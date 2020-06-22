Из-за паводков чрезвычайные меры безопасности введены на Прикарпатье и Буковине, - Аваков. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Уровень воды в горных реках поднимается до 2 метров. Объявлен второй - оранжевый - уровень опасности.

По состоянию на 18:00 на территории Ивано-Франковской области от подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах. сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД. В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Местным жителям помогают полицейские и спасатели.

"Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочего совещания.

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На месте работает оперативный штаб, туда направлен вертолет ГСЧС, который будет доставлять еду и воду.

В борьбе с последствиями стихии задействованы 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники.

"Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас - ситуация под контролем. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев", - отметил Аваков.

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Кроме того, в Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов. В селе Банилов Вижницкого района частично разрушена дамба. Местных жителей правоохранители предупреждают о возможном отселении из опасной зоны. К ликвидации последствий непогоды привлечено 10 единиц техники и 55 сотрудников ГСЧС, а также 12 полицейских.



















