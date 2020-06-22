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Новости Фото Агрессия России против Украины Убийство Виталия Олешко
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В ОП пытаются уговорить уйти с Банковой объявивших голодовку побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): ожидают приезда иностранных делегаций. ФОТО

В Офисе Президента всеми средствами пытаются уговорить уйти на несколько часов из-под здания объявивших голодовку товарищей убитого добровольца Олешко (Сармата), так как в ОП должны прибыть иностранные делегации.

Об этом сообщил один из участников протестной голодовки Вадим Саввон, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько прохладным утром начались 14-е сутки нашего протеста. В ОП сегодня намечены торжественные мероприятия по поводу годовщины нападения фашистской Германии 22 июня 1941 года. Будут иностранные делегации. И в ОП вспомнили о нас!!! Неформатная картинка может сложиться у солидных иностранных гостей! Под Офисом первого человека Страны кучка людей требуют справедливого правосудия!" - рассказал он.

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"Утро проходит в многочисленных переговорах. Полиция вживую и знакомые по телефону предлагают увлекательную перспективу пойти на несколько часов пройтись, полюбоваться архитектурой центра столицы. А потом, переполненными впечатлениями, вернуться к своему любимому занятию-протестной голодовке. Была даже замануха увидеть глаза самого Генерального прокурора Украины! Венедиктовой!!! Представляете? Мы, отчаянно превозмогая себя, еле удержались от этих невероятных соблазнов... Короче, у клерков ОП явно подгорает... Скоро у них будет полыхать! Продолжаем стоять!" - пояснил Саввон.

В ОП пытаются уговорить уйти с Банковой объявивших голодовку побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): ожидают приезда иностранных делегаций 01
В ОП пытаются уговорить уйти с Банковой объявивших голодовку побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): ожидают приезда иностранных делегаций 02

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

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В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

Автор: 

голодовка (829) суд (25112) Олешко Виталий (80) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+20
вы зачем выпустили убийц из под стражи упыри?
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22.06.2020 12:08
+20
Надо на английском сделать плакати, что б иностранцам було понятней какой беспредел в украинской судебной системе!
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22.06.2020 12:12
+17
ожидают приезда иностранных делегаций

В ОП пытаются уговорить уйти с Банковой объявивших голодовку побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): ожидают приезда иностранных делегаций - Цензор.НЕТ 1483
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22.06.2020 12:09
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Правила форума Совет форумчан
вы зачем выпустили убийц из под стражи упыри?
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22.06.2020 12:08 Ответить
начайника приказала
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22.06.2020 12:13 Ответить
В ОП пытаются уговорить уйти с Банковой объявивших голодовку побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): ожидают приезда иностранных делегаций - Цензор.НЕТ 1195
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22.06.2020 12:18 Ответить
ожидают приезда иностранных делегаций

В ОП пытаются уговорить уйти с Банковой объявивших голодовку побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): ожидают приезда иностранных делегаций - Цензор.НЕТ 1483
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22.06.2020 12:09 Ответить
а може просто посадити замовників і кілерів, що вбили Сармата ?

але це порушить ватні принципи зееленського і акаківа
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22.06.2020 12:11 Ответить
Надо на английском сделать плакати, что б иностранцам було понятней какой беспредел в украинской судебной системе!
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22.06.2020 12:12 Ответить
+++++++++!!!!!!!
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22.06.2020 12:15 Ответить
шо шляжко карантину отменил ужо ???
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22.06.2020 12:14 Ответить
Когда не знаете дебилы, что делать, учитесь у беса путлера, подгоните автозаки и закидайге их туда, и нет проблемы.
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22.06.2020 12:14 Ответить
Поведуть іноземні делегації чорних ходом через підвал.
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22.06.2020 12:16 Ответить
А найвеличніший, якого вони чекають, вийти не може? Підгузок переповнюється, доки воно до дверей дійде? Ото хоробрий! Ото вірить у всенародну підтримку і не боїться своїх виборців! Ну просто безстрашний!
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22.06.2020 12:17 Ответить
В этом вся сущность Зеленского и его шоблы:не решение проблем,а ,как он сам сказал, затыкание дыр и при этом сплошной пиар.
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22.06.2020 12:17 Ответить
Не ведіться, все одно бубочка кине.
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22.06.2020 12:18 Ответить
сложности перевода. урочистi.
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22.06.2020 12:44 Ответить
Суд отпустил на море подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата": скандальные детали. Суд освободил от домашнего ареста бизнесмена Евгения Бродского, которого обвиняют в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат"), чтобы он 5 дней отдохнул на море.

Об этом сказано в постановлении Бердянского горрайонного суда, опубликованном на сайте "Громадське".

Суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого, который аргументировал его тем, что Евгению Бродскому с детьми якобы нужно пройти оздоровление в городе Бердянске. Подозреваемого освободили от домашнего ареста по месту проживания на 5 дней - до 22 июня включительно.По словам боевых товарищей Виталия Олешко, Евгений Бродский воспользовался отпуском, чтобы отметить свой день рождения. Кроме того, он мог воспользоваться случаем, чтобы встретиться с другими обвиняемыми по делу, которых суд тоже отпустил под домашний арест.

Друзья "Сармата" уже 12 день голодают ради того, чтобы всех обвиняемых вернули в СИЗО.
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22.06.2020 12:34 Ответить
Так що, тепер вирішувати питання винуватий- невинуватий, саджати - не саджати будемо в залежності від кількості протестувальників? Президент правильно робить, що не виходить, - хіба він судить і виносить вироки?
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22.06.2020 12:36 Ответить
https://nv.ua/ukr/opinion/protesti-v-novih-sanzharah-chogo-ne-rozumiye-zelenskiy-vitaliy-portnikov-novini-ukrajini-50071628.html Українці - перша нація, яка на чесних демократичних виборах обрала президентом телевізійний персонаж, практично ожилого Міккі-Мауса.
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22.06.2020 13:04 Ответить
Все дни оффыс игнорировал голодающих была возможность поговорить с людьми раньше, так нет - думали само рассосется, нет ЗЕбятки не рассосется.
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22.06.2020 13:36 Ответить
А уговорить наказать убийц почему ОП не пытается?
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22.06.2020 15:16 Ответить
Парни не сдавайтесь.
Нынешняя власть- это власть бандитов. Коррумпированная судейская мафия и коррумпированные так называемые правоохранительные органы: прокуратура и полиция предстанут перед народным судом и будут наказаны по всей строгости военного времени.
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22.06.2020 15:38 Ответить
 
 