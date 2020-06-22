В Черновицкой области прорвало защитную дамбу, решается вопрос о возможности отселения жителей, - Госагентство водных ресурсов. ФОТОрепортаж
На реке Черемош 22 июня произошел прорыв защитной дамбы в с. Банилов.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Госагентства водных ресурсов, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 15.00 22 июня 2020 в пределах сел Банилов и Слобода-Банилов, Вижницкого района на поврежденных участках дамбы № 5 на реке Черемош (бассейн реки Прут), происходит перелив паводковых вод реки Черемош через тело дамбы.
На место происшествия выехали представители Черновицкой областной администрации для решения вопроса о возможности отселения жителей в зоне происшествия.
Топ комментарии
+12 Andrea Petrychenko
показать весь комментарий22.06.2020 17:27
+8 Mora Zfayfer
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+8 --Григорій--
показать весь комментарий22.06.2020 18:46
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там Румунiя поруч кругом.
а зараз державне, тобто нiби нiчиє, якраз для злодiiв-чинуш.