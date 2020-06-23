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Украинский самолет сегодня доставит из Китая 13 тон гумпомощи, в том числе средства медицинской защиты и аппараты ИВЛ, - посольство. ФОТОрепортаж

В пекинском аэропорту Шоуду завершается загрузка украинского военно-транспортного самолета Ил-76 грузом гуманитарного назначения для Украины.

Об этом Укринформу сообщили в Посольстве Украины в КНР, передает Цензор.НЕТ

"На борт воздушного судна будут загружены около 125 куб. м. средств медицинской защиты, а также аппаратов искусственной вентиляции легких общим весом 13 тонн", - отметили в диппредставительстве.

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Возвращение самолета в Украину запланировано на 23 июня.

Донорами безвозмездной помощи выступили 39 китайских государственных органов, корпораций, правительств провинциального и местного уровней, Пекинская организация Общества Красного Креста КНР, частные организации и лица. Гумгруз предназначен 36 получателям медицинских средств, среди которых больницы, учебные заведения, органы власти Украины, которые будут распределять средства среди конечных получателей в соответствии с потребностями.

Посольство, которое оказало организационную поддержку в сборе груза, выражает особую благодарность китайской компании AVIC International, которая на безвозмездной основе предоставила свое складское помещение для хранения помощи. 

Украинский самолет сегодня доставит из Китая 13 тон гумпомощи, в том числе средства медицинской защиты и аппараты ИВЛ, - посольство 01
Украинский самолет сегодня доставит из Китая 13 тон гумпомощи, в том числе средства медицинской защиты и аппараты ИВЛ, - посольство 02
Украинский самолет сегодня доставит из Китая 13 тон гумпомощи, в том числе средства медицинской защиты и аппараты ИВЛ, - посольство 03
Украинский самолет сегодня доставит из Китая 13 тон гумпомощи, в том числе средства медицинской защиты и аппараты ИВЛ, - посольство 04
Украинский самолет сегодня доставит из Китая 13 тон гумпомощи, в том числе средства медицинской защиты и аппараты ИВЛ, - посольство 05

Автор: 

карантин (16729) Китай (2976) самолет (3592) гуманитарная помощь (1261) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Сьогодні в Епіцентрі.
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23.06.2020 12:36
+8
Український літак сьогодні доставить із Китаю 13 тонн гумдопомоги, зокрема засоби медичного захисту та апарати ШВЛ, - посольство - Цензор.НЕТ 1713
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23.06.2020 12:41
+4
Вавій в ізоляції - їдьте спокійно.
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23.06.2020 12:36
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Что в сторону Борисполя сегодня лучше не ехать?
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23.06.2020 12:35 Ответить
Вавій в ізоляції - їдьте спокійно.
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23.06.2020 12:36 Ответить
Сьогодні в Епіцентрі.
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23.06.2020 12:36 Ответить
откат уже занесли?
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23.06.2020 12:38 Ответить
Очередь в Эпицентре занимать?
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23.06.2020 12:39 Ответить
Український літак сьогодні доставить із Китаю 13 тонн гумдопомоги, зокрема засоби медичного захисту та апарати ШВЛ, - посольство - Цензор.НЕТ 1713
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23.06.2020 12:41 Ответить
Ну, наконец-то!
Я все думал, что это буба на Закарпатье, в район стихийного бедствия, не едет?
А он, бедолага, памперсы все использовал!
Ну вот, поставочка подоспела!
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23.06.2020 12:41 Ответить
Обновление ассортимента в эпицентре?? Товар для осеннего сезона подвезут???
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23.06.2020 12:41 Ответить
подкинули утепленные маски на меХУ.
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23.06.2020 12:49 Ответить
ужасное качество. к тому же какое-то опасение существует. А вдруг они еще вирусочку подкинут...
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23.06.2020 12:54 Ответить
Его Ленка где чалится? Туда и повезут....
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23.06.2020 12:55 Ответить
Епіцентр поповнення??!.....
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23.06.2020 12:55 Ответить
С одной »н» одна тонна будет легче.
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23.06.2020 22:04 Ответить
Заголовок - слово «тонна» пишется с двумя «н», бестолочи неграмотные.
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23.06.2020 12:55 Ответить
какая разница?
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23.06.2020 12:58 Ответить
С одной »н» одна тонна будет легче.
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23.06.2020 22:06 Ответить
Зеленский с одной "н", поэтому с 2019 г. слово "тона" тоже пишется с одной "н".....
Иначе 73% не догоняет!
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23.06.2020 13:04 Ответить
Все это будет опять в Эпицентре и аптеках по спекулятивным ценам? Значить тогда штрафы за отсутствие масок не законные.
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23.06.2020 13:02 Ответить
Просто для рівняння - залізничний вантажний вагон 60т
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23.06.2020 13:07 Ответить
кто на этот раз заказчик? "Метро" или "Билла"?
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23.06.2020 13:09 Ответить
 
 