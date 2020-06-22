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В Черновицкой области прорвало защитную дамбу, решается вопрос о возможности отселения жителей, - Госагентство водных ресурсов. ФОТОрепортаж

На реке Черемош 22 июня произошел прорыв защитной дамбы в с. Банилов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Госагентства водных ресурсов, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 15.00 22 июня 2020 в пределах сел Банилов и Слобода-Банилов, Вижницкого района на поврежденных участках дамбы № 5 на реке Черемош (бассейн реки Прут), происходит перелив паводковых вод реки Черемош через тело дамбы.

На место происшествия выехали представители Черновицкой областной администрации для решения вопроса о возможности отселения жителей в зоне происшествия.

Также читайте: Жалобы от пострадавших из-за прорыва теплосети в Киеве будет рассматривать отдельная комиссия, - КГГА

В Черновицкой области прорвало защитную дамбу, решается вопрос о возможности отселения жителей, - Госагентство водных ресурсов 01
В Черновицкой области прорвало защитную дамбу, решается вопрос о возможности отселения жителей, - Госагентство водных ресурсов 02
В Черновицкой области прорвало защитную дамбу, решается вопрос о возможности отселения жителей, - Госагентство водных ресурсов 03
В Черновицкой области прорвало защитную дамбу, решается вопрос о возможности отселения жителей, - Госагентство водных ресурсов 04
В Черновицкой области прорвало защитную дамбу, решается вопрос о возможности отселения жителей, - Госагентство водных ресурсов 05

Автор: 

Буковина (895) прорыв (77)


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Топ комментарии
+12
Проклятие и бич Украины Осел Апокалипсиса-а-а...
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22.06.2020 17:27
+8
тодi лiсiв було набагато бiльше. попробуй тодi чужий лiс порубати...
а зараз державне, тобто нiби нiчиє, якраз для злодiiв-чинуш.
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22.06.2020 18:26
+8
там всі на лісі живуть,не тільки чиновники-нема лісу,нема чому воду з гір затримувати
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22.06.2020 18:46
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Проклятие и бич Украины Осел Апокалипсиса-а-а...
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22.06.2020 17:27 Ответить
цікаво, а що вони хочуть з отим дрючком зробити на нижньому фото?
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22.06.2020 17:30 Ответить
Думають чи не згодиться воно продати в Польщу.
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22.06.2020 17:32 Ответить
яка Польща? де Буковина, а де Польща... Ви на мапу хоча б коли-небудь дивились?

там Румунiя поруч кругом.
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22.06.2020 18:24 Ответить
Ну в Румунію, якщо це для тебе щось міняє.
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22.06.2020 21:25 Ответить
це член партії СН В нього Польша скраю Буковини, за Китаєм
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22.06.2020 22:47 Ответить
зрозуміло, то з тупих хАхлів-малороссів з трускавецькими дводенними дипломами.))
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22.06.2020 23:05 Ответить
Версія: якщо подивитись більш уважно, вони кидають дерева, щоб зупинити, хоч якось подальший зсув грунту з берега / чи залишків дамби. Адже місцеві казнокради чиновники, тільки ліс можуть рубати втіхаря та красти все що прилипне до їхніх лопат-ручок.)
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22.06.2020 18:13 Ответить
там всі на лісі живуть,не тільки чиновники-нема лісу,нема чому воду з гір затримувати
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22.06.2020 18:46 Ответить
Поки порішають чи відселяти чи ні, тре вже буде рішати де тіла ховати...
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22.06.2020 17:33 Ответить
Котить хвилі наш Черемош, а куди не зна-а-є...
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22.06.2020 17:35 Ответить
Подумаешь, дамба. Вон в Париже собор сгорел, а в Омане султан помер.
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22.06.2020 17:52 Ответить
В Японии средневековый замок сгорел.
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22.06.2020 18:05 Ответить
Форелька буде на асфальті.
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22.06.2020 18:13 Ответить
Чомусь, коли Буковина та Галичина були у складі Австро-Угорщини, то їх села так не топило🤔Може тоді Черемош з Пруто не розливались, сам собі думаю...***
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22.06.2020 18:20 Ответить
тодi лiсiв було набагато бiльше. попробуй тодi чужий лiс порубати...
а зараз державне, тобто нiби нiчиє, якраз для злодiiв-чинуш.
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22.06.2020 18:26 Ответить
то був цісарський ліс,не дай бог щось без дозволу зрубати
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22.06.2020 18:49 Ответить
Саме так. Саме так.
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22.06.2020 19:41 Ответить
Обратите внимание сколько кустов и деревьев в пойме реки!!! Там этого быть не должно быть а не толще 5см!! Ширина русла реки между дамбами от 600 до километра, а реке течь негде так как всё заросло https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+59216/@48.3687093,25.3263462,1503m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4736b11ec24cb83f:0x80d5d200edc7ad67!8m2!3d48.3583839!4d25.3449259 ЛЕСОМ . Сколько говорилось водным долбойё*ам, что реку нужно чистить от леса и гравия,а им пок*й и вот он результат, в очередной раз!! Печально, что за это никто из этой шоблы не ответит!!
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22.06.2020 19:42 Ответить
Я был в том году в Банылове. Местные твари вырубили половину леса. Горы стоят голые с пнями. Так что они ответочку сейчас ловят
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22.06.2020 20:54 Ответить
Всі дороги ведуть до Бурбачні, не забудьте йому подякувати, хоча більшисть Буковинців звикли продаватися як наволоч, я боронив пять років ліса Буковини,а натомість довелося плюнути і поїхати з країни, а Буковина продовжує тонути в лайні, а люди продовжують чекати бомбонів...
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23.06.2020 17:36 Ответить
 
 