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Двое полицейских пострадали в стычке с протестующими против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере, начато три уголовных производства, - НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи открыли три уголовных производства по факту конфликта участников акции возле диспансера в Харькове с полицией. В больницу с травмами доставлены двое сотрудников территориального отдела полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В ходе стычки двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени.

Следственный отдел Шевченковского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Двое полицейских пострадали в стычке с протестующими против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере, начато три уголовных производства, - НПУ 01
Двое полицейских пострадали в стычке с протестующими против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере, начато три уголовных производства, - НПУ 02
Двое полицейских пострадали в стычке с протестующими против размещения пациентов с COVID-19 в харьковском диспансере, начато три уголовных производства, - НПУ 03

Напомним, утром 22 июня под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавирусной болезнью. Позже произошла стычка.

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Автор: 

карантин (16729) Нацполиция (16471) протест (5858) Харьков (7494) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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У вас в центре города Филатов сделал концентрационный лагерь из инфекционной больницы, с забором и полицейскими по периметру.
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22.06.2020 17:13 Ответить
за город куда, в поля?
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22.06.2020 17:21 Ответить
За каким городом? Предлагаешь срочно строить больницы для больных за городом? Или в палатки всех помещать? А сам заболеешь - хочешь, чтобы тебя в палатке лечили?

В Киеве основная больница для заболевших Ковид-19 - Александровская, находится в самом центре Киева - центрее не бывает - 10 минут пешком от ст.м.Крещатик.
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22.06.2020 17:41 Ответить
ж*порукость минздрава, санит.врача, президента и его офиса привела к закономерной вспышке заболеваемости, а эти бездари вместо того, чтобы заранее готовить больницы и создавать оборудованные боксы, попилили выделенные деньги и перенаправили их на "дороги" и т.д., а население осталось один на один с болезнью … почему эти "знатоки" не приехали лично и не удостоверились, что всё готово к приёму больных и нет никакой угрозы местному населению, почему не поговорили с людьми ????????????
так ещё люди должны заплатить за их головотяпство
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22.06.2020 18:06 Ответить
Ну и люди тоже хороши. Что то мне это все напомнило Новые Санжары. Некоторые совсем охренели, мы все по богом ходим, и любой из этих дебилов, который недоволен, что в больницу везут таких заболевших, завтра может оказаться сам заболевшим. И куда его везти? За город и выбросить? Хотя с такими недовольными наверно так и надо, может поумнеют. Отношение у людей просто мерзкое к другим людям. а потом мы удивляемся, как это быдло поддерживает таких , как *********, потому как у него к людям такое отношение, как скоту, и такие же его поддерживают. Будьте ЛЮДЬМИ прежде всего, особенно в таких ситуациях, и завтра к вам будут относится тоже с пониманием и помогать. Не будьте зелебобиками!
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22.06.2020 18:37 Ответить
Чернобыльцы выстроились в линию перед воротами и не пускали скорую с пациентом. Приехал наряд полиции, ничего сделать не смогли, вызвали бойцов в защитной форме, шлемах всё как положено... Бойцы оттеснили чернобыльцев, в это время полицейские, которые приехали до бойцов, стали снимать огромные ворота... Об этом вы не пишите, но итог таков - один полицейский уронил на ногу ворота, а другому полицейскому эти ворота упали и проломали голову...
Далее во всех СМИ заголовок - "Двое полицейских пострадали в стычке с протестующими"...
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22.06.2020 19:45 Ответить
 
 