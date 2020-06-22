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Коронавирус в ВАКС: проведена усиленная дезинфекция, суд работает в штатном режиме. ФОТОрепортаж
В помещениях Высшего антикоррупционного суда осуществлена усиленная дезинфекция. Все залы судебных заседаний, коридоры, лифты и другие места общего пользования обработаны спецрастворами.
Об этом говорится на странице ВАКС в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на сегодня среди работников ВАКС только один подтвержденный первичным тестом случай, лицо находится на самоизоляции дома и имеет легкие признаки ОРВИ. Все, кто контактировал с этим сотрудником, проходят тестирование.
"Доступ в помещения ВАКС, осуществляется только при наличии маски и температурного скрининга. Мы не допускаем лиц, имеющих признаки ОРВИ и каждый час дезинфицируем ручки, входы и двери", - подчеркивается в сообщении.
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Это же не бизнес - они себя сами не прокормят
В жодному разі не заперечую існування коронавірусної інфекції, усвідомлюю серйозність загрози, яку вона несе українцям. Проте час від часу ЗМІ повідомляють про скандали, коли лікарів змушували людям безпідставно ставити діагноз COVID-19. І навіть Дніпропетровська ОДА (державний орган влади!) заявила про фальшування статистики місцевим обласним лабораторним центром та домоглася перерахунку статистики.
А отже, щоб нам уряд не заявляв про безальтернативність тотального карантину, усім здоровим силам слід згуртуватись та висунути ініціативу щодо незалежного і прозорого контролю за підрахунком кількості нових випадків COVID-19. Впевнений у тому, що таким чином вдастся запобігти масштабним фальсифікаціям статистики та вберегти економіку від жорстких обмежень, які є непропорційними стосовно загрозі від самого COVID-19. Адже коли людина залишається без засобів для існування, то нема великої різниці, від коронавірусу вона помре, чи від голоду.