В Харькове люди заблокировали больницу, где хотят принимать пациентов с COVID-19: "Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу". ФОТОрепортаж

Представители чернобыльских организаций протестуют против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19.

Об этом сообщает Суспильне, передает Цензор.НЕТ.

Возле здания больницы находятся несколько десятков человек. Они держат плакаты: "Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины".

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По мнению участников акции, медучреждение не приспособлено для лечения больных коронавирусом.

"Чего мы пришли? Защитить свою больницу! Чтобы не пускали сюда посторонних! Чернобыльская больница - значит, чернобыльская", - отметил один из протестующих.

"Под видом каких-то коронавирусных больных хотят забрать Чернобыльскую больницу. Мы не говорим, что они не люди, они тоже люди, их нужно обследовать, лечить, но этот диспансер не приспособлен для того, чтобы коронавирусных больных здесь лечить. Он в центре города! Мы против такого решения власти", - заявил чернобылец Сергей Беличенко

Другой участник акции, Владимир Проскурин, убежден, что здание больницы не отвечает "специальным требованиям".

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"Палаты и все помещения должны постоянно мыться, дезинфицироваться, а у нас в палатах и ​​в целом - обои, многие из вас их своими руками клеили, поэтому вы знаете, что здесь условий, чтобы мыть и дезинфицировать стены, пол паркетный, абсолютно нет ", - сказал Проскурин.







