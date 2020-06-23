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Волонтер Мартин Брест извинился за недостоверное заявление о "пластиковых медалях" от Минобороны: "Я поторопился с выводами". ФОТО

Волонтер и участник войны в Донбассе Олег Болдырев (псевдоним - Мартин Брест) принес свои извинения за то, что ранее сообщил, что медали Минобороны, врученные украинским воинам, якобы сделаны из пластика.

Об этом написал в Facebook волонтер и участник войны в Донбассе Олег Болдырев (псевдоним - Мартин Брест), информирует Цензор.НЕТ.

"Я должен извиниться перед теми людьми, которых, хоть и невольно, обманул своим постом про медаль, и перед Министерством обороны Украины. Эмоции при обнаружении этих сверхлегких медалей хлестали просто через край. Меня ввел в заблуждение вес медали - сплав настолько лёгок, что очень похож на пластик. По моей просьбе сегодня ребята попытались поджечь, ожидая, что медаль расплавится - но сплав нагрелся. Скриншот с этого видео - под этим постом. Я поторопился с выводами, запостил непроверенную информацию и поступил откровенно хреново. Пойму, если МинОбороны подаст на меня в суд, себя считаю виноватым. Сохранять хорошую мину при плохой игре не считаю нужным, оправдываться или защищаться тоже - наплужил, откровенно лажанулся. Еще раз приношу вам свои извинения", - заявил Мартин Брест.

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"Еще в 1994 году Кабинетом министров Украины было принято постановление по номеру 302 от 12 июня, которое называлась "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветерана войны". Данное постановление содержит описание нагрудного знака "Ветеран войны", и в пункте 2 отмечено, что нагрудный знак изготовляется из алюминиевого сплава, темно-желтого цвета и имеет форму знака указанных пропорций. Так что именно алюминиевый сплав темно-желтого цвета, а не другие материалы, относительно которых звучали предположения в сообщениях", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что в 2017 году в Министерстве обороны Украины, согласно регламентирующему документу, была обработана документация по закупке данного нагрудного знака. На данный момент количество нагрудных знаков "Ветеран войны", закупленных только Министерством обороны, составляет несколько десятков тысяч.

"Заказ на их изготовление происходил в рамках действующего законодательства по тендерным закупкам. Эти отличия заказываются не только Министерством обороны Украины, но и всеми другими силовыми структурами, представители которых имеют статус участника боевых действий", - пояснили в Минобороны.

Волонтер Мартин Брест извинился за недостоверное заявление о пластиковых медалях от Минобороны: Я поторопился с выводами 01

Волонтер Мартин Брест извинился за недостоверное заявление о пластиковых медалях от Минобороны: Я поторопился с выводами 02

Автор: 

Минобороны (9336) награда (1798)


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Топ комментарии
+26
Достойно. Признал ошибку и извинился.
Ни один зебоб, особенно при власти, не делает этого.
Их всех рвет. Из контекста.
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23.06.2020 12:16
+10
даже если это металл, зацените качество изготовления (особенно в верхней части)Волонтер Мартин Брест извинился за недостоверное заявление о "пластиковых медалях" от Минобороны: "Я поторопился с выводами" - Цензор.НЕТ 3746
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23.06.2020 12:18
+9
Во тебя плющит, это где я про Пороха вспомнил? Тебе к доктору , и срочно.
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23.06.2020 12:33
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А у нас везде так, одни эмоции, сначала что то ляпнет а потом подумает, еще могут по приколу проголосовать за будущее своих детей, ну и результат соответствующий. На дурака не нужен нож...
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23.06.2020 12:16 Ответить
И тут шоколадное не удержалось,чтоб Пэтьку своего не всунуть та попец не лизнуть.А что твой "неприкольный" из своих обещаний выполнил?Брусчатку обещанную и то не положил.И,да-не пиши о моей любви к Зеле(если надумаешь написать мне гневный отзыв).Для меня это зеленое такое же падло,как и шоколадное
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23.06.2020 12:29 Ответить
Во тебя плющит, это где я про Пороха вспомнил? Тебе к доктору , и срочно.
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23.06.2020 12:33 Ответить
Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 4150
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23.06.2020 12:56 Ответить
Ты лучше скажи-зачем сейчас такие "эмоции"-если почти всё ВСУ и почти все ветераны дружно голосовали за зелёную власть!!! Ведь это раньше(что бы обхезать Пороха)..было много заявлений от "нерукопожатных" Азовцев и прочих ВСУшников,что у Пороха и награды не такие, и не там вручают, и не так вручают,и вручают не в ту пору суток!!!!
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23.06.2020 14:39 Ответить
Сколько ветеранов голосовало? Не нужно преувеличивать, тем более сколько их вообще, от общей численности населения Украины, 2 - 3%? От населения которое в большинстве своем благополучно откосило и которому "какая разница".
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23.06.2020 18:50 Ответить
Достойно. Признал ошибку и извинился.
Ни один зебоб, особенно при власти, не делает этого.
Их всех рвет. Из контекста.
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23.06.2020 12:16 Ответить
Хотел об@срать Зеленского - нечаянно сделал картинку для кремлеботов.
Когда понял, что могут за это и в зубы дать - переобулся.
Очень "достойно" - чисто соевая перамога. Аплодирую, Алла.
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23.06.2020 12:29 Ответить
Я объяснила в чем молодец.
Арахамия из сочинского питомника НИ РАЗУ не сказал, что был не прав, его постоянно вырывает.
А дать в зубы пусть бы попробовали воевавшему человеку диванные импотенты.
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23.06.2020 12:39 Ответить
Вы, Алла, похоже этому воину под стать - пускай медаль еще на зуб попробует, а потом молотком - может где "зрада" притаилась.
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23.06.2020 13:19 Ответить
Не вам ему советовать что делать.
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23.06.2020 13:36 Ответить
Кстати, в названии правильнее было бы указать, что Брест воевал, а не только волонтер.
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23.06.2020 12:41 Ответить
Силуминовая медаль не лучше пластмассовой. Хотя бы латунь
.
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23.06.2020 12:16 Ответить
Може ,копійки,виведені з обороту,переплавляють.
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23.06.2020 14:39 Ответить
дело не в материале, а в том что цена ее падает на фоне награждения вилкула.
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23.06.2020 12:17 Ответить
даже если это металл, зацените качество изготовления (особенно в верхней части)Волонтер Мартин Брест извинился за недостоверное заявление о "пластиковых медалях" от Минобороны: "Я поторопился с выводами" - Цензор.НЕТ 3746
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23.06.2020 12:18 Ответить
тьху, еще бы КВ-1 присобачили туда, ну и "лик" Сралина.
совок полный - как будто Ермак у етой медали дизайнером
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23.06.2020 12:35 Ответить
В китае заказали, 10 гривен за ведро
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23.06.2020 13:39 Ответить
Медаль "70 років визволення від фашистських загарбників"
Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 7791
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23.06.2020 14:43 Ответить
Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 7533
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23.06.2020 14:50 Ответить
Юбилейная медаль "В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 40-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 1944-1984"

Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 7118
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23.06.2020 14:52 Ответить
Зроби просто висновки.
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23.06.2020 12:20 Ответить
Красивую картинку для Кремль ТВ сделали - ветераны сжигают свои медали!
Случайно?
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23.06.2020 12:22 Ответить
А давайте все дружно будем переживать, шо там кацапам по тв показывают, а вдруг плохое про нас скажут?
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23.06.2020 13:07 Ответить
Ценность не содержимом медали , а в большом "СПАСИБО" . Уверен , Люди защищают Украину не за медали .
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23.06.2020 12:25 Ответить
Это хорошо,когда человек признает ошибки:все совершаем,все ошибаемся,но признать может далеко не каждый.Поэтому-респект,як кажуть,не взирая на политические взгляды
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23.06.2020 12:26 Ответить
У нормального человека , нормальная реакция на критику . Тему надо закрыть . Человек извинился . Всё , что ниже напишут возмущенные , пусть кинут в себя камень , если "ангелы" .
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23.06.2020 12:31 Ответить
Какой гавнокомандующий, такие и мендали.
И пусть этот Мартын не спешит извиняться, скоро можем дойти и до пластмассовых.
Зачем тратить металл, если сейчас эти медали ничего не стоят.
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23.06.2020 12:28 Ответить
Брест хайпонув,Цензор підібрав.
Насправді це не медаль,а пам'ятний знак,видається (купується) з 1994 року ,алюмішка фарбована.
Ось справжня медаль "Ветеран АТО" (держнагорода)
Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 1113

медаль "учасник АТО":
Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 7356

Накупляють побрякушок...

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@StillVasserman
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23.06.2020 15:03 Ответить
А сколько помоев вьілили на Украину по данному фейковому поводу порохоботьі , псевдопатриотьі и путинские портянки ?
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23.06.2020 12:29 Ответить
И при чем тут совковая Родина мать к теперешним атошникам? И изображенный там салют к чему? Мы уже победили?
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23.06.2020 12:30 Ответить
Дебил!
Хорошо, что флаг не проверял на возгорание!
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23.06.2020 12:41 Ответить
Могли б використати і більш пристойний метал щоб медаль не була люмінівою.
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23.06.2020 12:46 Ответить
Да чугунную,от этого весомость награды увеличится пропорционально весу.
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23.06.2020 13:46 Ответить
Чавуній ржавітиме.
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23.06.2020 13:51 Ответить
ну люминь тоже не фонтан. лучше делать скажем из переплавленных кацапских снарядов - это больше цена символа чем цена металла. хотя конечно кто будет заморачиваться когда даже визового режима с оккупантами нет.
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23.06.2020 12:53 Ответить
Честно говоря,уже поздно. Те гандоны уже написали такие статьи...
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23.06.2020 13:38 Ответить
 
 