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Коронавирус в ВАКС: проведена усиленная дезинфекция, суд работает в штатном режиме. ФОТОрепортаж

В помещениях Высшего антикоррупционного суда осуществлена ​​усиленная дезинфекция. Все залы судебных заседаний, коридоры, лифты и другие места общего пользования обработаны спецрастворами.

Об этом говорится на странице ВАКС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на сегодня среди работников ВАКС только один подтвержденный первичным тестом случай, лицо находится на самоизоляции дома и имеет легкие признаки ОРВИ. Все, кто контактировал с этим сотрудником, проходят тестирование.

"Доступ в помещения ВАКС, осуществляется только при наличии маски и температурного скрининга. Мы не допускаем лиц, имеющих признаки ОРВИ и каждый час дезинфицируем ручки, входы и двери", - подчеркивается в сообщении.

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Коронавирус в ВАКС: проведена усиленная дезинфекция, суд работает в штатном режиме 01
Коронавирус в ВАКС: проведена усиленная дезинфекция, суд работает в штатном режиме 02
Коронавирус в ВАКС: проведена усиленная дезинфекция, суд работает в штатном режиме 03
Коронавирус в ВАКС: проведена усиленная дезинфекция, суд работает в штатном режиме 04
Коронавирус в ВАКС: проведена усиленная дезинфекция, суд работает в штатном режиме 05

Коронавирус в ВАКС: проведена усиленная дезинфекция, суд работает в штатном режиме 06

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Шизофрения коронобесноватых принимает причудливые формы
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22.06.2020 10:37 Ответить
ЕЩЁ БЫ - суд отпустить домой . А как же они будут себе зарабатывать 😀😀😀
Это же не бизнес - они себя сами не прокормят
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22.06.2020 10:52 Ответить
Лабораторні центри, де здійснюється підрахунок кількості хворих на коронавірус, це по суті виборчі дільниці, які впливають на наше подальше життя. Адже від жорсткості карантинних обмежень економічне життя країни залежить не менше, ніж від результатів виборів. Проте, якщо на виборах присутні спостерігачі, які можуть виявити фальсифікації та зобов'язати через суд виборчу комісію здійснити перерахунок голосів, то при підрахунку кількості хворих на коронавірус їх геть близько немає.
В жодному разі не заперечую існування коронавірусної інфекції, усвідомлюю серйозність загрози, яку вона несе українцям. Проте час від часу ЗМІ повідомляють про скандали, коли лікарів змушували людям безпідставно ставити діагноз COVID-19. І навіть Дніпропетровська ОДА (державний орган влади!) заявила про фальшування статистики місцевим обласним лабораторним центром та домоглася перерахунку статистики.
А отже, щоб нам уряд не заявляв про безальтернативність тотального карантину, усім здоровим силам слід згуртуватись та висунути ініціативу щодо незалежного і прозорого контролю за підрахунком кількості нових випадків COVID-19. Впевнений у тому, що таким чином вдастся запобігти масштабним фальсифікаціям статистики та вберегти економіку від жорстких обмежень, які є непропорційними стосовно загрозі від самого COVID-19. Адже коли людина залишається без засобів для існування, то нема великої різниці, від коронавірусу вона помре, чи від голоду.
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22.06.2020 11:13 Ответить
Там ще треба провести деактивацію, дегазацію і вибірково депіляцію.
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22.06.2020 12:01 Ответить
Судя по их работе (1 посадка за 4 мес.) ВАКС уже можно смело закрыть до конца года без всяких последствия для страны.
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22.06.2020 12:58 Ответить
Як судді ВАКС бздят за себе,а як би було три підтвержених випадки ви би всі звільнились?
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22.06.2020 13:36 Ответить
 
 