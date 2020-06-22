Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19. ФОТОрепортаж

В Харькове представители чернобыльских организаций, которые находятся на территории диспансера радиационной защиты населения, пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с коронавирусом. Ложились под машину, в результате возникла потасовка с правоохранителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Силовики стали кордоном и в конце концов оттеснили митингующих. Кое-кто пытался прорваться. Несколько агрессивно настроенных людей устроили потасовку, нецензурно ругались в адрес правоохранителей. Основная масса митингующих скандировала: "Позор". Несмотря на протест, скорая подъехала к одному из корпусов. Пациента не сразу понесли в помещение – оказалось, что мужчина в тяжелом состоянии, медики несли аппаратуру, к которой он подключен", - пишет издание.

Советник председателя Харьковской ОГА, волонтер Наталья Попова подтвердила журналистам, что у пациента положительный ПЦР-тест, и он получает неинвазивную кислородную терапию на аппарате ИВЛ.

"Это пациент из реанимации областной инфекционной больницы. Там отделение, рассчитанное на 6 коек, сначала расширили до 12, а теперь уже не хватает мест. Это 13-й пациент оттуда", - сказала Попова.

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Она также отметила, что для лечения этого пациента и дальнейшей помощи коллективу "чернобыльской" больницы в учреждение прибыл профессор Владимир Корсунов, консультирующий в реанимации областной инфекционной больницы.

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в комментарии подчеркнул, что с уважением относится к "чернобыльцам" и их подвигу, но диспансер - учреждение, определенное Минздравом как опорное в борьбе с COVID-19, а сам конфликт и социальное напряжение имеют политическую подоплеку.

"Больница принимать пациентов будет. Она определена как опорная больница первой волны, обязана принимать пациентов. Вы видите то яростное сопротивление, которое мотивировано, инспирировано нашими политическими оппонентами. Я не буду даже и фамилии называть, потому что мы хорошо знаем, кто подогревает эту информацию, кто расшатывает всю эту историю. И в мою сторону, и в сторону областной администрации в целом идет много негативной информации по поводу борьбы с COVID - то задайте вопрос Минздраву по поводу определения заведения как опорного, спросите у самого заведения, почему они тогда принимали помощь (за счет Харьковского IT-кластера в диспансере проложили кислородную трассу на 40 точек, также МЗ и благотворители обеспечили больницу средствами защиты на несколько миллионов гривен. - Ред.)? Я очень уважаю "чернобыльцев". Но, на мой взгляд, так относиться к людям, к больным, и к врачам они не имеют никакого права", - сказал Кучер.





















