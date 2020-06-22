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В Харькове люди заблокировали больницу, где хотят принимать пациентов с COVID-19: "Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу". ФОТОрепортаж

Представители чернобыльских организаций протестуют против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19.

Об этом сообщает Суспильне, передает Цензор.НЕТ.

Возле здания больницы находятся несколько десятков человек. Они держат плакаты: "Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины".

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По мнению участников акции, медучреждение не приспособлено для лечения больных коронавирусом.

"Чего мы пришли? Защитить свою больницу! Чтобы не пускали сюда посторонних! Чернобыльская больница - значит, чернобыльская", - отметил один из протестующих.

"Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу. Мы не говорим, что они не люди, они тоже люди, их нужно обследовать, лечить, но этот диспансер не приспособлен для того, чтобы коронавирусных больных здесь лечить. Он в центре города! Мы против такого решения власти", - заявил чернобылец Сергей Беличенко

Другой участник акции, Владимир Проскурин, убежден, что здание больницы не отвечает "специальным требованиям".

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"Палаты и все помещения должны постоянно мыться, дезинфицироваться, а у нас в палатах и ​​в целом - обои, многие из вас их своими руками клеили, поэтому вы знаете, что здесь условий, чтобы мыть и дезинфицировать стены, пол паркетный, абсолютно нет ", - сказал Проскурин.

В Харькове люди заблокировали больницу, где хотят принимать пациентов с COVID-19: Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу 01
В Харькове люди заблокировали больницу, где хотят принимать пациентов с COVID-19: Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу 02
В Харькове люди заблокировали больницу, где хотят принимать пациентов с COVID-19: Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу 03
В Харькове люди заблокировали больницу, где хотят принимать пациентов с COVID-19: Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу 04

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) протест (5858) Харьков (7520) чернобыльцы (485) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
самое интересное что месяц чернобыльцы молчали когда больницу оборудовали по высшему разряду. провели кислород, поставили оборудование. волонтеры привезли защитных средств на лям. и вот только завезли первых ковидных - половина врачей написала отказ работать с ковидниками а чернобыльцы резко вспомнили что это их больница
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22.06.2020 13:03
+2
73% зєбілів, а чого ви чекали?
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22.06.2020 13:03
+2
С каких это пор нездоровые граждане Украины стали в больнице посторонними . Сказывается близость мордора к моему родному городу , количество тупоголовой ваты зашкаливает .
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22.06.2020 13:06
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73% зєбілів, а чого ви чекали?
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22.06.2020 13:03 Ответить
27% профессионалов,а вы что то сделали?Каждый 3-4 четвёртый не зебил. Но вчера ни на улице, ни в транспорте, ни в супермакете не видел людей в масках.
Правда в "Сильпо" почти все люди в масках.Наверно там именно обитают 27% профессионалов.А в остальном,обидно,единицы в масках,где же остальные?Вы то носите маску,помогая бороться с коронавирусом?
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22.06.2020 13:36 Ответить
Так Гєпа з Ярославським вже порвали вірус як Тузік тряпку?! І взагалі в Харкові вірусу немає, як і масок на пиках!
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22.06.2020 13:02 Ответить
самое интересное что месяц чернобыльцы молчали когда больницу оборудовали по высшему разряду. провели кислород, поставили оборудование. волонтеры привезли защитных средств на лям. и вот только завезли первых ковидных - половина врачей написала отказ работать с ковидниками а чернобыльцы резко вспомнили что это их больница
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22.06.2020 13:03 Ответить
Можеш ти піти попрацювати... 4200грн ого яка винагорода, може тобі ще в телевізорі оплески покажуть.
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22.06.2020 13:04 Ответить
не понял.
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22.06.2020 13:05 Ответить
За відмову лікарів працювати беззахисту і підтримки з КОВІДом.
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22.06.2020 13:15 Ответить
ты читать не умеешь?
"больницу оборудовали по высшему разряду. провели кислород, поставили оборудование. волонтеры привезли защитных средств на лям"
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22.06.2020 13:17 Ответить
Волонтери привезли... А МОЗ що привіз? Чи волонтери будуть ще й зарплату і інвалідність при професійному захворюванні лікарям виплачувати? То в 27-й ХМКЛ лікарні керівництво лікарям вже сказало, що то вони самі десь заразилися (25 чоловік на секундочку) та ще ї самі заразили пацієнтів! О як захист і піклування! Аж по під боки пре!
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22.06.2020 13:27 Ответить
а МОЗ поставил оборудование и определил эту больницу второй после опорной
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22.06.2020 13:30 Ответить
Гроші де? Ти працюватимеш безплатно?
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22.06.2020 13:32 Ответить
слышь малахольный. ты чего ко мне пристебался? тебе телефон моз найти в интернете? пшел нахер дятел
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22.06.2020 13:34 Ответить
Де гроші на КОВІД, падло зєлєносраке?
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22.06.2020 14:37 Ответить
ты с дуба рухнул дятел? ******* об стену три раза животное
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22.06.2020 14:42 Ответить
Де гроші? Куди їх твоє чмо оманське со товаріші ********?
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22.06.2020 14:44 Ответить
повторяю. ты нулевка пасть закрой прежде чем тявкать
где вазелин дел деньги я не знаю да и все равно мне. вы его выбрали - ипитесь сами
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22.06.2020 14:45 Ответить
В тебе, сєпарок, стільки нуликів немає скільки в мене на Цензорі заблокованих з 2004-го року нікнеймів!
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22.06.2020 14:46 Ответить
тем более - пшел нах дебила кусок
будет мне порохоботу с 2014 года какоето чмо рассказывать

