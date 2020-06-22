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Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19. ФОТОрепортаж

В Харькове представители чернобыльских организаций, которые находятся на территории диспансера радиационной защиты населения, пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с коронавирусом. Ложились под машину, в результате возникла потасовка с правоохранителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Силовики стали кордоном и в конце концов оттеснили митингующих. Кое-кто пытался прорваться. Несколько агрессивно настроенных людей устроили потасовку, нецензурно ругались в адрес правоохранителей. Основная масса митингующих скандировала: "Позор". Несмотря на протест, скорая подъехала к одному из корпусов. Пациента не сразу понесли в помещение – оказалось, что мужчина в тяжелом состоянии, медики несли аппаратуру, к которой он подключен", - пишет издание.

Советник председателя Харьковской ОГА, волонтер Наталья Попова подтвердила журналистам, что у пациента положительный ПЦР-тест, и он получает неинвазивную кислородную терапию на аппарате ИВЛ.

"Это пациент из реанимации областной инфекционной больницы. Там отделение, рассчитанное на 6 коек, сначала расширили до 12, а теперь уже не хватает мест. Это 13-й пациент оттуда", - сказала Попова.

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Она также отметила, что для лечения этого пациента и дальнейшей помощи коллективу "чернобыльской" больницы в учреждение прибыл профессор Владимир Корсунов, консультирующий в реанимации областной инфекционной больницы.

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в комментарии подчеркнул, что с уважением относится к "чернобыльцам" и их подвигу, но диспансер - учреждение, определенное Минздравом как опорное в борьбе с COVID-19, а сам конфликт и социальное напряжение имеют политическую подоплеку.

"Больница принимать пациентов будет. Она определена как опорная больница первой волны, обязана принимать пациентов. Вы видите то яростное сопротивление, которое мотивировано, инспирировано нашими политическими оппонентами. Я не буду даже и фамилии называть, потому что мы хорошо знаем, кто подогревает эту информацию, кто расшатывает всю эту историю. И в мою сторону, и в сторону областной администрации в целом идет много негативной информации по поводу борьбы с COVID - то задайте вопрос Минздраву по поводу определения заведения как опорного, спросите у самого заведения, почему они тогда принимали помощь (за счет Харьковского IT-кластера в диспансере проложили кислородную трассу на 40 точек, также МЗ и благотворители обеспечили больницу средствами защиты на несколько миллионов гривен. - Ред.)? Я очень уважаю "чернобыльцев". Но, на мой взгляд, так относиться к людям, к больным, и к врачам они не имеют никакого права", - сказал Кучер.

Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 01
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 02
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 03
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 04
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 05
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 06
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 07
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 08
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 09
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 10
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 11

Автор: 

больница (1440) карантин (16729) протест (5858) Харьков (7494) чернобыльцы (485) Кучер Алексей (64) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Жену Зеленского куда вывезли, в какую больницу?
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22.06.2020 14:26
+8
"Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно - 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания?...", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/v3203332
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2139
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22.06.2020 14:30
+7
Вірусобєсіє. Нє?
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22.06.2020 14:26
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Вірусобєсіє. Нє?
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22.06.2020 14:26 Ответить
Жену Зеленского куда вывезли, в какую больницу?
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22.06.2020 14:26 Ответить
Ты хочешь проведать?
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22.06.2020 14:32 Ответить
Думаю вони десь на морі гріють муді. Все тепер можна списати на Ковід і ним же прикритись.
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22.06.2020 14:32 Ответить
"Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно - 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания?...", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/v3203332
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2139
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22.06.2020 14:30 Ответить
Зебильная власть отменила медицинскую реформу. Теперь больницы берут деньги из государственного бюджета за койко-места, а не за вылеченных пациентов. Если человек здоров то его силой затянут в больницу, а если болен то отмахнутся.
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22.06.2020 14:30 Ответить
боже, надо цензуру на такие ряшки "чернобыльцев " вводить , ужас. и это все Украина, 21 век. думаю, что к ним скоро прибавятся и т.н."ветераны covid-19"...
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22.06.2020 19:57 Ответить
А нічого що чорнобильці поголовно в групі ризику зі своїми хронічними болячками? Чи на те й розрахунок, щоб виздихали вже від корони як їх радіація не взяла?
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22.06.2020 14:31 Ответить
у кого пенсия большая все отстегивают
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22.06.2020 15:17 Ответить
настоящие умерли и довольно давно. А те кто бузят-мусора с блокпостов что оформили корочки и даже в бинокль не видели ту ЧАЭС. У них здоровья хватит и не на это, не переживай.
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22.06.2020 15:31 Ответить
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4450
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22.06.2020 14:31 Ответить
Потрапили до 2-х млрд гривень, що віддали з фонду боротьби з коронавірусом на доплати співробітникам МВС...
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22.06.2020 14:43 Ответить
Теперь понятно, что чернобыльцы в 86-ом не всех защищали, а только лишь себя, свои будущие льготы; на остальных им - глубоко насрать?
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22.06.2020 14:32 Ответить
А Харкові КОВІД є? Та ладно, це ж проіскі соросят і Біла Гейтса!
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22.06.2020 14:32 Ответить
Столько ваты в одном месте....
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22.06.2020 14:42 Ответить
Эхо облучения даёт знать.
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22.06.2020 14:46 Ответить
Не страна, а террариум с гремучими змеями. Чернобыльцы уже забыли как во многих городах большинство семей не получили квартиры в 1986-1990 годах из-за того, что квартиры эти отдали чернобыльцам. А потом перестройка и всё... И как не стыдно блокировать диспансер? Дай Бог получите чего заслуживаете.
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22.06.2020 14:55 Ответить
ниче так здоровье у этих чорнобыльцев, раз драться могут. а если ксивы проверить, точно=точно чернобыльци?
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22.06.2020 15:15 Ответить
ПОЗОР!!!!! ЛЮДИШЬКИ,ГАДКИЕ ,ПОДЛЫЕ!!!!
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22.06.2020 15:23 Ответить
1. настоящих ликвидаторов на ЧАЭС уже НЕТ или единицы на всю страну. Умерли от облучения и последствий лучевой болезни. Есть мусарское быдло что стояло в 20 км зоне на блокпостах и оформило себе "корочки".
2. нет никакого права пациенту относится к лечебному учреждению как к своей частной собственности и решать кто там будет лечится а кто нет. Просто паковать нарушителей и впаять реальные сроки условно с оглаской в СМИ. То что они делают - это беспредел.
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22.06.2020 15:28 Ответить
ты дибил? люди не получают медицинскую помощь патаму что так решил зебик - на каком основании?
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22.06.2020 15:49 Ответить
На основании результатов голосования 19.4.19
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22.06.2020 16:18 Ответить
а почему собственно проблемы здоровья одной части населения должны решаться за счет другой?
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22.06.2020 15:48 Ответить
Среди чернобыльцев 73% голосовали за недоумка!
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22.06.2020 16:17 Ответить
На передостанньому фото жіночка,що сидить на ганку одіта в цікаву футболочку.Такі в 2014 роздавали,разом з колорадками.
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22.06.2020 19:34 Ответить
 
 