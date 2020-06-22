Коронавирус в ВАКС: проведена усиленная дезинфекция, суд работает в штатном режиме. ФОТОрепортаж

В помещениях Высшего антикоррупционного суда осуществлена ​​усиленная дезинфекция. Все залы судебных заседаний, коридоры, лифты и другие места общего пользования обработаны спецрастворами.

Об этом говорится на странице ВАКС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на сегодня среди работников ВАКС только один подтвержденный первичным тестом случай, лицо находится на самоизоляции дома и имеет легкие признаки ОРВИ. Все, кто контактировал с этим сотрудником, проходят тестирование.

"Доступ в помещения ВАКС, осуществляется только при наличии маски и температурного скрининга. Мы не допускаем лиц, имеющих признаки ОРВИ и каждый час дезинфицируем ручки, входы и двери", - подчеркивается в сообщении.

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