Харьковщина простилась с воином 54 ОМБр Богданом Коваленко, убитым вражеским снайпером в зоне ООС. ФОТО

21 июня в поселке городского типа Новая Водолага Харьковской области состоялось прощание со старшим солдатом, наводчиком-оператором 2-го разведывательного взвода 1-го батальона 54-й ОМБр Богданом Коваленко, который погиб 18 июня около 22:00 в районе города Авдеевка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится на сайте "Суспильного", сообщает Цензор.НЕТ.

Богдана Коваленко, старшего солдата, служившего в зоне проведения ООС, похоронили 21 июня на кладбище в Новой Водолаге.

На похороны пришли около 300 человек. Среди них местные, одноклассники, побратимы - 4 парня и девушка, с которыми непосредственно служил Коваленко, рассказал Нововодолажский поселковый голова Александр Есин.

Люди принесли национальные флаги, военные исполнили залп.





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Богдан Коваленко родился 02.01.1998 года. На военной службе по контракту находился с 2017 года. После подготовки в учебном центре "Десна" проходил службу в 54 бригаде. После завершения контракта мечтал стать спецназовцем.

У него остался отец.