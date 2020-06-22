В Харькове приговорен к 11 годам тюрьмы мужчина, захвативший заложницу и ранивший полицейского, - прокуратура. ФОТО
Фрунзенский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор мужчине, который в декабре 2019 года захватил заложницу и ранил полицейского, пытавшегося его разоружить.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным мужчину в захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч.1 ст.147, ст.348 УК Украины) и приговорил его к 11 годам лишения свободы", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что во время судебного следствия подсудимый признал вину и раскаялся.
Приговор суда не вступил в силу. На него может быть подана апелляция.
Как сообщалось, утром 24 декабря 2019 года в Харькове, когда женщина возвращалась из детского сада, куда отвела ребенка, на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что теперь она его заложница. Прохожие, видевшие это, вызвали полицию.
В ходе общения с мужчиной правоохранители узнали, что тот хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска Немышлянского районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил женщину.
Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным мужчиной, сначала попытался успокоить его, вызвать у него доверие. Между ними завязалась беседа, оперативник предложил злоумышленнику закурить, и когда тот отвлекся, чтобы зажечь сигарету, полицейский бросился на него. Но злоумышленник успел ударить его ножом.
Полицейский в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Женщина не пострадала.
Сейчас полицейский уже выздоровел и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.
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снесла в наркотическом опьянении 11 человек, 6 из которых погибло - и 10 лет (не факт что отседит все)
как же интересно у нас правосудие..