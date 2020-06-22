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Харьковщина простилась с воином 54 ОМБр Богданом Коваленко, убитым вражеским снайпером в зоне ООС. ФОТО

21 июня в поселке городского типа Новая Водолага Харьковской области состоялось прощание со старшим солдатом, наводчиком-оператором 2-го разведывательного взвода 1-го батальона 54-й ОМБр Богданом Коваленко, который погиб 18 июня около 22:00 в районе города Авдеевка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится на сайте "Суспильного", сообщает Цензор.НЕТ.

Богдана Коваленко, старшего солдата, служившего в зоне проведения ООС, похоронили 21 июня на кладбище в Новой Водолаге.

На похороны пришли около 300 человек. Среди них местные, одноклассники, побратимы - 4 парня и девушка, с которыми непосредственно служил Коваленко, рассказал Нововодолажский поселковый голова Александр Есин.

Люди принесли национальные флаги, военные исполнили залп.

Харьковщина простилась с воином 54 ОМБр Богданом Коваленко, убитым вражеским снайпером в зоне ООС 01
Харьковщина простилась с воином 54 ОМБр Богданом Коваленко, убитым вражеским снайпером в зоне ООС 02Харьковщина простилась с воином 54 ОМБр Богданом Коваленко, убитым вражеским снайпером в зоне ООС 03

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Богдан Коваленко родился 02.01.1998 года. На военной службе по контракту находился с 2017 года. После подготовки в учебном центре "Десна" проходил службу в 54 бригаде. После завершения контракта мечтал стать спецназовцем.

У него остался отец.

похороны (1534) Ян Осока (1501) 54 отдельная мехбригада (183)


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Харьковщина простилась с воином 54 ОМБр Богданом Коваленко, убитым вражеским снайпером в зоне ООС - Цензор.НЕТ 2850
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22.06.2020 10:59 Ответить
здохніть прокляті кацапські виродки,горіти вам в пеклі за нашого побратима...!
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22.06.2020 10:59 Ответить
Вечная память и слава герою! Будьте прокляты, рашистские оккупанты!
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22.06.2020 11:00 Ответить
Красивый парень! Мы тебя не забудем.Будь проклят кремлёвский плешивый старец!Возмездие не за горами!
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22.06.2020 11:07 Ответить
Я своим детям и внукам буду рассказывать о тварях с росии
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22.06.2020 11:10 Ответить
Харьковщина простилась с воином 54 ОМБр Богданом Коваленко, убитым вражеским снайпером в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8783 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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22.06.2020 11:22 Ответить
Уклін тобі,дитиночко,уклін тобі,красень,світла пам ять...,співчуття родині,моі материнські прокляття тому народу,що прийшов вбивати наших синів......Скільки ж матерів кричать ночами в подушки по загиблим дітям,жах...
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22.06.2020 18:53 Ответить
 
 