06.2020 19:29 Ответить
В 2019 году у мужчин этого возраста родились 135 167 детей Источник: https://censor.net/p3203382

Звичайно діти народжуються у жінок, а тепер вже чоловіки замінили жінок?🙄
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21.06.2020 19:30 Ответить
Ну це нормально і навіть правильно.
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21.06.2020 19:31 Ответить
зміщується у бік віку за 30 як на Заході, спочатку кар'єра потім сім'я
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21.06.2020 19:45 Ответить
https://censor.net/user/118723 Так це правильно.
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21.06.2020 20:32 Ответить
при західній моделі цивілізації так, об'єктивна реальність і суспільство підлаштовується під неї
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21.06.2020 20:37 Ответить
до речі, я став батьком у 29
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21.06.2020 20:42 Ответить
https://censor.net/user/118723 От і норм.
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21.06.2020 20:43 Ответить
..с точки зрения зрения социума - да. С точки зрения биологии - нет. После 30 мало того, что труднее забеременеть, так ещё и сильно возрастают шансы отклонений у новорожденных. Я статью читал.
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22.06.2020 09:37 Ответить
https://censor.net/user/298640 Зараз життя і медицина краща,ніж колись.
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22.06.2020 11:05 Ответить
Да. Она помогает выжить тем младенцам, которые раньше умирали. Вот только здоровее это младенцев не делает. Так что помимо того, что наша нация стремительно вымирает и стареет, так ещё и растёт количестве людей с отклонениями и инвалидностью с рождения. Качество генофонда падает, как бы непритязательно это не звучало.
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22.06.2020 11:47 Ответить
https://censor.net/user/298640 А я читав статтю,що найкращий вік для жінки.щоб народити це 34 роки.В нас він і буде падати.
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22.06.2020 12:14 Ответить
А еще чаще они становятся робителями😁 причем в более раннем возрасте.
С праздником вас, отцы!!!)))
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21.06.2020 19:31 Ответить
Про рушницю в спальні… https://youtu.be/JWncPlG3XcM
Про чемоданчик з солодощами… https://youtu.be/045KmEzTEiA
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21.06.2020 19:32 Ответить
А ещё они были пейсатые и притрушенные мацой...
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21.06.2020 19:34 Ответить
Братуха,ну не трогай пархатых,им и так не легко.Посмотри на Пэ,на Зэ,ну маятся бедные.А Беня тот вобще ушел в швейцарское подполье,или австрийское.
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21.06.2020 19:41 Ответить
В подполье ты, а у них все хорошо. Сходи на парад завтра, заразись, ты не нужен...
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21.06.2020 19:43 Ответить
У,какие мы продажные.
Яхве уважаеш?А как же Богдан Хмельницкий,или Зализняк и Гонта?
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21.06.2020 19:55 Ответить
А шо Богдан Хмельницкий тоже еврей?
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21.06.2020 20:21 Ответить
Кацап вошел в ступор.
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21.06.2020 21:05 Ответить
Ты потерял суть методички.
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21.06.2020 21:05 Ответить
Та не,я ж от души..
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22.06.2020 05:24 Ответить
А где графа до 18?
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21.06.2020 19:38 Ответить
Ну идем в Европу. Там вообще раньше 30 о семье не думают
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21.06.2020 19:40 Ответить
Уважаемые мужчины Цензора! Поздравляю вас с Днём отца! Кто ещё не стал отцом, спешите , ещё все впереди!
Будьте здоровы и благополучны, жизнерадостны и богаты, чтобы ваши дети могли гордиться вами и говорить - Это мой папа, самый лучший папа на Земле!
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21.06.2020 19:42 Ответить
та да щас..кто с мозгами тот себе на шею этих визгливых спиногрызов не повесит. Сами мучайтесь лепя глупые оправдания зачем же вы завели этого вечно ноющего спиногрыза.
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21.06.2020 19:46 Ответить
А за ручку в первый класс? А , папа, я тебя люблю? Нет? Вопрос о любимой собаке вообще не задаю(
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21.06.2020 20:42 Ответить
Да нафиг вообще те дети надо - плюсы чистая философская маячня и болтология типа мораль..., а вот минусы очень даже реально физически и финансово ощутимы. Мучайтесь сами, без меня.
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21.06.2020 19:44 Ответить
Это как тебя физически дети истязали? Сантехник Потопов это вы?
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21.06.2020 20:18 Ответить
**** .....епоху бідності подолали .добро пожаловать в епоху жебрацтва.такими темпами отцами будут становиться когда дюрекс порвется или по пьяне.с нынешним вирусобесием уже боюсь загадовать на завтра
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21.06.2020 19:46 Ответить
Таваріщі, шо пісать, как прілєпіть к єнтой тємє Зеленсково.
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21.06.2020 19:57 Ответить
Елементарно. Нещодавно у циган на Закарпатті народився хлопчик. Назвали Зеленським. "Совпадєніє? Нідумаю")))
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21.06.2020 20:11 Ответить
А почему так назвали? Бо такой же мелкий, чи такой же ид...от?
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21.06.2020 20:19 Ответить
Хз. Можливо зєлю на екзотику потягло)
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21.06.2020 20:26 Ответить
Запросто. Финансирование роддомов сокращено в 2 раза. А какая разница
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21.06.2020 20:17 Ответить
А чем занимались эти мужчины до такого возраста? Не на кошках же "тренировались"?
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21.06.2020 20:59 Ответить
Проблема не в возрасте когда становятся отцами, а в том, что смертность превышает рождаемость.
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21.06.2020 21:46 Ответить
Проблема во всём. Я не уверен, существует ли область, в которой у нас проблем нет (или хотя бы их немного).
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22.06.2020 09:40 Ответить
Это женщине чем раньше родить ребёнка, тем проще организму.

А мужчина должен зарабатывать деньги. А мало какой мужчина может это эффективно делать до 30 лет.
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21.06.2020 21:57 Ответить
Шолохов еще малллеткой "подрабатыавл" в продотряде.Махно раз взял в плен такой продотряд,комисаров разсстрелял,Шолохова пожалел так как был еще юнец-"Подростеш,может осознаеш,а следующий раз впоймаем,разстреляю.".А так,не видать бы нам "Тихого Дона".
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22.06.2020 06:30 Ответить
В Україні минулого року найчастіше ставали батьками чоловіки 30-39 років, - Держстат - Цензор.НЕТ 2761
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22.06.2020 08:34 Ответить
 
 