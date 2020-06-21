В Украине в прошлом году чаще всего становились отцами мужчины 30-39 лет, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

В Украине мужчины чаще всего становятся родителями в возрасте 30-39 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госстата.

В 2019 году у мужчин этого возраста родились 135 167 детей. Еще 108 080 детей родилось у мужчин в возрасте 20-29 лет. На третьем месте идет возрастная категория "40-49 лет" (26 999 детей).

Почти 2800 детей родились у мужчин в возрасте старше 50 лет.

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В 2020 году в Украине во второй раз официально празднуют День отца. Это международный праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.