В Украине в прошлом году чаще всего становились отцами мужчины 30-39 лет, - Госстат. ИНФОГРАФИКА
В Украине мужчины чаще всего становятся родителями в возрасте 30-39 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госстата.
В 2019 году у мужчин этого возраста родились 135 167 детей. Еще 108 080 детей родилось у мужчин в возрасте 20-29 лет. На третьем месте идет возрастная категория "40-49 лет" (26 999 детей).
Почти 2800 детей родились у мужчин в возрасте старше 50 лет.
В 2020 году в Украине во второй раз официально празднуют День отца. Это международный праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.
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+7 Татьяна Лайф
показать весь комментарий21.06.2020 19:42
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Она готовится стать матерью! А я готовлюсь стать отцом! "Операция Ы" 1965 г. - YouTube
Звичайно діти народжуються у жінок, а тепер вже чоловіки замінили жінок?🙄
С праздником вас, отцы!!!)))
Про чемоданчик з солодощами… https://youtu.be/045KmEzTEiA
Яхве уважаеш?А как же Богдан Хмельницкий,или Зализняк и Гонта?
Будьте здоровы и благополучны, жизнерадостны и богаты, чтобы ваши дети могли гордиться вами и говорить - Это мой папа, самый лучший папа на Земле!
А мужчина должен зарабатывать деньги. А мало какой мужчина может это эффективно делать до 30 лет.