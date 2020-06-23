Украинский самолет сегодня доставит из Китая 13 тон гумпомощи, в том числе средства медицинской защиты и аппараты ИВЛ, - посольство. ФОТОрепортаж

В пекинском аэропорту Шоуду завершается загрузка украинского военно-транспортного самолета Ил-76 грузом гуманитарного назначения для Украины.

Об этом Укринформу сообщили в Посольстве Украины в КНР, передает Цензор.НЕТ

"На борт воздушного судна будут загружены около 125 куб. м. средств медицинской защиты, а также аппаратов искусственной вентиляции легких общим весом 13 тонн", - отметили в диппредставительстве.

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Возвращение самолета в Украину запланировано на 23 июня.

Донорами безвозмездной помощи выступили 39 китайских государственных органов, корпораций, правительств провинциального и местного уровней, Пекинская организация Общества Красного Креста КНР, частные организации и лица. Гумгруз предназначен 36 получателям медицинских средств, среди которых больницы, учебные заведения, органы власти Украины, которые будут распределять средства среди конечных получателей в соответствии с потребностями.

Посольство, которое оказало организационную поддержку в сборе груза, выражает особую благодарность китайской компании AVIC International, которая на безвозмездной основе предоставила свое складское помещение для хранения помощи.









