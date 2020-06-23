Река Туринка вышла из берегов на Львовщине, затоплено село, - МВД. ФОТОрепортаж
На месте происшествия работают экипажи сектора реагирования и другие сотрудники территориального отдела полиции: правоохранители следят за безопасностью дорожного движения и поддерживают общественный порядок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сегодня, 23 июня, около трех часов ночи во время длительных сильных дождей в районе села Заречное вышла из берегов река Туринка. В результате наводнения около 100 жилых домов и 105 хозяйственных построек подтоплены.
На месте происшествия работают сотрудники Стрыйского отдела полиции и спасатели - они предоставляют жителям села необходимую помощь, следят за безопасностью дорожного движения и поддерживают правопорядок.
С помощью лодок и спасательных жилетов спасены 3 человека, из них один обратился за медицинской помощью (состояние шока).
Правоохранители обращаются к водителям с просьбой временно воздержаться от поездок по дорогам между населенными пунктами Великие Дедушичи - Заречное, Баня Лисовецкая - Ланы Соколовские, участками дорог между селами Ланы Соколовские - Малые Дедушичи и Подорожное - Заречное, а также дорогой в село Заречное, на которых из-за наводнения временно ограничено движение транспорта.
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бо ріка має протяжність не один кілометр.. (
Ліс рубають -повені посилюються щороку..Це закономірність..
https://texty.org.ua/d/deforestation/
Аналітики видання проаналізували дані супутникових знімків основної частини Українських Карпат, виділили ділянки, які постраждали від вирубки найбільше, та підрахували масштаби.
Інтерактивну візуалізацію можна переглянути http://texty.org.ua/d/deforestation/ тут http://texty.org.ua/d/deforestation/ .
Червоним кольором позначено території, які алгоритм (детальніше про нього - під http://texty.org.ua/d/deforestation/ картою ) визначив як вирубки, здійснені протягом чотирьох років - з літа 2011-го до червня 2015 року. Також можна переглянути карту в режимі "Природний колір" (без червоних маркерів).