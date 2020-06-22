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СБУ разоблачила на Харьковщине группировку, похищавшую деньги с банковских карт: изъято наличных и ценностей на сумму 12 млн грн. ФОТО

СБУ разоблачила на Харьковщине группировку, похищавшую деньги с банковских карт: изъято наличных и ценностей на сумму 12 млн грн. ФОТО

На Харьковщине контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек с помощью вмешательства в работу банковских систем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, в состав группы входило 15 злоумышленников.

Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные. В частности, через электронные платежные сервисы, в том числе запрещенные в Украине российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в отечественные и банки РФ, присваивая их.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерского центра и по месту жительства фигурантов.

СБУ разоблачила на Харьковщине группировку, похищавшую деньги с банковских карт: изъято наличных и ценностей на сумму 12 млн грн 01

Во время следственных действий обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Также изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем 12 млн гривен, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

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Сейчас решается вопрос о сообщение членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространение или сбыт вредоносных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

СБУ разоблачила на Харьковщине группировку, похищавшую деньги с банковских карт: изъято наличных и ценностей на сумму 12 млн грн 02
Фото: сайт СБУ

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к махинациям.

Операция по разоблачению противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

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ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ - там до рашки 40 км 😀😀😀
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22.06.2020 10:30 Ответить
А где традиционное фото турецкого стартовика или Флобера с подписью "вогнепальна зброя"?
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22.06.2020 10:47 Ответить
Шо, шпионы закончились? Опять "там где денег побольше"? Вы, так МВД без харчей оставите. Имейте совесть.
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22.06.2020 12:12 Ответить
 
 