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Река Туринка вышла из берегов на Львовщине, затоплено село, - МВД. ФОТОрепортаж

На месте происшествия работают экипажи сектора реагирования и другие сотрудники территориального отдела полиции: правоохранители следят за безопасностью дорожного движения и поддерживают общественный порядок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сегодня, 23 июня, около трех часов ночи во время длительных сильных дождей в районе села Заречное вышла из берегов река Туринка. В результате наводнения около 100 жилых домов и 105 хозяйственных построек подтоплены.

На месте происшествия работают сотрудники Стрыйского отдела полиции и спасатели - они предоставляют жителям села необходимую помощь, следят за безопасностью дорожного движения и поддерживают правопорядок.

С помощью лодок и спасательных жилетов спасены 3 человека, из них один обратился за медицинской помощью (состояние шока).

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой временно воздержаться от поездок по дорогам между населенными пунктами Великие Дедушичи - Заречное, Баня Лисовецкая - Ланы Соколовские, участками дорог между селами Ланы Соколовские - Малые Дедушичи и Подорожное - Заречное, а также дорогой в село Заречное, на которых из-за наводнения временно ограничено движение транспорта.

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Река Туринка вышла из берегов на Львовщине, затоплено село, - МВД 01
Река Туринка вышла из берегов на Львовщине, затоплено село, - МВД 02
Река Туринка вышла из берегов на Львовщине, затоплено село, - МВД 03
Река Туринка вышла из берегов на Львовщине, затоплено село, - МВД 04

Автор: 

МВД (9319) подтопление (156) Львовская область (2905)


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она всегда выходит из берегов(
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23.06.2020 11:16 Ответить
судя по кату шестёрке, он под коммерческие группы заточен. пацаны срывают день и ждут клиентов ))
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23.06.2020 11:16 Ответить
село хоч назвіть ,придурки (((
бо ріка має протяжність не один кілометр.. (

Ліс рубають -повені посилюються щороку..Це закономірність..

https://texty.org.ua/d/deforestation/

Аналітики видання проаналізували дані супутникових знімків основної частини Українських Карпат, виділили ділянки, які постраждали від вирубки найбільше, та підрахували масштаби.
Інтерактивну візуалізацію можна переглянути http://texty.org.ua/d/deforestation/ тут http://texty.org.ua/d/deforestation/ .
Червоним кольором позначено території, які алгоритм (детальніше про нього - під http://texty.org.ua/d/deforestation/ картою ) визначив як вирубки, здійснені протягом чотирьох років - з літа 2011-го до червня 2015 року. Також можна переглянути карту в режимі "Природний колір" (без червоних маркерів).
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23.06.2020 11:39 Ответить
Наявність лісу впливає на ерозію грунтів, а от до чого тут кліматична ситуація? чи ліс притягує циклони?
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23.06.2020 12:00 Ответить
Ліс не дає дощовій воді швидко збігати з вершин, дерева, підлісок, шар хвої і листя сповільнюют процес стоку води, а пеньки якраз і створюють умови щоб річка по коліно за годину стала Дніпром на день. Тож країна олігофренів, яка вирубує бездумно ліси повинна плавати разом мостовими переходами, будинками і лайном із нужників.
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23.06.2020 13:10 Ответить
ага ага, дерева на відстані 5-6м сповільнюють , так так, піду посьорбаю вилами воду з калюжи
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23.06.2020 13:28 Ответить
Зате добрі та роботящі вуйки з кожним роком все сильніше пиляють гілку, на якій сидять. Себто рубають ліс, який в таких горах, як Карпати, повинен рости на кожному схилі. І не потрібно нікому розповідати, що можна рубати в якихось ефемерних придуманих хитрозадими межах. Запам"ятайте, місцеві дурні, скільки ви зрубаєте лісу, маючи від цього якусь там вигоду, стільки ж само ви отримаєте і проблем, що послідують за вашою вигодою. Навчіться існувати в гармоніі з тим природним середовищем, де ви примостилися жити. Чомусь в Австрії, якщо й рубають ліси в Альпах, то тільки в вигляді санітарних рубок догляду. Але вам же природна жадібність і жлобство не дають зрозуміти, що жадібний платить двічі. Позеленілі йолопи.... Ги-ги-ги....
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23.06.2020 12:06 Ответить
Річ у тім,що вуйкам похрєн,вони в горах...Страждають ті,що в низині - Дрогобич,Самбір,Стрий,Миколаїв...Дністер з притоками перетворюється в суцільне море...Півтора місяці кожен день в нас дощ і кінця не видно...Городина гниє...Вчора на базарі купив пару пучків зелені,мені непотрібної,бабця просила - підтримайте селян,купіть...Казала нічого не росте,один бур"ян,починає полоти поки дойде до кінця то вже початок заріс...
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23.06.2020 12:45 Ответить
И чего орать на всю Украину!! Делать журналюгам не хрен!! Из картинки видно, что ничего критического ещё нет, и такое там каждый год и не один десяток лет происходит! Пусть местная власть засучивает рукава и работает!! А то сами только заграницей вкалывают и бабки считают!! Заставьте народ, хоть возле своего дома канализацию-ливнёвку почистить!! А то как не председатель сельсовета так и мульти- милллионер!!!
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23.06.2020 13:14 Ответить
 
 