Река Туринка вышла из берегов на Львовщине, затоплено село, - МВД. ФОТОрепортаж

На месте происшествия работают экипажи сектора реагирования и другие сотрудники территориального отдела полиции: правоохранители следят за безопасностью дорожного движения и поддерживают общественный порядок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сегодня, 23 июня, около трех часов ночи во время длительных сильных дождей в районе села Заречное вышла из берегов река Туринка. В результате наводнения около 100 жилых домов и 105 хозяйственных построек подтоплены.

На месте происшествия работают сотрудники Стрыйского отдела полиции и спасатели - они предоставляют жителям села необходимую помощь, следят за безопасностью дорожного движения и поддерживают правопорядок.

С помощью лодок и спасательных жилетов спасены 3 человека, из них один обратился за медицинской помощью (состояние шока).

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой временно воздержаться от поездок по дорогам между населенными пунктами Великие Дедушичи - Заречное, Баня Лисовецкая - Ланы Соколовские, участками дорог между селами Ланы Соколовские - Малые Дедушичи и Подорожное - Заречное, а также дорогой в село Заречное, на которых из-за наводнения временно ограничено движение транспорта.

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