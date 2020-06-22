В Харькове люди заблокировали больницу, где хотят принимать пациентов с COVID-19: "Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу". ФОТОрепортаж
Представители чернобыльских организаций протестуют против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19.
Об этом сообщает Суспильне, передает Цензор.НЕТ.
Возле здания больницы находятся несколько десятков человек. Они держат плакаты: "Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины".
По мнению участников акции, медучреждение не приспособлено для лечения больных коронавирусом.
"Чего мы пришли? Защитить свою больницу! Чтобы не пускали сюда посторонних! Чернобыльская больница - значит, чернобыльская", - отметил один из протестующих.
"Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу. Мы не говорим, что они не люди, они тоже люди, их нужно обследовать, лечить, но этот диспансер не приспособлен для того, чтобы коронавирусных больных здесь лечить. Он в центре города! Мы против такого решения власти", - заявил чернобылец Сергей Беличенко
Другой участник акции, Владимир Проскурин, убежден, что здание больницы не отвечает "специальным требованиям".
"Палаты и все помещения должны постоянно мыться, дезинфицироваться, а у нас в палатах и в целом - обои, многие из вас их своими руками клеили, поэтому вы знаете, что здесь условий, чтобы мыть и дезинфицировать стены, пол паркетный, абсолютно нет ", - сказал Проскурин.
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Правда в "Сильпо" почти все люди в масках.Наверно там именно обитают 27% профессионалов.А в остальном,обидно,единицы в масках,где же остальные?Вы то носите маску,помогая бороться с коронавирусом?
"больницу оборудовали по высшему разряду. провели кислород, поставили оборудование. волонтеры привезли защитных средств на лям"
где вазелин дел деньги я не знаю да и все равно мне. вы его выбрали - ипитесь сами
будет мне порохоботу с 2014 года какоето чмо рассказывать
иди похмелись олигофрен
мне похеру на моз и на воз и на тоз!!!!!!!
и на табе мне похеру!!!!!
читайте сообщение с чего все начало и не лезь куда не надо!
в чем я соврал а ну давай рассказывай. я жду
помер 20 років тому, тих хто там дійсно щось робив вже майже немає в живих, залишились командировочні і купленні...