иди похмелись олигофрен
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22.06.2020 14:47 Ответить
Заткни їдло, довбень зеленосракий.
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22.06.2020 14:48 Ответить
МОЗ и есть основной источник вранья и дезинформации!! Если кто в танке.
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22.06.2020 13:46 Ответить
еще одна

мне похеру на моз и на воз и на тоз!!!!!!!
и на табе мне похеру!!!!!
читайте сообщение с чего все начало и не лезь куда не надо!
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22.06.2020 14:13 Ответить
То піди повісся на бігборді "Кінець епохи брехні" брехливе зелене стерво!
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22.06.2020 14:38 Ответить
ты это мне нулевка?
в чем я соврал а ну давай рассказывай. я жду
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22.06.2020 14:41 Ответить
Ти лугандон з за парєбріка узбагойся, бо геморой вилізе разом з пляшкою на якій сидиш.
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22.06.2020 14:45 Ответить
да ты охерел козел. ты бы падаль хоть бы поиском по форуму прошелся прежде чем скулить очкодав
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22.06.2020 14:46 Ответить
І що я там побачу? Псісу папальйоту?
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22.06.2020 14:49 Ответить
Было бы похеру, не удостоил бы ответом, а так болаболка ты картонная.
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22.06.2020 18:58 Ответить
иди щи вари умница
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22.06.2020 20:48 Ответить
С каких это пор нездоровые граждане Украины стали в больнице посторонними . Сказывается близость мордора к моему родному городу , количество тупоголовой ваты зашкаливает .
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22.06.2020 13:06 Ответить
Граждане Украины - это посторонние?
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22.06.2020 13:12 Ответить
У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: "Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню" - Цензор.НЕТ 7125
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22.06.2020 13:39 Ответить
А за кого эти чернобыльцы голосовали .Наверняка за пороха? Или за гениального хуже не будет,вот оно хуже и пришло,только пока еще чуть, чуть!!
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22.06.2020 13:49 Ответить
Дійсних чорнобельців, як і ветеранів одиниці, мій батько, працівник і ліквідатор,
помер 20 років тому, тих хто там дійсно щось робив вже майже немає в живих, залишились командировочні і купленні...
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22.06.2020 13:50 Ответить
Запамятував написати, настоящі чорнобильці, ніколи б так не зробили, всі памятають як від них також шарахалися як від чумних і ховали в бетоні...
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22.06.2020 13:54 Ответить
В общем ты совсем не прав.Ликвидаторы ,которые настоящие еще есть и не мало ,ты не придумывай ,пока умирать не собираемся. А к этим демонстрантам еще земляк зели хернес на своем сидячем мерсе не приезжал? А то скоро приедет с титушками и эти плакаты им вденут куда он захочет.Они его то же уже десятый раз избирают ,благодетеля.
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22.06.2020 13:57 Ответить
 
 