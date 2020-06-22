Двое полицейских пострадали в стычке с протестующими против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере, начато три уголовных производства, - НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи открыли три уголовных производства по факту конфликта участников акции возле диспансера в Харькове с полицией. В больницу с травмами доставлены двое сотрудников территориального отдела полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В ходе стычки двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени.

Следственный отдел Шевченковского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, утром 22 июня под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусной болезнью. Позже произошла стычка.

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