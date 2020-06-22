Полиция усилила контроль за соблюдением карантинных требований пассажирами ж/д транспорта в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве задействованы дополнительные наряды полицейских для патрулирования станций с целью соблюдения карантинных ограничений пассажирами железнодорожного транспорта.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Прежде всего, мы нацелены на предупреждение и профилактику. Поэтому полицейские проводят с пассажирами беседы и разъясняют им о необходимости ношения защитных масок. Также правоохранители будут иметь при себе определенный запас таких средств индивидуальной защиты и будут выдавать их тем гражданам, у которых они отсутствуют", - отметил начальник отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта полиции Киева Андрей Степанов.
Отмечается, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции задействованные дополнительные силы будут осуществлять проверки и внутри вагонов.
Киевские полицейские призывают граждан соблюдать противоэпидемические ограничения и напоминают об ответственности за нарушение правил карантина, предусмотренной ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
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