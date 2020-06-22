РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12056 посетителей онлайн
Новости Фото
2 865 6

СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен. ФОТОрепортаж

В Запорожье Служба безопасности Украины выявила подпольное производство контрафактного спирта и блокировала его продажу через сеть розничной торговли региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, незаконный бизнес организовали трое жителей областного центра. Цех по изготовлению подделки они обустроили в частном доме организатора группы. Часть готовой продукции дельцы сбывали оптом местным подпольным производителям водки, а остаток реализовывали в розницу. По оперативной информации, ежемесячно продавали до 15 тонн спирта на 2,2 миллиона гривен.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили почти 4 тонны спирта, 8 тонн спиртосодержащих смесей, ароматические добавки и оборудование для изготовления контрафакта. Стоимость изъятого составляет 1 млн гривен.

СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен 01
СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен 02
СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен 03
СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен 04
СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен 05

Смотрите также: СБУ разоблачила на Харьковщине группировку, похищавшую деньги с банковских карт: изъято наличных и ценностей на сумму 12 млн грн. ФОТО

Начато производство по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают клиентов злоумышленников, продолжаются мероприятия по изъятию кустарного спирта из продажи.

Запорожье (2670) контрафакт (248) СБУ (19934) спирт (260)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бред!
Они же спирт делали, а не акцизки!
При чем тут 199 статья?!
показать весь комментарий
22.06.2020 13:28 Ответить
Также паровозом пойдут по этой статье производители бутылок, крышек, этикеток....
показать весь комментарий
22.06.2020 13:39 Ответить
вот тоже сразу глаз выхватил странную статью
показать весь комментарий
22.06.2020 13:52 Ответить
во первых -причем тут сбу - где полиция - во вторых - не дают предпринимателям работать )
показать весь комментарий
22.06.2020 13:37 Ответить
А з чого і як робили?
показать весь комментарий
22.06.2020 14:09 Ответить
Виглядає ******* та пристойне обладнання ....

Ліпше , чим на деяких спиртзаводах .
ГАНЬБА ШКІДНИКАМ УКРАЇНСЬКИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ !


Ней би собі працювали ...
показать весь комментарий
22.06.2020 14:21 Ответить
 
 