Волонтер Мартин Брест извинился за недостоверное заявление о "пластиковых медалях" от Минобороны: "Я поторопился с выводами". ФОТО

Волонтер и участник войны в Донбассе Олег Болдырев (псевдоним - Мартин Брест) принес свои извинения за то, что ранее сообщил, что медали Минобороны, врученные украинским воинам, якобы сделаны из пластика.

Об этом написал в Facebook волонтер и участник войны в Донбассе Олег Болдырев (псевдоним - Мартин Брест), информирует Цензор.НЕТ.

"Я должен извиниться перед теми людьми, которых, хоть и невольно, обманул своим постом про медаль, и перед Министерством обороны Украины. Эмоции при обнаружении этих сверхлегких медалей хлестали просто через край. Меня ввел в заблуждение вес медали - сплав настолько лёгок, что очень похож на пластик. По моей просьбе сегодня ребята попытались поджечь, ожидая, что медаль расплавится - но сплав нагрелся. Скриншот с этого видео - под этим постом. Я поторопился с выводами, запостил непроверенную информацию и поступил откровенно хреново. Пойму, если МинОбороны подаст на меня в суд, себя считаю виноватым. Сохранять хорошую мину при плохой игре не считаю нужным, оправдываться или защищаться тоже - наплужил, откровенно лажанулся. Еще раз приношу вам свои извинения", - заявил Мартин Брест.

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"Еще в 1994 году Кабинетом министров Украины было принято постановление по номеру 302 от 12 июня, которое называлась "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветерана войны". Данное постановление содержит описание нагрудного знака "Ветеран войны", и в пункте 2 отмечено, что нагрудный знак изготовляется из алюминиевого сплава, темно-желтого цвета и имеет форму знака указанных пропорций. Так что именно алюминиевый сплав темно-желтого цвета, а не другие материалы, относительно которых звучали предположения в сообщениях", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что в 2017 году в Министерстве обороны Украины, согласно регламентирующему документу, была обработана документация по закупке данного нагрудного знака. На данный момент количество нагрудных знаков "Ветеран войны", закупленных только Министерством обороны, составляет несколько десятков тысяч.

"Заказ на их изготовление происходил в рамках действующего законодательства по тендерным закупкам. Эти отличия заказываются не только Министерством обороны Украины, но и всеми другими силовыми структурами, представители которых имеют статус участника боевых действий", - пояснили в Минобороны.





