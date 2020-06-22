РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5729 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
4 214 6

Полиция усилила контроль за соблюдением карантинных требований пассажирами ж/д транспорта в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задействованы дополнительные наряды полицейских для патрулирования станций с целью соблюдения карантинных ограничений пассажирами железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, мы нацелены на предупреждение и профилактику. Поэтому полицейские проводят с пассажирами беседы и разъясняют им о необходимости ношения защитных масок. Также правоохранители будут иметь при себе определенный запас таких средств индивидуальной защиты и будут выдавать их тем гражданам, у которых они отсутствуют", - отметил начальник отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта полиции Киева Андрей Степанов.

Отмечается, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции задействованные дополнительные силы будут осуществлять проверки и внутри вагонов.

Полиция усилила контроль за соблюдением карантинных требований пассажирами ж/д транспорта в Киеве 01

Киевские полицейские призывают граждан соблюдать противоэпидемические ограничения и напоминают об ответственности за нарушение правил карантина, предусмотренной ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полиция усилила контроль за соблюдением карантинных требований пассажирами ж/д транспорта в Киеве 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карантин на Харьковщине продлен до 31 июля, ограничительные меры не ослаблены, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) Нацполиция (16471) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну-ну... полицай в неправильно надетом наморднике учит холопов правильно надевать цаки
показать весь комментарий
22.06.2020 17:18 Ответить
там и бабка сидит нос высунув и каптит в вагончик а полицай мимо прошел....
показать весь комментарий
22.06.2020 17:27 Ответить
так носити маску це все одно що свій піс"н поверх трусєлєй випустити....
показать весь комментарий
22.06.2020 17:33 Ответить
Харьков.Золочев - Харьков,электричка утром одна.А было 3.Люди, как селёдки в бочке.Причём раньше она шла 54мин,теперь более 2х часов.Всё во ,,благо людей "и короновируса от Криклия.Чтоб он так ехал ,как люди золочевского направления.Это каким дебилом надо быть,чтобы такое устроить
показать весь комментарий
22.06.2020 18:06 Ответить
Гении ношения масок и соблюдения дистанций)Полицейский подошёл к мужчине тот одел маску также как на полицейскому просто абы було.Пример показал пример.
показать весь комментарий
22.06.2020 19:08 Ответить
зондер комманды )))
показать весь комментарий
22.06.2020 21:49 Ответить
 
 